टेंडरों के खेल में उलझी रेलवे की योजना, किशनगंज और ठाकुरगंज में धूल फांक रहा 'रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स'
Kishanganj Restaurant on Wheels: किशनगंज और ठाकुरगंज स्टेशनों पर महत्वाकांक्षी 'रेल कोच रेस्टोरेंट' योजना साढ़े तीन साल से अधर में लटकी है. रिपोर्ट-आशीष सिन्हा
Published : October 30, 2026 at 8:49 PM IST
किशनगंज: पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा किशनगंज जिले के दो रेलवे स्टेशन पर गैर-किराया राजस्व बढ़ाने और यात्रियों को अनूठा डाइनिंग अनुभव देने के लिए शुरू की गई 'रेल कोच रेस्टोरेंट' योजना साढ़े तीन साल बाद भी धरातल पर नहीं उतर सकी है. वर्ष 2022 में आया रेल कोच आज भी उद्घाटन की आस में कबाड़ होने की कगार पर खड़ा है.
महत्वाकांक्षी योजना टेंडर में उलझी
रेल यात्रियों को स्टेशन परिसर में ही ट्रेन की बोगी के भीतर बैठकर लजीज व्यंजनों का स्वाद चखाने की पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की महत्वाकांक्षी 'रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स' योजना विभागीय और निविदा (टेंडर) की कड़ियों में उलझकर दम तोड़ती नजर आ रही है.
साल 2023 से पड़ी है बोगी
स्थानीय, राजेश श्याम सुख कहते हैं कि, वर्ष 2023 में जब एक पुराना और अनुपयोगी रेल कोच ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पहुंचा था, तब स्थानीय लोगों और रेल उपभोक्ताओं में भारी उत्साह देखा गया था. लेकिन विडंबना देखिए कि साढ़े तीन साल से अधिक का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी यह बोगी आज भी स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में लावारिस स्थिति में खड़ी उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रही है.
"साढ़े तीन साल से बोगी पड़ी है. अंदर में जंग लग गया. पूरा जंगल उग आया है. जबकि हमारे आसपास के कटिहार आदि स्टेशनों पर रेस्टोरेंट चल रहा है. ठाकुरगंज और किशनगंज दोनों बड़े स्टेशन है, लेकिन दोनों जगह रेस्टोरेंट चालू नहीं हो सका." -राजेश श्याम सुख, स्थानीय
प्रशासनिक उदासीनता से बोगी जर्जर
राजेश श्याम सुख ने बताया कि, रेस्टोरेंट खुल जाएगा तो काफी अच्छा होगा. यहां इसका भविष्य है. स्टेशन के अंदर खाने-पीने की कोई दुकान नहीं है. यहां अगर बाहर में यह खुल जाता है तो काफी अच्छा रहता, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण रेलवे बोगी जर्जर हो गयी.
दो प्रयास रहे पूरी तरह नाकाम
पहली बार ऊंची बोली और दूसरी बार कम बोली के पेंच में आवंटन फंस गया. पहली बार जब निविदा निकाली गई. टेंडर के दौरान परियोजना का बेस प्राइस 1.50 लाख रुपये निर्धारित था, जिसे एक निजी संवेदक ने बोली लगाकर तीन लाख रुपये में हासिल कर लिया था. इस प्रोजेक्ट की कॉशन मनी भी साढ़े तीन वर्ष पहले ही रेलवे के पास जमा करा दी गई थी.
हालांकि, आवंटन के बाद संवेदक द्वारा स्थानीय स्तर पर बाजार का व्यावहारिक सर्वे किया गया. किशनगंज के स्थानीय बाजार के हिसाब से लाइसेंस रेट बहुत ज्यादा होने और भविष्य में भारी आर्थिक नुकसान होने की संभावना को देखते हुए संवेदक ने काम शुरू नहीं किया.
नतीजतन, ठेकेदार ने निर्धारित लाइसेंस फीस जमा नहीं की और अपनी सुरक्षा जमा राशि गंवाकर कदम पीछे खींच लिए, जिससे टेंडर रद्द करना पड़ा. पहली विफलता से सबक लेते हुए रेलवे ने अप्रैल 2025 में दोबारा री-टेंडर जारी किया. लेकिन इस बार पासा बिल्कुल उल्टा पड़ गया.
