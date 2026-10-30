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टेंडरों के खेल में उलझी रेलवे की योजना, किशनगंज और ठाकुरगंज में धूल फांक रहा 'रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स'

किशनगंज में 'रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स' योजना का हाल बेहाल ( ETV Bharat )

किशनगंज: पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा किशनगंज जिले के दो रेलवे स्टेशन पर गैर-किराया राजस्व बढ़ाने और यात्रियों को अनूठा डाइनिंग अनुभव देने के लिए शुरू की गई 'रेल कोच रेस्टोरेंट' योजना साढ़े तीन साल बाद भी धरातल पर नहीं उतर सकी है. वर्ष 2022 में आया रेल कोच आज भी उद्घाटन की आस में कबाड़ होने की कगार पर खड़ा है.

महत्वाकांक्षी योजना टेंडर में उलझी