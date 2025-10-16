ETV Bharat / state

लखनऊ के लोहिया संस्थान में नर्सिंग भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, 665 पदों पर होनी है नियुक्ति

लखनऊ : लोहिया संस्थान में नर्सिंग भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. जल्द ही शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की जांच का कार्यक्रम जारी किया जाएगा. अधिकारियों ने दिवाली के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जाहिर की है. लोहिया संस्थान में करीब 1200 बेड हैं. प्रतिदिन तीन से चार हजार मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं.

मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए संस्थान प्रशासन नर्सिंग ऑफिसर के 665 पदों पर भर्ती करने जा रहा है. इसके लिए दो चरणों में परीक्षा कराई गई थी. पहले स्क्रीनिंग परीक्षा कराई गई. 6746 परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया. इसमें 6443 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए. संस्थान की वेबसाइट पर सीएमएस डॉ. विक्रम सिंह की तरफ से परिणाम जारी किया गया है.

स्क्रीनिंग परीक्षा में ओपन श्रेणी की कट ऑफ 69.5 फीसदी रही है. ईडब्ल्यूएस श्रेणी की कट ऑफ- 51, ओबीसी की 62, एससी की 48.5 और एसटी की 40 फीसदी रही थी. इसके बाद 100 नंबर की मुख्य परीक्षा में काफी परीक्षार्थी 80 से ज्यादा नंबर लाने में सफल रहे.

