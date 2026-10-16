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सलोन नगर पंचायत उपचुनाव; हाईकोर्ट के स्टे से रुकी चुनावी प्रक्रिया, प्रत्याशी के समर्थकों का हंगामा

रायबरेली में हंगामा ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली: रायबरेली के सलोन नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव में मतगणना पूरी होने के बाद उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब परिणाम घोषित होने से ठीक पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी.

रायबरेली में हंगामा (Video Credit; ETV Bharat) इसके बाद नतीजे का इंतजार कर रहे प्रत्याशी सरफराज और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया. समर्थक सड़क पर लेटकर नारेबाजी करने लगे. घंटों चले हंगामे के बाद प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश की लिखित जानकारी दी, जिसके बाद देर रात समर्थक शांत हुए. सलोन नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव में सभी राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी थी. प्रत्याशी और समर्थक परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहे थे, तभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश आ गया.