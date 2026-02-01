ETV Bharat / state

लखनऊ में रेस्टोरेंट में काम करने वाले युवक ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा- मैं चोर नहीं हूं

लखनऊ में युवक ने किया सुसाइड. ( Photo Credit; Lucknow Police )