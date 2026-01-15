मेरठ के कपसाड़ और ज्वालागढ़ में लगी पाबंदियां, 163 लागू
6 जनवरी को सरधना थाना क्षेत्र के ज्वालागढ़ गांव में एक जला हुआ शव मिला था.
Published : January 15, 2026 at 1:38 PM IST
मेरठ: मेरठ के दो गांवों में बुधवार शाम निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. इसमें सरधना इलाके का कपसाड़ गांव भी शामिल है, जो दलित महिला सुनीता हत्या और उसकी बेटी रूबी के अपहरण की घटना के कारण इन दिनों चर्चा में है. इसके अलावा ज्वालागढ़ गांव भी सोनू हत्याकांड की वजह से निषेधाज्ञा के दायरे में है.
8 जनवरी को हुई थी कपसाड़ की घटना: बता दें कि सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ में बीते 8 जनवरी को रोजाना की तरह मां सुनीता और बहन रूबी (20) जंगल की तरफ जा रही थी, तभी गांव का ही रहने वाला पारस सोम वहां पहुंचा और रूबी को किडनैप करने लगा. मां ने जब इसका विरोध किया तो उसने धारदार हथियार से सुनाता पर हमला कर उसकी हत्या कर दी. आरोपी रूबी का अपहरण कर फरार हो गया था.
इसके बाद विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर हमले शुरू कर दिए थे. कांग्रेस, सपा और आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने गांव पहुंचकर बेटी के लिए न्याय मांगना शुरू कर दिया था. इससे तनाव बढ़ गया और गांव में पुलिस बल तैनात करना पड़ा. वहीं, पुलिस की टीम ने अपहरण के आरोपी पारस सोम को बीते शनिवार को हरिद्वार से गिरफ्तार किया था. पुलिस ने अपहृत युवती को भी सुरक्षित बरामद किया था.
6 जनवरी को सोनू का मिला था शव: 6 जनवरी को सरधना थाना क्षेत्र के ज्वालागढ़ गांव में एक जला हुआ शव मिला. जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान सोनू कश्यप ऊर्फ रानू के रूप में की थी, जो हलवाई का काम करता था.
वहीं, एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया था कि जांच पड़ताल में पता चला कि सोमवार रात सोनू का ऑटो चालक से विवाद हो गया था. सोनू ने ऑटो चालक से म्यूजिक सिस्टम की आवाज कम करने को कहा था. पूछताछ में आरोपी ने बताया, विवाद के बाद सोनू के साथ ठेके पर शराब पी. इस बीच दोनों में फिर से झगड़ा हो गया. जिसके बाद ऑटो चालक ने उसे अकेले में मौका देखकर सिर पर ईंट से वार कर दिया, जिससे सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद ऑटो में रखे खराब मोबिल आयल को सोनू पर डालकर आग लगा दी.
दोनों गांवों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध: वहीं, बुधवार की शाम को दोनों घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने दोनों गांवों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया. दोनों गांवों में किसी भी सामाजिक, राजनीतिक और संगठनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया. चिकित्सा, खाद्य आपूर्ति, पोस्ट व पार्सल सहित आपातकालीन सेवाओं को इस आदेश से बाहर रखा गया है. बता दें कि दोनों क्षेत्र में एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
