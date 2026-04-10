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खान मार्केट के 50 से कम ग्राहक क्षमता वाले रेस्टोरेंट को NOC की जरूरत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने कहा कि खान मार्के के रेस्टोरेंट को बिना फायर NOC चलाने से नहीं रोका जाएगा.

खान मार्केट के 50 से कम ग्राहक क्षमता वाले रेस्टोरेंट को NOC की जरूरत नहीं- हाईकोर्ट
खान मार्केट के 50 से कम ग्राहक क्षमता वाले रेस्टोरेंट को NOC की जरूरत नहीं- हाईकोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 10, 2026 at 9:27 PM IST

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Updated : April 10, 2026 at 9:36 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने खान मार्केट के उन रेस्टोरेंट्स को फायर अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) के बिना ऑपरेट करने की अनुमति दे दी है जिनमें एक साथ 50 ग्राहकों से कम के बैठने की जगह है. जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि खान मार्केट दिल्ली की शान है और ये एक हेरिटेज मार्केट है. इन रेस्टोरेंट्स को बिना फायर NOC चलाने से नहीं रोका जाएगा.

याचिका खान मार्केट के रेस्टोरेंट संचालकों ने दायर किया है. कोर्ट ने कहा कि अगर फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो 30 दिनों की पहले नोटिस देना होगा. इससे रेस्टोरेंट संचालकों के लिए कानूनी विकल्प का एक रास्ता होगा. खान मार्केट के जिन प्रमुख रेस्टोरेंट ने याचिका दायर किया था उनमें पर्च, यम यम चा, स्लाई ग्रेनी, खान चाचा इत्यादि शामिल हैं.

याचिका में कहा गया था कि सभी रेस्टोरेंट को यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज के तहत असेंबली बिल्डिंग की श्रेणी में नहीं रखा जाए. असेंबली बिल्डिंग का मानदंड उन पर लागू होता है जहां 50 या उससे ज्यादा ग्राहक एक साथ बैठ सकते हैं.

याचिका में कहा गया था कि प्रशासन ने हेल्थ लाइसेंस जारी करते समय पहले स्वीकार किया था कि उनकी क्षमता 50 ग्राहकों से कम की है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि अगर कोई संस्थान दूसरे मानदंडों का पालन करता है तो उन्हें जरुरी हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की जरुरत नहीं होगी.

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Last Updated : April 10, 2026 at 9:36 PM IST

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