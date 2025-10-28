ETV Bharat / state

सरायकेला: गोतोखोरों ने दूसरे शव को बाहर निकाला, तीसरे की तलाश जारी

सरायकेला में नदी में नहाने के दौरान डूबे एक ही परिवार के तीन सदस्यों में से बचावकर्मियों ने दूसरे शव को बरामद कर लिया है.

Rescue workers pulled out second body
दूसरे शव को बचावकर्मियों बाहर निकाला (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 28, 2025 at 12:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सरायकेला: नदी में नहाने के दौरान एक ही परिवार के तीन सदस्यों के डूब जाने के बाद बचावकर्मियों ने दूसरे शव को भी बरामद कर लिया है. दरअसल तीनों नदी के तेज धारा में बह गए थे. घटना में 14 वर्षीय आर्यन यादव की मौत हो गई थी जबकि 45 वर्षीय संजय सिंह का शव मंगलवार सुबह प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने बरामद किया है जबकि तीसरे युवक 19 वर्षीय प्रतीक कुमार की खोज जारी है.

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आर्यन नहाते समय अचानक गहरे पानी में चला गया, उसे बचाने के प्रयास में संजय सिंह और प्रतीक भी पानी की तेज लहरों में बह गए. कुछ ही क्षण में छठ पूजा का माहौल चीख-पुकार और अफरा-तफरी में बदल गया. घटना की सूचना मिलते ही उपायुक्त नितीश कुमार सिंह और एसपी मुकेश लुणायत घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल पर डेरा डालकर NDRF और स्थानीय गोताखोरों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की. रातभर चले सर्चिंग अभियान में मंगलवार सुबह संजय सिंह का शव बरामद किया गया है.

जिस जगह पर हादसा हुआ है उस स्थान को पहले से ही डेंजर जोन घोषित किया गया था. इसके बावजूद श्रद्धालु उस जगह पहुंच गए. प्रशासन भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए घाटों की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली को और मजबूत करेगा: नितीश कुमार सिंह, डीसी

इस हादसे ने एक ओर प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और संवेदनशीलता को उजागर किया है. दूसरी तरफ यह भी चेतावनी दी है कि धार्मिक आयोजन में सुरक्षा मानकों और जनजागरूकता की सख्त जरूरत है. श्रद्धा का यह पर्व अब प्रशासन के लिए एक गंभीर सीख छोड़ गया है.

नदी में नहाने के दौरान नदी में डूब गए थे तीन लोग

दरअसल, छठ पूजा के दौरान सोमवार शाम छठ घाट पर हादसा हो गया था. यहां शहरबेड़ा छठ घाट पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई थी जब नदी में नहाने उतरे एक ही परिवार के तीन सदस्य गहरे पानी में डूब गए थे. जिसमें से एक नाबालिग के शव को बरामद सोमवार को ही निकाल लिया था.

ये भी पढ़ें- छठ घाट पर हादसा: नदी में डूबे तीन लोग, एक नाबालिग का शव बरामद

सोन नदी में डूबे युवकों का शव बरामद, खरना पर नहाने गए थे तीनों युवक

झारखंड के सोन नदी में डूबे तीन युवक, नहाने के दौरान हुआ हादसा

TAGGED:

RESUCE TEAM RECOVERED DEAD BODY
RESUCE TEAM RECOVERED IN SERAIKELA
बचाव दल ने दूसरे शव को बरामद किया
छठ घाट पर नदी में डूबे तीन लोग
RESUCE TEAM RECOVERED SECOND BODY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.