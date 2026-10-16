सलोन नगर पंचायत उपचुनाव; हाईकोर्ट के स्टे से रुकी चुनावी प्रक्रिया, प्रत्याशी के समर्थकों का हंगामा
सड़क पर लेटकर नारेबाजी, प्रशासन ने काफी प्रयास के बाद मनाया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 12:39 PM IST
रायबरेली: रायबरेली के सलोन नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव में मतगणना पूरी होने के बाद उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब परिणाम घोषित होने से ठीक पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी.
इसके बाद नतीजे का इंतजार कर रहे प्रत्याशी सरफराज और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया. समर्थक सड़क पर लेटकर नारेबाजी करने लगे. घंटों चले हंगामे के बाद प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश की लिखित जानकारी दी, जिसके बाद देर रात समर्थक शांत हुए. सलोन नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव में सभी राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी थी. प्रत्याशी और समर्थक परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहे थे, तभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश आ गया.
आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन ने चुनाव परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी. नतीजे रुकते ही मतगणना स्थल के बाहर माहौल गरमा गया. प्रत्याशी सरफराज समेत उनके समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया. समर्थक सड़क पर लेटकर नारेबाजी करने लगे. काफी देर तक हंगामा चलता रहा और प्रशासन के सामने स्थिति संभालने की चुनौती खड़ी हो गई. इसके बाद ही जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में परिणाम रोका गया है. घंटों तक चले विरोध और हंगामे के बाद प्रशासन ने समर्थकों को हाईकोर्ट के आदेश की लिखित जानकारी दी. इसके बाद देर रात समर्थक शांत हुए.
फिलहाल, सभी राउंड की मतगणना पूरी होने के बावजूद चुनाव परिणाम घोषित नहीं हो सका है. अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हैं. इस मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी.
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