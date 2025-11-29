शिमला के इस उपनगर में पीक आवर्स में बड़े वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध, नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू
ट्रैफिक को सुचारू करने और निरंतर बढ़ रहे जाम पर काबू पाने को शिमला प्रशासन ने ट्रक-टिप्पर्स की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है
शिमला: हिमाचल की राजधानी के व्यस्त ट्रैफिक तंत्र को सुचारू करने और निरंतर बढ़ रहे जाम पर काबू पाने को जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है. शिमला के उपनगर भट्टाकुफर चौक से AIMSS चमियाना तक पीक आवर्स के दौरान हैवी गुड्स करियर्स वाहनों जैसे ट्रक और टिप्पर्स की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है.
शिमला स्थिति आईजीएमसी अस्पताल से कई प्रमुख विभागों को अब उपनगर भट्टाकुफर के साथ लगते अटल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियालिटीज चमियाना के लिए शिफ्ट किया गया है, जिस कारण सुबह और शाम पीक आवर्स के दौरान अस्पताल आने वाले मरीजों, तीमारदारों और स्टाफ को रोजाना जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है. वहीं, अब पर्यटन सीजन शहर में वाहनों का भी अब दबाव बढ़ने लगा है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों को जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है. ये व्यवस्था अगले महीने 3 दिसंबर से लागू होगी. डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. इससे न केवल आम यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही भी बेहतर होगी.
सुबह और शाम किस समय रहेगा प्रतिबंध
भट्टाकुफर से एम्स चमियाना तक नई व्यवस्था के तहत निर्धारित समय में भारी वाहन इस रूट से नहीं गुजर सकेंगे. जिलाधीश कार्यालय से जारी हुई अधिसूचना के मुताबिक 3 दिसंबर से आगामी आदेशों तक भट्टाकुफर चौक से चमियाना अस्पताल तक सुबह 7:30 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक और सायं 4.30 बजे से लेकर 6 बजे तक बड़े वाहनों जैसे ट्रक, टिप्पर की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी. डीसी शिमला ने जानकारी दी है कि फोरलेन निर्माण कार्य चलने से सड़क पर बड़े वाहनों की आवाजाही काफी बढ़ गई है. इस वजह से अस्पताल आने वाले मरीजों, तीमारदारों और अस्पताल स्टाफ को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है. वहीं, आम जनता की सुविधा को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिमला की रिपोर्ट पर पीक आवर्स में बड़े वाहनों के लिए भट्टाकुफर चौक से चमियाना अस्पताल तक आवाजाही बंद रहेगी. उन्होंने कहा कि नई ट्रैफिक व्यवस्था से जाम की समस्या का समाधान होगा, जिससे आम लोगों को को भी सुविधा होगी.
