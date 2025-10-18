ETV Bharat / state

कैंची धाम के पास रेस्टोरेंट में कर्मचारी की गोली लगने से मौत, जांच में जुटी पुलिस

नैनीताल: जिले के कैंची धाम के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में बीती रात उस समय हड़कंप मच गया जब गोली चलने की आवाज आई. पता चला कि गोली रेस्टोरेंट के ही एक कर्मचारी को लगी है. कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस हत्या या आत्महत्या के एंगल से घटना की जांच कर रही है.

कैंची धाम के पास रेस्टोरेंट में युवक की गोली लगने से मौत: किरौला रेस्टोरेंट में शुक्रवार देर रात करीब 12:30 बजे रेस्टोरेंट कर्मी की कान के नीचे गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जानकारी के अनुसार आनंद सिंह उम्र 38 वर्ष पुत्र लोक सिंह निवासी पानकटारा सिमलखा बेतालघाट कैंची धाम के पास किरौला रेस्टोरेंट में कार्य करता था.

पुलिस ने कमरा सील किया: शुक्रवार देर रात करीब 12:30 बजे आनंद ने किसी से फोन पर बात की. बताया जा रहा है कि बात करने के बाद रेस्टोरेंट मालिक की लाइसेंसी पिस्टल से उसने खुद को गोली मार ली. गोली लगने से आनंद की मौके पर ही मौत हो गई. मालिक ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. देर रात पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव की शिनाख्त के बाद कमरे को सील किया.