वाणिज्य विभाग ने रोका आवंटन
स्थानीय बाजार की मंदी को देखते हुए इच्छुक निविदादाताओं द्वारा लगाई गई बोलियां रेलवे के तय आरक्षित मूल्य से काफी कम थीं. मानकों के अनुरूप राजस्व न मिलने के कारण वाणिज्य विभाग ने किसी भी आवेदक को वित्तीय आवंटन नहीं किया और योजना दूसरी बार अधर में लटक गई. ऐसे में कटिहार रेल मंडल के अन्य स्टेशनों पर यह योजना सफलतापूर्वक राजस्व प्रदान कर रही है, जबकि यहां सुस्ती बनी हुई है.
रेल यात्रियों में बढ़ा रोष
स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों और रेल यात्रियों का गुस्सा इस बात को लेकर ज्यादा है कि इसी योजना के तहत पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर वर्तमान में लगभग दर्जन भर रेल कोच रेस्टोरेंट सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं.
कटिहार में 8 कोच रेस्टोरेंट चालू
अकेले कटिहार जंक्शन पर 8 कोच रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जबकि अलीपुरद्वार में दो, सिलीगुड़ी में दो तथा रंगिया, लुमडिंग और तिनसुकिया में एक-एक रेस्टोरेंट का संचालन हो रहा है. ऐसे में किशनगंज जिले के दो स्टेशन पर इस परियोजना को लेकर बरती जा रही सुस्ती समझ से परे है.
योजना की क्या थी खासियत
स्थानीय राजीव सिन्हा कहते हैं कि, इसका उद्देश्य था कि रेलवे की आय में वृद्धि हो. जो यात्री और आमजन हैं, उन्हें इसकी सुविधा मिले. लेकिन तीन साल हो गया, आपके सामने बोगी पड़ी हुई है. जंगल झाड़ उग गयी है.
इस योजना की सबसे बड़ी यूएसपी यह थी कि इसे दोनों रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार के पास सर्कुलेटिंग और पार्किंग क्षेत्र के निकट स्थापित किया जाना था. इसका मतलब यह है कि यहां भोजन या नाश्ता करने आने वाले स्थानीय शहरवासियों को किसी भी प्लेटफॉर्म टिकट को खरीदने की कानूनी बाध्यता नहीं होती.
"रेल यात्रियों के साथ-साथ आम लोग भी इस विंटेज रेल कोच के भीतर बैठकर 'टेक-अवे' और फाइन-डाइनिंग का लुत्फ उठा सकते थे, जिससे स्टेशन की खूबसूरती और पहचान दोनों बढ़ती. लेकिन तकनीकी और वित्तीय नियमों के कारण आवंटन प्रक्रिया रुकी हुई है." - राजीव सिन्हा, स्थानीय
डीआरएम के दौरे में भी उठा मुद्दा
किशनगंज स्टेशन मास्टर दीपक कुमार ने मामले को वरीय अधिकारियों के ऊपर बताते हुए कहा कि उनके द्वारा कुछ खास निर्णय से लोगों को लाभ मिलने की गुंजाइश है. वही कटिहार रेल मंडल के वाणिज्य विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि अपेक्षित और नियमानुकूल बोली प्राप्त होते ही इसे तुरंत निजी वेंडर को सौंप दिया जाएगा.
ठाकुरगंज में विकास कार्यों की उम्मीद
किशनगंज जिले के ठाकुरगंज स्टेशन परिसर पहुंचे कटिहार रेल मंडल के डीआरएम किरेन्द्र नरह के निरीक्षण के दौरान स्टेशन परिसर में कैफेटेरिया के लिए रखे गए रेल डिब्बे का मुद्दा भी चर्चा में रहा. स्टेशन के आधुनिकीकरण के साथ यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं को लेकर भी अधिकारियों का ध्यान रहा.
"योजना के तहत स्टेशन परिसर को अधिक व्यवस्थित और यात्रियों के अनुकूल बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन सीमावर्ती क्षेत्र के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है. ऐसे में स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी हैं." -दीपक कुमार, स्टेशन मास्टर, किशनगंज
आरक्षित मूल्य में ढील की मांग
तीन वर्षों से खड़ा यह रेल कोच अब असामाजिक तत्वों का अड्डा और स्थानीय लोगों के बीच उपहास का विषय बनता जा रहा है. किशनगंज एवं ठाकुरगंज के व्यवसायियों ने रेल प्रशासन से मांग की है कि, "स्थानीय छोटे बाजार की स्थिति को देखते हुए टेंडर के आरक्षित मूल्य में थोड़ी ढील दी जाए."
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