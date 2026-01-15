ETV Bharat / state

मेरठ के कपसाड़ और ज्वालागढ़ में लगी पाबंदियां, 163 लागू

मेरठ: मेरठ के दो गांवों में बुधवार शाम निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. इसमें सरधना इलाके का कपसाड़ गांव भी शामिल है, जो दलित महिला सुनीता हत्या और उसकी बेटी रूबी के अपहरण की घटना के कारण इन दिनों चर्चा में है. इसके अलावा ज्वालागढ़ गांव भी सोनू हत्याकांड की वजह से निषेधाज्ञा के दायरे में है.

8 जनवरी को हुई थी कपसाड़ की घटना: बता दें कि सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ में बीते 8 जनवरी को रोजाना की तरह मां सुनीता और बहन रूबी (20) जंगल की तरफ जा रही थी, तभी गांव का ही रहने वाला पारस सोम वहां पहुंचा और रूबी को किडनैप करने लगा. मां ने जब इसका विरोध किया तो उसने धारदार हथियार से सुनाता पर हमला कर उसकी हत्या कर दी. आरोपी रूबी का अपहरण कर फरार हो गया था.

इसके बाद विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर हमले शुरू कर दिए थे. कांग्रेस, सपा और आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने गांव पहुंचकर बेटी के लिए न्याय मांगना शुरू कर दिया था. इससे तनाव बढ़ गया और गांव में पुलिस बल तैनात करना पड़ा. वहीं, पुलिस की टीम ने अपहरण के आरोपी पारस सोम को बीते शनिवार को हरिद्वार से गिरफ्तार किया था. पुलिस ने अपहृत युवती को भी सुरक्षित बरामद किया था.

6 जनवरी को सोनू का मिला था शव: 6 जनवरी को सरधना थाना क्षेत्र के ज्वालागढ़ गांव में एक जला हुआ शव मिला. जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान सोनू कश्यप ऊर्फ रानू के रूप में की थी, जो हलवाई का काम करता था.