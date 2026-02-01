लखनऊ में रेस्टोरेंट में काम करने वाले युवक ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा- मैं चोर नहीं हूं
युवक ने 500 रुपये के हिसाब को लेकर मिली फटकार से आहत होकर जान दे दी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 6:37 PM IST
Updated : February 1, 2026 at 6:59 PM IST
लखनऊ : मड़ियांव थाना क्षेत्र में एक युवक ने सुसाइड कर लिया. युवक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है. जिसमें लिखा है, मैं चोर नहीं हूं. युवक अंशु कश्यप गुड बेकर्स रेस्टोरेंट में काम करता था. महज 500 रुपये के हिसाब को लेकर मिली फटकार से आहत होकर जान दे दी.
मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. बरामद सुसाइड नोट की जांच की जा रही है. रेस्टोरेंट के अन्य कर्मचारियों और मालिक से पूछताछ चल रही है.
फटकार लगाने से था परेशान : पुलिस के अनुसार, अंशु कश्यप का कुछ दिन पहले स्टाफ और प्रबंधन के साथ 500 रुपये के हिसाब को लेकर विवाद हुआ था. हिसाब में हुई किसी मानवीय चूक को लेकर उसे कड़ी फटकार लगाई गई और उस पर संदेह किया गया. इस बात से वह परेशान था.
सुसाइड नोट में लिखा- किसी के प्रति ज्यादा वफादार मत बनना : अंशु ने एक पन्ने के सुसाइड नोट में लिखा है, मैं चोर नहीं हूं. 500 रुपये के हिसाब में अपनी गलती छिपाने के लिए मैंने झूठ बोला था, जिसके बाद मैं मालिक की नजरों में बेईमान साबित हो गया. चोरी का धब्बा लेकर मैं जी नहीं पाऊंगा. मेरी मां का ख्याल रखना और किसी के प्रति ज्यादा वफादार मत बनना.
रेस्टोरेंट में दी जान : पूछताछ में रेस्टोरेंट के स्टाफ ने बताया, शनिवार सुबह अंशु रोज की तरह काम पर आया था. कुछ देर बाद वह चुपके से रेस्टोरेंट की पहली मंजिल पर बने हॉल में चला गया. जब काफी देर तक वह वापस नहीं लौटा, तो दूसरे कर्मचारियों ने ऊपर जाकर देखा, तो उसने सुसाइड कर लिया था.
