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जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होते ही कर्मचारी हुए कार्यालय से दूर, प्रोजेक्ट भवन में प्रवेश पर लगी पाबंदी

राज्य सरकार ने छात्रों के आंदोलन को देखते हुए सोमवार को यह बड़ा फैसला लिया है. सोमवार को कैबिनेट की विशेष बैठक में लिए गए निर्णय के बाद आज मंगलवार को रद्द की गई सभी परीक्षाओं से संबंधित नोटिफिकेशन राज्य सरकार के द्वारा जारी किए जाने की संभावना है.

छात्रों के आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने 2023 में आयोजित सीजीएल भर्ती परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है. सोमवार देर शाम झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा जैसे ही की, इससे प्रभावित कर्मचारियों की नाराजगी सड़कों पर दिखने लगी और देर रात तक झारखंड मंत्रालय के सामने सरकार के खिलाफ प्रभावित कर्मचारी नारेबाजी करते दिखे.

नाम नहीं छापने की शर्त पर नाराज एक कर्मचारी ने बताया कि सरकार बिना कुछ समझे-बुझे यह फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. उन्होंने कहा कि यदि सीजीएल परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है तो सरकार को पहले इसकी जांच करानी चाहिए थी और उसमें जो गड़बड़ी करते पाए जाते उसपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सरकार ने परीक्षा और परिणाम को रद्द कर दिया. आखिर अब हमलोगों का भविष्य क्या होगा. गौरतलब है कि ये कर्मचारी 30 दिसंबर 2025 को नियुक्ति पत्र पाने के बाद से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत थे.

रांची: राज्य सरकार के फैसले से प्रभावित जेएसएससी सीजीएल के जरिए नौकरी पाए कर्मचारियों को आज मंगलवार से कार्यालय में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है. झारखंड मंत्रालय में हर दिन की तरह आज भी ये कर्मचारी अपने ड्यूटी के लिए जैसे ही पहुंचे, मुख्य गेट पर उन्हें रोक दिया गया और प्रवेश के लिए बगैर आईडी दिखाए किसी को भी अनुमति नहीं दी जा रही है. कल तक जिस दफ्तर में वो काम करते थे, आज वही उनके लिए बेगाना हो गया. सरकार की इस कार्रवाई से इन कर्मचारियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है.

वहीं सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के बाद प्रोजेक्ट भवन के समक्ष प्रभावित कर्मचारियों का आंदोलन जारी है. सोमवार देर शाम प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की विशेष बैठक में लिए गए निर्णय के बाद इन कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ने लगी. आज मंगलवार को सुबह से प्रोजेक्ट भवन के मुख्य गेट पर बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रोजेक्ट भवन में इनके प्रवेश पर रोक लगाए जाने से इनकी नाराजगी बढी हुई है. हालांकि कर्मचारियों को समझाने-बुझाने की कोशिशें जारी हैं.

कर्मचारियों को समझाते पुलिस पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

इसके बावजूद आज सुबह 10 बजे से भारी बारिश के बीच सरकार के इस फैसले के विरोध में कर्मचारियों का आंदोलन जारी है. कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने जल्दबाजी में यह कदम उठाया है. कर्मचारियों ने कहा कि यदि यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. प्रभावित कर्मचारी संजय कुमार कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि इस परीक्षा की जांच कराए, उसके बाद इस पर कोई फैसला ले. इस संदर्भ में हम लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष लिखित आवेदन भी दिया था, लेकिन सरकार ने हमारे अनुरोध को अनसुना करते हुए सीजीएल की परीक्षा रद्द कर दी.

भारी बारिश के बीच प्रोजेक्ट भवन गेट पर खड़े हैं कर्मचारी

सीजीएल परीक्षा रद्द करने के विरोध में इससे प्रभावित बड़ी संख्या में कर्मचारी धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन गेट के बाहर खड़े हैं और सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं. भारी बारिश के बीच छाता लेकर खड़े इन कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से हम कहीं के नहीं रहें. दूसरे राज्यों की नौकरी को छोड़कर अपने प्रदेश में नौकरी करने आए थे. एक कर्मचारी ने बताया कि यदि मुझे यह पता होता कि वाकई में अभी भी झारखंड में ऐसे ही होता है तो यहां नहीं आते. एक महिला कर्मचारी बताती हैं कि घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं. स्कूल की पढ़ाई से लेकर घर का किराया और जीवन मेरे जैसे कर्मचारी का कैसे चलेगा. इसे सरकार ने ध्यान में नहीं रखा और एक झटके में नौकरी से बाहर कर दिया.

बारिश के बीच प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन करते कर्मचारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

गौरतलब है कि सीजीएल परीक्षा से चयनित इन सरकारी कर्मचारियों में कल तक कोई श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी था तो कोई सचिवालय सहायक तो कोई सहायक सेक्शन ऑफिसर. इन सभी लोगों की नियुक्ति पिछले वर्ष 30 दिसंबर को हुई थी. बहरहाल, सरकार के इस निर्णय से इनकी परेशानी बढ़ गई है और जल्द ही यह सभी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले हैं.

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