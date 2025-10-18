ETV Bharat / state

हल्द्वानी में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

हल्द्वानी में शॉर्ट सर्किट से एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई.

Haldwani Fire
हल्द्वानी में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 18, 2025 at 10:00 AM IST

हल्द्वानी: शहर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में बीती देर रात एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई. देखते ही देखते रेस्टोरेंट पूरी तरह से जलकर राख हो गया. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हालांकि तब तक रेस्टोरेंट का ऊपरी हिस्सा और अंदर रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो चुका था.

सामान जलकर हुआ राख: रेस्टोरेंट स्वामी ने बताया कि रेस्टोरेंट के पास ही लगे बिजली के पोल से देर रात अचानक तेज स्पार्किंग हुई, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई. उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार बिजली विभाग को पोल पर लटक रहे ढीले तारों और खराब कनेक्शन की जानकारी दी गई थी, लेकिन विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. नतीजा यह हुआ कि एक लापरवाही ने उनका सब कुछ जला दिया.

रेस्टोरेंट में आग लगने से मचा हड़कंप (Video-ETV Bharat)

फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू: रेस्टोरेंट स्वामी ने बताया कि आग लगने से रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, रसोई उपकरण और जरुरी दस्तावेज पूरी तरह से जल गए, आग इतनी भीषण थी कि आसपास की दुकानों तक फैलने का खतरा पैदा हो गया. हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग को नियंत्रित कर लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

आग लगने की घटना की जांच तेज: फायर ब्रिगेड अधिकारी मिंदर पाल सिंह ने बताया कि जैसे ही नियंत्रण कक्ष को आग लगने की सूचना मिली, तुरंत अग्निशमन वाहन मौके पर भेजा गया. टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित किया. उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण विद्युत शार्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है. स्थानीय लोगों ने कहा कि विभागीय कर्मचारी समय से चेत जाते, तो लाखों की संपत्ति बच सकती थी. फिलहाल पुलिस और फायर विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

