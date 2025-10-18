ETV Bharat / state

हल्द्वानी में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

हल्द्वानी में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ( Photo-ETV Bharat )

हल्द्वानी: शहर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में बीती देर रात एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई. देखते ही देखते रेस्टोरेंट पूरी तरह से जलकर राख हो गया. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हालांकि तब तक रेस्टोरेंट का ऊपरी हिस्सा और अंदर रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो चुका था. सामान जलकर हुआ राख: रेस्टोरेंट स्वामी ने बताया कि रेस्टोरेंट के पास ही लगे बिजली के पोल से देर रात अचानक तेज स्पार्किंग हुई, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई. उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार बिजली विभाग को पोल पर लटक रहे ढीले तारों और खराब कनेक्शन की जानकारी दी गई थी, लेकिन विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. नतीजा यह हुआ कि एक लापरवाही ने उनका सब कुछ जला दिया. रेस्टोरेंट में आग लगने से मचा हड़कंप (Video-ETV Bharat)