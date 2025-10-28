ETV Bharat / state

सरायकेला: गोतोखोरों ने दूसरे शव को बाहर निकाला, तीसरे की तलाश जारी

सरायकेला: नदी में नहाने के दौरान एक ही परिवार के तीन सदस्यों के डूब जाने के बाद बचावकर्मियों ने दूसरे शव को भी बरामद कर लिया है. दरअसल तीनों नदी के तेज धारा में बह गए थे. घटना में 14 वर्षीय आर्यन यादव की मौत हो गई थी जबकि 45 वर्षीय संजय सिंह का शव मंगलवार सुबह प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने बरामद किया है जबकि तीसरे युवक 19 वर्षीय प्रतीक कुमार की खोज जारी है.

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आर्यन नहाते समय अचानक गहरे पानी में चला गया, उसे बचाने के प्रयास में संजय सिंह और प्रतीक भी पानी की तेज लहरों में बह गए. कुछ ही क्षण में छठ पूजा का माहौल चीख-पुकार और अफरा-तफरी में बदल गया. घटना की सूचना मिलते ही उपायुक्त नितीश कुमार सिंह और एसपी मुकेश लुणायत घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल पर डेरा डालकर NDRF और स्थानीय गोताखोरों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की. रातभर चले सर्चिंग अभियान में मंगलवार सुबह संजय सिंह का शव बरामद किया गया है.

जिस जगह पर हादसा हुआ है उस स्थान को पहले से ही डेंजर जोन घोषित किया गया था. इसके बावजूद श्रद्धालु उस जगह पहुंच गए. प्रशासन भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए घाटों की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली को और मजबूत करेगा: नितीश कुमार सिंह, डीसी

इस हादसे ने एक ओर प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और संवेदनशीलता को उजागर किया है. दूसरी तरफ यह भी चेतावनी दी है कि धार्मिक आयोजन में सुरक्षा मानकों और जनजागरूकता की सख्त जरूरत है. श्रद्धा का यह पर्व अब प्रशासन के लिए एक गंभीर सीख छोड़ गया है.