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मुगलिया सल्तनत की बिजनेस वूमन 'बेगम बादशाह नूरजहां'; इस सराय से मिलती थी दौलत

मुगल महारानी नूरजहां की सराय पर स्पेशल रिपोर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

संवाददाता श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट... (Video Credit; ETV Bharat) कहा जाता है कि नूरजहां ने अपनी मां अस्मत बेगम के बनाए गुलाब के इत्र को शाही दरबार में लोकप्रियता दिलाई. नूरजहां बादशाह के इतने करीब थीं कि जहांगीर किसी भी फैसले से पहले उनकी राय जरूर लेता था. नूरजहां बादशाह बेगम होने के साथ कुशल बिजनेस वूमन भी थीं. इसकी ताकीद आगरा में उनके नाम की सराय करती है. ये सराय नूरजहां की आय का बड़ा साधन भी थी. आज यह सराय जीर्ण-शीर्ण है और ASI ने इसे पुराना स्वरूप देने का जिम्मा उठाया है. अफगानिस्तान से भारत तक नूरजहां के सफर, मुगल महारानी के सफर और इस सराय से कैसे उनका नाम जुड़ा? पढ़िए रिपोर्ट...

जानिए नूरजहां के बारे में (Photo Credit; ETV Bharat) मुगलिया सल्तनत की नींव सन 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी हराकर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की नींव रखी. करीब 500 साल पहले मई माह में जब मुगल बादशाह बाबर आगरा आया तो यहां की गर्मी से बेहाल होने पर उसने यमुनापार में समरकंद की चारबाग शैली में सबसे पहले बाग-ए-हिश्त-बहिश्त तैयार कराया. जो आज रामबाग स्मारक के नाम से जाना जाता है. इसके बाद मुगलिया दौर में यमुनापार में एक के बाद एक बाग, मकबरे और अन्य भवन बनवाए गए. कहें तो यमुना किनारे 32 खंभा से ताजमहल तक 48 हवेलियां और बगीचे थे. सराय की कहानी (Photo Credit; ETV Bharat) कौन थीं नूरजहां वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि अफगानिस्तान में कांधार निवासी मिर्जा गियास बेग के यहां 31 मई 1577 को मेहरुन्निसा का जन्म हुआ. बाद में मिर्जा गियास बेग मुगल बादशाह अकबर के दरबार में आकर मंत्री बने. मिर्जा ने बेटी मेहरुन्निसा का 17 साल की उम्र में निकाह मुगल अधिकारी अली कुली इस्ताजलू उर्फ शेर अफगान खान से किया. 1607 में शेर अफगान खान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा को मुगल बादशाह जहांगीर के निर्देश पर आगरा के शाही हरम में लाया गया. जहांगीर ने सन 1611 में मेहरुन्निसा से निकाह कर उसे 'नूरमहल' और 'नूरजहां' की उपाधि दी. सन 1613 में जहांगीर ने नूरजहां को साम्राज्य की सर्वोच्च महिला 'पादशाह बेगम' (बादशाह) का दर्जा दिया. मुगलिया सल्तनत की सबसे प्रभावशाली बेगम नूरजहां मानी जाती हैं. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुगलदौर में शाही सोने और चांदी के सिक्कों पर बादशाह जहांगीर के साथ नूरजहां का नाम अंकित होता था. सराय की शुरू हुई मरम्मत (Photo Credit; ETV Bharat) सन 1612 नूरजहां की सराय में बनी वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि मुगल बादशाह जहांगीर ने सन 1611 में नूरजहां से निकाह के बाद उसे रामबाग और बत्तीस खंबा के बीच में एक सराय प्रदान की थी. जो मुगलिया दौर की सबसे अहम सराय थी. जिसका नाम नूरजहां के नाम पर नूरजहां की सराय हो गया. ये वो दौर था, जिसमें व्यापार का मुख्य माध्यम यमुना नदी हुआ करती थी. मुगलिया दौर में यमुना से यातायात की निगरानी व नियंत्रण किया जाता था. नूरजहां की सराय उस दौर में देश और विदेश से आए व्यापारियों से गुलजार रहती थी. यहां यमुना नदी के जल मार्ग से आने वाले व्यापारियों से उनके माल पर टैक्स वसूला जाता था. यमुना नदी में उस समय दो-तीन मंजिला नावें चलती थीं. मुगलिया सल्तनत का उत्थान (Photo Credit; ETV Bharat) सराय के बहुरने वाले हैं दिन मुगलिया दौर में आगरा रिवरफ्रंट गार्डन और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र रही नूरजहां की सराय के दिन बहुरने वाले हैं. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) अब यमुनापार में रामबाग स्मारक के पास स्थित नूरजहां की सराय का संरक्षण करा रहा है. एएसआई ने नूरजहां की सराय के संरक्षण कार्य को लेकर पहले थ्री डी मैपिंग कराई. अब 60 लाख रुपये के बजट से संरक्षण कार्य शुरू किया है. एएसआई के आगरा सर्किल की अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिथा एस कुमार बताती हैं कि खंडहर में तब्दील हुई नूरजहां की सराय के संरक्षण व जीणोद्धार का एक प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजा गया था. प्रस्ताव मंजूरी होने पर संरक्षण शुरू किया गया है. जिसमें ककैया ईंटों से दीवारें बनाई जाएंगी और छत बनाने के साथ कॉरिडोर तैयार किया जाएगा. वरिष्ठ संरक्षण सहायक अंकित नामदेव की अगुवाई में फिलहाल दीवारें सहेजने जा रही हैं. पहले चरण में 60 लाख रुपये खर्च होंगे. जिसमें फरवरी-मार्च में तक संरक्षण का प्रथम चरण पूरा हो जाएगा. मुगल सल्तनत का यहां से शुरू हुआ पतन (Photo Credit; ETV Bharat)