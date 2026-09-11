ETV Bharat / state

UPSC Defence Exam: रांची के 21 केंद्रों पर होगी परीक्षा, 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा

रांची में यूपीएससी रक्षा परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Restrictive orders imposed within 200 meter radius of 21 centers in Ranchi for UPSC Defence Examination
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची की अध्यक्षता में बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2026 at 6:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली की ओर से आयोजित सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II) तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौ सेना अकादमी (II), 2026 को लेकर रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. परीक्षा के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संचालन के लिए शहर के 21 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है. यह व्यवस्था 13 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगी।

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची कुमार रजत की ओर से जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जुटने और विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है. परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी की है.

Restrictive orders imposed within 200 meter radius of 21 centers in Ranchi for UPSC Defence Examination
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची की अध्यक्षता में बैठक (ETV Bharat)

प्रशासन के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक रहेगी. सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी और कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रम तथा शवयात्रा को इससे बाहर रखा गया है. इसके अलावा इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी.

परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद समेत अन्य हथियारों के साथ लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा और भाला जैसे हरवे हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा. सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी और कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है. इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी प्रकार की बैठक या आमसभा आयोजित करने पर भी रोक रहेगी.

21 परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची

रांची में यूपीएससी की रक्षा परीक्षा के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों में सेंट्रल एकेडमी, बरियातू रोड, संत अलोइस हाई स्कूल, पुरुलिया रोड, संत अन्ना बालिका उच्च विद्यालय, डॉ. कामिल बुल्के पथ, उर्सुलाईन इंटर कॉलेज, डॉ. कामिल बुल्के पथ और संत अन्ना इंटरमीडिएट कॉलेज, डॉ. कामिल बुल्के पथ शामिल हैं.

इसके अलावा गोस्सनर हाई स्कूल, जीईएल कॉम्प्लेक्स के पीछे, मेन रोड, फिरायालाल पब्लिक स्कूल, नियर रेलवे ओवरब्रिज, मेन रोड, संत पॉल कॉलेज, चर्च रोड, बहुबाजार, राजकीय बालिका +2 उच्च विद्यालय, बरियातू, डोरंडा कॉलेज, श्रीकृष्ण पार्क के सामने, एजी मोड़ और गोस्सनर कॉलेज, क्लब रोड के सब सेंटर-ए एवं सब सेंटर-बी परीक्षा केंद्र हैं.

इस सूची में डीएवी पब्लिक स्कूल, गांधी नगर सीसीएल, कांके रोड के सब सेंटर-ए एवं सब सेंटर-बी, निर्मला कॉलेज, डोरंडा, जेएमजे हाई स्कूल, नॉर्थ ऑफिस पाड़ा, डोरंडा, अनिता गर्ल्स हाई स्कूल, कांके, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, जेपी मार्केट धुर्वा के पीछे, राजकीय +2 हाई स्कूल, कांके, सेमरटोली तथा विवेकानंद विद्या मंदिर, सेक्टर-1 धुर्वा के सब सेंटर-ए एवं सब सेंटर-बी शामिल हैं.

जिला प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू प्रतिबंधों का पालन कराने का निर्देश दिया है.

इसे भी पढ़ें- रांची में UPSC मुख्य परीक्षा शुरू, परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू

इसे भी पढ़ें- Combined Medical Service 2026: रांची के 03 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा

इसे भी पढ़ें- पॉलिटेक्निक परीक्षा में एंट्री को लेकर विवाद, कॉलेज गेट पर अभ्यर्थियों का हंगामा

TAGGED:

परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा
UPSC DEFENCE EXAMINATION
RESTRICTIVE ORDERS
RANCHI
UPSC EXAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.