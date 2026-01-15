ETV Bharat / state

प्राविधिक शिक्षा परिषद की विषम सेमेस्टर और विशेष बैक पेपर परीक्षा का परिणाम घोषित

लखनऊ: प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर और विशेष बैक पेपर परीक्षा (नवंबर-दिसंबर 2025) का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है. परीक्षा समिति की बैठक में परिणामों के विस्तृत विश्लेषण के बाद परिषद के अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग नरेंद्र भूषण ने परिणाम जारी किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया.

प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सचिव डॉ. संतोष कुमार सिंह ने बताया कि यह परीक्षा 17 नवंबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक प्रदेश के 186 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न हुई.

प्रविधिक शिक्षा परिषद की इस परीक्षा में कुल 6,54,790 उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन 8 दिसंबर 2025 से 157 राजकीय एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों में सफलतापूर्वक पूर्ण कराया गया.

उन्होंने बताया कि परीक्षा में कुल 1,68,570 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. इनमें 1,35,815 छात्र-छात्राएं विषम सेमेस्टर परीक्षा में जबकि 28,365 परीक्षार्थी विशेष बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित हुए.