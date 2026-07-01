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जमशेदपुर छह थाना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू, शांति भंग की संभावना को देखते हुए पुलिस ने लिया फैसला

जमशेदपुर के बिष्टुपुर चाकूबाजी में मौत के बाद धालभूम अनुमंडल दंडाधिकारी ने सभी थाना क्षेत्र में अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

RESTRICTIVE ORDER IN JAMSHEDPUR
बिष्टुपुर थाना के बाहर मौजूद पुलिसकर्मी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 1, 2026 at 1:05 PM IST

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जमशेदपुर: बिस्टुपुर बार चाकूबाजी में इलाजरत हिमांशु की मौत के बाद शहर में तनाव का माहौल है. हालात पर नियंत्रण रखने के लिए धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी ने शहर के छह थाना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. बार विवाद के बाद शहर की जनता में आक्रोश है. पुलिस के समक्ष हुई चाकूबाजी में दो युवक हिमांशु और प्रत्युष घायल हुए थे. जिनमें हिमांशु की मौत इलाज के दौरान हुई है. जबकि प्रत्युष का इलाज कोलकाता में चल रहा है.

इधर हिंसक वारदात के बाद शहर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. मामले में धरना प्रदर्शन और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है. धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी अर्नव मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत शहर के कई प्रमुख थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

Restrictive order in jamshedpur
अनुंमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश (ईटीवी भारत)

शांति भंग की संभावना को देखते हुए लिया फैसला

प्रशासन को खुफिया तंत्र और विभिन्न सूत्र से सूचना मिली थी कि बार विवाद को लेकर कुछ संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन, रोड जाम, जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही है. इससे शहर की शांति और कानून-व्यवस्था भंग हो सकती है. ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए शहर के साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्र में यह निषेधाज्ञा लागू की गई है. यह आदेश 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.

प्रशासन द्वारा जारी इस आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रभावित क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई तरह की कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं. जिसके तहत किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जनसभा या पुतला दहन करना पूरी तरह से वर्जित होगा. किसी भी व्यक्ति के लिए अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडे, तीर-धनुष, गड़ासा या भाला आदि लेकर सड़क पर निकलने पर सख्त पाबंदी होगी.

आदेश में यह भी कहा गया है कि बिना पूर्व प्रशासनिक अनुमति के किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. उपद्रव, रोड जाम या शांति भंग करने के उद्देश्य से किसी भी स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ जमा होने और भीड़ लगाने पर रोक रहेगी.

इन्हें दी गई है आदेश से विशेष छूट

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निषेधाज्ञा आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों पर लागू नहीं होगी. ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, चिकित्साकर्मियों और मीडियाकर्मियों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है. स्थिति की संवेदनशीलता और समय की कमी को देखते हुए यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है. शहरवासियों से अफवाहों पर ध्यान न देने, शांति बनाए रखने और प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने की अपील की गई है.

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एसडीओ ने जारी की अधिसूचना
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जमशेदपुर में निषेधाज्ञा लागू
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