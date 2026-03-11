ETV Bharat / state

कानपुर: रंगदारी नहीं मिलने पर दबंगों ने होटल मालिक को 80 मीटर तक घसीटा

होली की कमाई से हिस्सा नहीं देने पर दबंगों ने रेस्टोरेंट मालिक को कार से घसीटा

दबंगों ने रेस्टोरेंट मालिक को कार से घसीटा
दबंगों ने रेस्टोरेंट मालिक को कार से घसीटा (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 8:47 PM IST

कानपुर: होली में हुई कमाई की रंगदारी नहीं देने पर रेस्टोरेंट मालिक को दबंगों ने कार से करीब 80 मीटर तक घसीटा. शोर सुनकर रेस्टोरेंट के कर्मचारी बाहर निकले और कार का पीछा किया. तब जाकर कार ड्रा‌इवर ने रेस्टोरेंट मालिक को सड़क पर छोड़कर फरार हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाई शुरू कर दी है.

गुजैनी थाना प्रभारी राजन शर्मा केल अनुसार, रामगोपाल चौराहे पर रंजीत सिंह का सूरज स्वीट हाउस एंड रेस्टोरेंट है. मंगलवार देर रात रंजीत सिंह का बेटा आदर्श रेस्टोरेंट बंद कर बाहर खड़ा था. तभी यशू कुमार अपनी ब्लैक एसयूवी कार से आया और दर्श से कहा कि होली में ज्यादा कमाई हुई है पैसा निकालो. आदर्श ने मना किया तो मामला मारपीट तक पहुंच गया.

इस दौरान यशू, आदर्श के जेब में रखे रूपये छीनने लगा, शोर सुनकर रेस्टोरेंट के कर्मचारी बाहर आए और दोनों हो छुड़ाने का प्रयास किया, इसी बीच यशु ने आदर्श का कॉलर पकड़ा और कार के पास ले जा कर उसका सर कार के शीशे में फंसा दिया. और करीब 70 से 80 मीटर तक घसीटता रहा.

इस दौरान आदर्श के रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी और क्षेत्रीय लोगों ने जब चिल्लाया और कार का पीछा किया, तो यशू, आदर्श को सड़क पर छोड़कर फरार हो गया. पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी यशू, आदर्श को कार से घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है.

वहीं इस पूरे मामले में गुजैनी थाना प्रभारी राजन शर्मा ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के माध्यम से आरोपी की पहचान की है और आदर्श के पिता रंजीत की तहरीर पर यीशु के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्यवाई कर रही है.

