शिमला के इस उपनगर में पीक आवर्स में बड़े वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध, नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू

भट्टाकुफर चौक से AIMSS चमियाना तक पीक आवर्स के दौरान भारी वाहनों पर लगा प्रतिबंध ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल की राजधानी के व्यस्त ट्रैफिक तंत्र को सुचारू करने और निरंतर बढ़ रहे जाम पर काबू पाने को जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है. शिमला के उपनगर भट्टाकुफर चौक से AIMSS चमियाना तक पीक आवर्स के दौरान हैवी गुड्स करियर्स वाहनों जैसे ट्रक और टिप्पर्स की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है. शिमला स्थिति आईजीएमसी अस्पताल से कई प्रमुख विभागों को अब उपनगर भट्टाकुफर के साथ लगते अटल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियालिटीज चमियाना के लिए शिफ्ट किया गया है, जिस कारण सुबह और शाम पीक आवर्स के दौरान अस्पताल आने वाले मरीजों, तीमारदारों और स्टाफ को रोजाना जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है. वहीं, अब पर्यटन सीजन शहर में वाहनों का भी अब दबाव बढ़ने लगा है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों को जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है. ये व्यवस्था अगले महीने 3 दिसंबर से लागू होगी. डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. इससे न केवल आम यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही भी बेहतर होगी. प्रशासन की ओर से जारी आदेश (ETV Bharat)