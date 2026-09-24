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जन्मदिन से 24 घंटे पहले मंगेतर ने दी जान; पुलिस मामले की जांच में जुटी

घटना युवक के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले मंगलवार दोपहर को हुई.

मंगेतर से की आत्महत्या
मंगेतर से की आत्महत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 10:13 AM IST

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कानपुर: काकादेव थाना क्षेत्र स्थित सर्वोदय नगर में एक रेस्टोरेंट मैनेजर ने अपनी प्रेमिका की कथित बेवफाई और मानसिक तनाव के कारण संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया. परिजनों का आरोप है कि सगाई के बावजूद प्रेमिका के किसी अन्य युवक से संबंध होने की जानकारी मिलने पर वह बेहद परेशान था. यह घटना युवक के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले मंगलवार दोपहर को घटित हुई.

मृतक की पहचान 25 वर्षीय अभिषेक कुमार के रूप में हुई है, जो सर्वोदय नगर निवासी रामबाबू के इकलौते बेटे था. उनके पिता रामबाबू एक फैक्ट्री में कार्यरत हैं और परिवार में मां उर्मिला और दो बहनें निधि और दीपाली हैं. मंगलवार दोपहर करीब दो बजे जब मां उर्मिला काम से घर लौटीं, तो उन्होंने अभिषेक को कमरे में फंदे से लटका पाया.

मां की चीख सुनकर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और तत्काल 112 नंबर पर पुलिस को घटना की सूचना दी. बुधवार को अभिषेक का जन्मदिन था, जिसके कारण शादी और जन्मदिन की खुशियों वाले घर में मातम छा गया.

घटना की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि शास्त्री नगर निवासी और एक मॉल में काम करने वाली युवती अभिषेक का पिछले दस वर्षों से प्रेम संबंध था. युवक ने युवती की पढ़ाई से लेकर अन्य व्यक्तिगत खर्चों में आर्थिक मदद की थी. दोनों की बीते वर्ष 29 नवंबर को सगाई हुई थी और विवाह की तैयारियां चल रही थीं.

बहन निधि ने बताया कि भाई का अपना बैंक खाता माइनस में चल रहा था, जिसके चलते वह पिछले कई महीनों से अपनी पूरी सैलरी सीधे अपनी मंगेतर के बैंक खाते में ही ट्रांसफर करवा रहा था.

बहन ने आरोप लगाया कि युवती के मॉल में ही साथ काम करने वाले एक अन्य युवक से संबंध बन गए थे. कुछ दिन पहले अभिषेक ने युवती के मोबाइल में दोनों की चैट और तस्वीरें देख ली थीं, जिसके बाद उनके बीच विवाद हुआ था, उस समय युवती ने अभिषेक पर मारपीट का आरोप लगाते हुए काकादेव थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, हालांकि इसके बावजूद दोनों के बीच बातचीत जारी रही.

निधि का आरोप है कि घटना से करीब चार दिन पहले युवती उसी सहकर्मी के साथ फिल्म देखने गई थी. मोबाइल में दोनों की तस्वीरें देखने के बाद अभिषेक काफी आहत हो गया था. आरोप है कि युवती ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी थी. मंगलवार दोपहर अभिषेक ने युवती को लगातार कई बार फोन किया.

इसके बाद दोपहर करीब 1:40 बजे दोनों के बीच दो मिनट से अधिक समय तक वीडियो कॉल पर बातचीत हुई. इस वीडियो कॉल के खत्म होते ही अभिषेक सीधे अपने कमरे में चला गया और उसने फांसी लगा ली.


काकादेव थाना प्रभारी धर्मेंद्र राम ने बताया कि युवक और युवती की सगाई हो चुकी थी और उनकी शादी तय थी. घटना से ठीक पहले दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी. इसकी गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस परिजनों के आरोपों के आधार पर मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स, चैट और वीडियो कॉल डेटा को खंगाल रही है.

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