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UPSC Defence Exam: रांची के 21 केंद्रों पर होगी परीक्षा, 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा

रांचीः संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली की ओर से आयोजित सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II) तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौ सेना अकादमी (II), 2026 को लेकर रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. परीक्षा के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संचालन के लिए शहर के 21 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है. यह व्यवस्था 13 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगी।

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची कुमार रजत की ओर से जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जुटने और विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है. परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी की है.

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची की अध्यक्षता में बैठक (ETV Bharat)

प्रशासन के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक रहेगी. सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी और कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रम तथा शवयात्रा को इससे बाहर रखा गया है. इसके अलावा इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी.

परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद समेत अन्य हथियारों के साथ लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा और भाला जैसे हरवे हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा. सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी और कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है. इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी प्रकार की बैठक या आमसभा आयोजित करने पर भी रोक रहेगी.

21 परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची