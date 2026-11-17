मुगलिया सल्तनत की बिजनेस वूमन 'बेगम बादशाह नूरजहां'; इस सराय से मिलती थी दौलत
आगरा में नूरजहां के नाम की सराय का ASI करा रही जीर्णोद्धार, पढ़िए श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 4:27 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 5:01 PM IST
आगरा: मुगल सल्तनत के दौर में एक से बढ़कर एक बेजोड़ इमारतों का निर्माण हुआ. आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, बुलंद दरवाजा, आकर्षक नक्काशी से सुसज्जित बादशाहों के मकबरे. इनकी फेहरिश्त बड़ी लंबी है. इनमें मुगल काल की एक बेगम का नाम प्रमुखता से आता है, जो न सिर्फ बादशाह की बेगम थीं, बल्कि हुकूमत में भी उनका बराबर का सिक्का चलता था. यह नाम है नूरजहां का. बादशाह जहांगीर की वह खास बेगम थीं, जिनका जन्म अफगानिस्तान के कांधार में हुआ था. बादशाह जहांगीर से उनकी दूसरी शादी थी.
कहा जाता है कि नूरजहां ने अपनी मां अस्मत बेगम के बनाए गुलाब के इत्र को शाही दरबार में लोकप्रियता दिलाई. नूरजहां बादशाह के इतने करीब थीं कि जहांगीर किसी भी फैसले से पहले उनकी राय जरूर लेता था. नूरजहां बादशाह बेगम होने के साथ कुशल बिजनेस वूमन भी थीं. इसकी ताकीद आगरा में उनके नाम की सराय करती है. ये सराय नूरजहां की आय का बड़ा साधन भी थी. आज यह सराय जीर्ण-शीर्ण है और ASI ने इसे पुराना स्वरूप देने का जिम्मा उठाया है. अफगानिस्तान से भारत तक नूरजहां के सफर, मुगल महारानी के सफर और इस सराय से कैसे उनका नाम जुड़ा? पढ़िए रिपोर्ट...
मुगलिया सल्तनत की नींव
सन 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी हराकर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की नींव रखी. करीब 500 साल पहले मई माह में जब मुगल बादशाह बाबर आगरा आया तो यहां की गर्मी से बेहाल होने पर उसने यमुनापार में समरकंद की चारबाग शैली में सबसे पहले बाग-ए-हिश्त-बहिश्त तैयार कराया. जो आज रामबाग स्मारक के नाम से जाना जाता है. इसके बाद मुगलिया दौर में यमुनापार में एक के बाद एक बाग, मकबरे और अन्य भवन बनवाए गए. कहें तो यमुना किनारे 32 खंभा से ताजमहल तक 48 हवेलियां और बगीचे थे.
कौन थीं नूरजहां
वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि अफगानिस्तान में कांधार निवासी मिर्जा गियास बेग के यहां 31 मई 1577 को मेहरुन्निसा का जन्म हुआ. बाद में मिर्जा गियास बेग मुगल बादशाह अकबर के दरबार में आकर मंत्री बने. मिर्जा ने बेटी मेहरुन्निसा का 17 साल की उम्र में निकाह मुगल अधिकारी अली कुली इस्ताजलू उर्फ शेर अफगान खान से किया. 1607 में शेर अफगान खान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा को मुगल बादशाह जहांगीर के निर्देश पर आगरा के शाही हरम में लाया गया. जहांगीर ने सन 1611 में मेहरुन्निसा से निकाह कर उसे 'नूरमहल' और 'नूरजहां' की उपाधि दी. सन 1613 में जहांगीर ने नूरजहां को साम्राज्य की सर्वोच्च महिला 'पादशाह बेगम' (बादशाह) का दर्जा दिया. मुगलिया सल्तनत की सबसे प्रभावशाली बेगम नूरजहां मानी जाती हैं. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुगलदौर में शाही सोने और चांदी के सिक्कों पर बादशाह जहांगीर के साथ नूरजहां का नाम अंकित होता था.
सन 1612 नूरजहां की सराय में बनी
वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि मुगल बादशाह जहांगीर ने सन 1611 में नूरजहां से निकाह के बाद उसे रामबाग और बत्तीस खंबा के बीच में एक सराय प्रदान की थी. जो मुगलिया दौर की सबसे अहम सराय थी. जिसका नाम नूरजहां के नाम पर नूरजहां की सराय हो गया. ये वो दौर था, जिसमें व्यापार का मुख्य माध्यम यमुना नदी हुआ करती थी. मुगलिया दौर में यमुना से यातायात की निगरानी व नियंत्रण किया जाता था. नूरजहां की सराय उस दौर में देश और विदेश से आए व्यापारियों से गुलजार रहती थी. यहां यमुना नदी के जल मार्ग से आने वाले व्यापारियों से उनके माल पर टैक्स वसूला जाता था. यमुना नदी में उस समय दो-तीन मंजिला नावें चलती थीं.
