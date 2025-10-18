कैंची धाम के पास रेस्टोरेंट में कर्मचारी की गोली लगने से मौत, जांच में जुटी पुलिस
कर्मचारी ने देर रात फोन पर किसी से बात की थी, इसके बाद गोली चलने की आवाज आई
Published : October 18, 2025 at 5:12 PM IST
नैनीताल: जिले के कैंची धाम के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में बीती रात उस समय हड़कंप मच गया जब गोली चलने की आवाज आई. पता चला कि गोली रेस्टोरेंट के ही एक कर्मचारी को लगी है. कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस हत्या या आत्महत्या के एंगल से घटना की जांच कर रही है.
कैंची धाम के पास रेस्टोरेंट में युवक की गोली लगने से मौत: किरौला रेस्टोरेंट में शुक्रवार देर रात करीब 12:30 बजे रेस्टोरेंट कर्मी की कान के नीचे गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जानकारी के अनुसार आनंद सिंह उम्र 38 वर्ष पुत्र लोक सिंह निवासी पानकटारा सिमलखा बेतालघाट कैंची धाम के पास किरौला रेस्टोरेंट में कार्य करता था.
पुलिस ने कमरा सील किया: शुक्रवार देर रात करीब 12:30 बजे आनंद ने किसी से फोन पर बात की. बताया जा रहा है कि बात करने के बाद रेस्टोरेंट मालिक की लाइसेंसी पिस्टल से उसने खुद को गोली मार ली. गोली लगने से आनंद की मौके पर ही मौत हो गई. मालिक ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. देर रात पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव की शिनाख्त के बाद कमरे को सील किया.
कोतवाल ने घटना के बारे में बताया: कोतवाल प्रकाश सिंह मेहरा ने बताया कि-
कैंची धाम के पास स्थित किरौला रेस्टोरेंट में वहां के कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हुई है. फॉरेंसिक टीम की जांच के लिए कमरे को फिलहाल सील किया गया है. अन्य कर्मियों से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में पता चला है कि देर रात सभी कर्मियों ने एक साथ खाना खाया था. भोजन करने के बाद सभी कमरे में चले गए थे. आनंद रात को कई बार होटल में ही रुकता था. फोन पर किसी से बात करते हुए आत्मघाती कदम उठाने की बात कर रहा था.
-प्रकाश सिंह मेहरा, कोतवाल-
पुलिस ने प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला माना: कोतवाल प्रकाश सिंह मेहरा ने बताया कि जिस हथियार से गोली चली वो होटल मालिक की पिस्टल थी. अचानक गोली चलने की आवाज से सभी लोग इकट्ठे हुए. तब तक आनंद की मौत हो गई थी. कोतवाल ने कहा कि फॉरेंसिक टीम के साक्ष्य जुटाने की बाद पंचायतनामा भर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया खुद गोली मारने का मामला है. अभी कोई तहरीर नहीं मिली है.
