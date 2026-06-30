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दिल दहला देने वाली घटना! गर्दन पर आ गिरी फूड लिफ्ट, सहारनपुर में रेस्टोरेंट संचालक की मौत

सहारनपुर: सदर बाजार थाना इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां कोर्ट रोड स्थित खातिरदारी रेस्टोरेंट के संचालक हर्ष खुराना (55) की सोमवार देर रात फूड लिफ्ट की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसे के बाद रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, घटना सोमवार की देर रात की है, रेस्टोरेंट में रोजाना की तरह सामान्य रूप से काम चल रहा था. ऊपर की मंजिल से नीचे भोजन पहुंचाने के लिए फूड लिफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था. इसी दौरान हर्ष खुराना लिफ्ट के नीचे खड़े होकर उसकी ओर देख रहे थे. तभी अचानक फूड लिफ्ट तेजी से नीचे आ गई और उनकी गर्दन उसकी चपेट में आ गई. घटना के तुरंत बाद कर्मचारियों ने गंभीर रूप से घायल हर्ष खुराना को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. उसके बागद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एसपी सिटी व्योम बिंदल का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हादसे का प्रतीत होता है, लेकिन सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. जांच का मुख्य केंद्र यह है कि फूड लिफ्ट में कोई तकनीकी खराबी थी या उसका रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था, यदि जांच में लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.