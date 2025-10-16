लखनऊ के लोहिया संस्थान में नर्सिंग भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, 665 पदों पर होनी है नियुक्ति

ETV Bharat / state

6443 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे. संस्थान की वेबसाइट पर सीएमएस डॉ. विक्रम सिंह की तरफ से परिणाम जारी किया गया है.

नर्सिंग भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी.
नर्सिंग भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 9:55 PM IST

लखनऊ : लोहिया संस्थान में नर्सिंग भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. जल्द ही शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की जांच का कार्यक्रम जारी किया जाएगा. अधिकारियों ने दिवाली के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जाहिर की है. लोहिया संस्थान में करीब 1200 बेड हैं. प्रतिदिन तीन से चार हजार मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं.

मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए संस्थान प्रशासन नर्सिंग ऑफिसर के 665 पदों पर भर्ती करने जा रहा है. इसके लिए दो चरणों में परीक्षा कराई गई थी. पहले स्क्रीनिंग परीक्षा कराई गई. 6746 परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया. इसमें 6443 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए. संस्थान की वेबसाइट पर सीएमएस डॉ. विक्रम सिंह की तरफ से परिणाम जारी किया गया है.

स्क्रीनिंग परीक्षा में ओपन श्रेणी की कट ऑफ 69.5 फीसदी रही है. ईडब्ल्यूएस श्रेणी की कट ऑफ- 51, ओबीसी की 62, एससी की 48.5 और एसटी की 40 फीसदी रही थी. इसके बाद 100 नंबर की मुख्य परीक्षा में काफी परीक्षार्थी 80 से ज्यादा नंबर लाने में सफल रहे.

बढ़ रहा एनस्थीसिया का दायरा : एनस्थीसिया (बेहोशी) विशेषज्ञों का दायरा इलाज में बढ़ता जा रहा है. अभी तक एनस्थीसिया विशेषज्ञ का काम सिर्फ ऑपरेशन के दौरान मरीजों को बेहोशी देना व उन्हें होश में लाना होता था. अब एनस्थीसिया विशेषज्ञ आईसीयू-वेंटिलेटर पर भर्ती मरीजों का इलाज कर रहे हैं. कैंसर के दर्द से छटपटा रहे मरीजों को राहत भी दिला रहे हैं. यह बातें कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में एनस्थीसिया विभाग के अध्यक्ष डॉ. आशिम रशीद ने कही.

वह गुरुवार को कैंसर संस्थान में एनस्थीसिया दिवस पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे. डॉ. आशिम रशीद ने कहा कि कैंसर का दर्द बहुत भीषण होता है. एनस्थीसिया विभाग की तरफ से पेन मैनेजमेंट क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है. इसमें मरीजों को दर्द से राहत दिलाई जा रही है. संस्थान के निदेशक डॉ. एमएलबी भट्ट ने कहा कि एनस्थीसिया की भूमिका कैंसर के मरीजों में बेहद अहम है. इसकी सहायता से कैंसर के मरीजों का दर्द से राहत दिलाई जा रही है. इसमें दर्द के लिए जिम्मेदार नस की पहचान कर उसे ब्लॉक कर दिया जाता है.

सेमिनार में डीन डॉ. सबूही कुरैशी, रजिस्ट्रार डॉ. आयुष लोहिया, सीएमएस डॉ. विजेंद्र कुमार, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वरुण विजय, डॉ. इंदुबाला, डॉ. रूचि, डॉ. अर्चना और डॉ. शगुफ्ता सहित विभाग के रेजिडेंट्स और पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित रहे.

