लाहौल जाने वाले सैलानी हो जाएं सावधान! कई पर्यटन स्थल नो अनमैन्ड एरियल व्हीकल ज़ोन घोषित, जानिए वजह
सिस्सू गांव और सिस्सू हेलीपैड से अटल टनल नॉर्थ पोर्टल तक पूरा क्षेत्र 19 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 'नो अनमैन्ड एरियल व्हीकल ज़ोन' घोषित.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 6:41 PM IST
लाहौल: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित लाहौल-स्पीति दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है. राष्ट्रपित के प्रस्तावित दौरे को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा, प्रोटोकॉल एवं कानून-व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं. उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी किरण भड़ाना इस संबंध में अहम आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार, सिस्सू गांव, सिस्सू नर्सरी, सिस्सू हेलीपैड से अटल टनल नॉर्थ पोर्टल तक के पूरे क्षेत्र को 19 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक 'नो अनमैन्ड एरियल व्हीकल ज़ोन' घोषित किया गया है.
कई पर्यटन स्थल नो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जोन घोषित
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर प्रशासनिक टीम रविवार को निरीक्षण करने पहुंची थी. वहीं, आदेश के अनुसार, इस अवधि में ड्रोन, अन्य अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV), रिमोट पायलटेड एरियल सिस्टम (RPAS), पैराग्लाइडिंग और अन्य सभी प्रकार की हवाई गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
इसके साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में संचालित सभी पर्यटन एवं साहसिक गतिविधियां जैसे जिप लाइन, बोटिंग और अन्य संबंधित व्यावसायिक संचालन भी 19 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक स्थगित रहेंगे. सभी विक्रेताओं, ऑपरेटरों एवं संबंधित संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 20 अप्रैल 2026 तक अपने-अपने स्थल खाली कर दें और सभी गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद कर दें.
नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन, पुलिस, वन विभाग एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूरे क्षेत्र में सतत निगरानी रखी जा रही है. यातायात, भीड़ प्रबंधन और संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है, ताकि राष्ट्रपति दौरे के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा या व्यवधान न हो. प्रशासन ने स्थानीय जनता, पर्यटकों एवं संबंधित सभी पक्षों से अपील की है कि वे जारी आदेशों का पूर्ण पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें.
27 अप्रैल को हिमाचल पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, 27 अप्रैल से इस महत्वपूर्ण दौरे की शुरुआत होगी. जिसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू राज्य में विभिन्न आधिकारिक व औपचारिक आयोजनों में भाग लेंगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 27 अप्रैल को हिमाचल पहुंचने का कार्यक्रम है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हवाई मार्ग से शिमला पहुंचने के बाद राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट जाएंगी. अगले दिन 28 अप्रैल को राष्ट्रपति निवास में ही आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह में भाग लेने की संभावना है.
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