सराय के बहुरने वाले हैं दिन
मुगलिया दौर में आगरा रिवरफ्रंट गार्डन और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र रही नूरजहां की सराय के दिन बहुरने वाले हैं. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) अब यमुनापार में रामबाग स्मारक के पास स्थित नूरजहां की सराय का संरक्षण करा रहा है. एएसआई ने नूरजहां की सराय के संरक्षण कार्य को लेकर पहले थ्री डी मैपिंग कराई. अब 60 लाख रुपये के बजट से संरक्षण कार्य शुरू किया है. एएसआई के आगरा सर्किल की अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिथा एस कुमार बताती हैं कि खंडहर में तब्दील हुई नूरजहां की सराय के संरक्षण व जीणोद्धार का एक प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजा गया था. प्रस्ताव मंजूरी होने पर संरक्षण शुरू किया गया है. जिसमें ककैया ईंटों से दीवारें बनाई जाएंगी और छत बनाने के साथ कॉरिडोर तैयार किया जाएगा. वरिष्ठ संरक्षण सहायक अंकित नामदेव की अगुवाई में फिलहाल दीवारें सहेजने जा रही हैं. पहले चरण में 60 लाख रुपये खर्च होंगे. जिसमें फरवरी-मार्च में तक संरक्षण का प्रथम चरण पूरा हो जाएगा.
पहले किए गए थे ये काम
एएसआई ने नूरजहां की सराय की दशा सुधारने के लिए साल 2022 में 30 लाख रुपये खर्च किए थे. जिसमें एसआई ने नूरजहां की सराय और गेटवे के स्ट्रक्चरल रिपेयर का काम कराया था. सराय के आसपास बसी आबादी का गंदा पानी स्मारक से होकर यमुना में सीधे गिरता था. जिसको लेकर नूरजहां की सराह के संरक्षण कार्य को लेकर पहले यहां पर पड़ी एक फुट व्यास की पाइपलाइन की जगह पर करीब 170-180 मीटर लंबाई में 2.5 फुट व्यास की पाइपलाइन बिछाई गई. जिसमें पांच गुणा पांच फुट की 15 डक्ट बनाई गई हैं. जिससे बस्तियों के गंदे पानी के साथ बहकर आई गंदगी डक्ट में एकत्र हो. माह में एक बार डक्ट की सफाई की जाती थी. जिससे नूरजहां की सराय में गंदगी होना रुक गई थी.
ब्रिटिश काल में अस्तबल बना दी गई थी सराय
मुगलिया दौर की बात करें तो नूरजहां की सराय में व्यापारियों के लिए तमाम सुविधाएं थीं. सराय के दो प्रवेश द्वार थे. यमुना का शानदार घाट था. सराय में 3000 लोगों की व्यवस्था थी. इसके साथ ही यहां 500 घोड़े और हाथियों के रुकने की व्यवस्था थी. इसके साथ ही सराय में पक्की दुकानें थीं. रामबाग के पूर्व सरंक्षण सहायक सर्वेश कुलश्रेष्ठ बताते हैं कि मुख्य प्रवेश द्वार के भीतर पक्की दुकानों में बाजार सजता था. जिसके सबूत सराय की उत्तरी दिशा में भी मौजूद करीब 28 दुकानें हैं, जो संरक्षित कराई गईं हें. दूसरी ओर का हिस्सा ढहकर मलबे में बदल चुका है.
एएसआई ने 2022 में जब नूरजहां की सराय के मुख्य प्रवेश द्वार का संरक्षण कार्य कराने पर करीब चार फीट तक मिट्टी हटाई तो मूल फर्श निकल आया था. मगर, यमुना किनारे वाले दूसरे प्रवेश द्वार की दुर्दशा है. जो कई जगह से गिर चुका या गिरने की हालत में पहुंच चुका है. जब हिंदुस्तान की हुकूमत अंग्रेजों के हाथ आई तो नूरजहां की सराय को अस्तबल में तब्दील कर दिया गया. इसके साथ ही रामबाग स्मारक भी ब्रिटिश अधिकारी डाक बंगले और हनीमून सुईट की तरह इस्तेमाल करते थे.
चूना, सुर्खी और गोंद से संरक्षण कार्य
संरक्षण का कार्य के लिए मसाला तैयार कर रहे कारीगर धर्मेंद ने बताया कि चूना, सुर्खी, चंबल सैंड, गोंद, बेल फल और बतासे के पानी से मसाला तैयार करते हैं. जिससे पकड़ मजबूत होती है. इसी मसाले से संरक्षण कार्य किया जा रहा है. जैसे पहले निर्माण कार्य कराया जाता था, वैसे ही चीजें का उपयोग करके मसाला तैयार करके चिनाई का काम किया रहा है.
मरम्मत कार्य से दिख रहा बदलाव
स्थानीय निवासी राजकुमार शर्मा ने बताया कि यह अच्छा काम हो रहा है. विकास भी हो रहा है. इससे यहां का माहौल बेहद सही होगा. स्थानीय निवासी संजय ने बताया कि यहां पर जो काम किया जा रहा है, अच्छा है. यहां पर साफ-सफाई बेहतर होगी. मजदूर राजेंद्र ने बताया कि पास की बस्ती में घर है. घर के पास ही काम मिल गया. यहां पर विकास कार्य भी हो रहा है. स्थानीय निवासी आकाश ने बताया कि यहां पर पहले बहुत जंगल था. पहले यहां पर एक हिस्से में काम किया गया. अब दूसरी ओर विकास कार्य किया जा रहा है. यहां पर घूमने में अच्छा लगता है. यहां पर पर्यटक आएंगे तो और अच्छा रहेगा. रोजगार भी मिलेगा.
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