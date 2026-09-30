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दिल्ली में 540 संविदा कर्मचारियों के कंधों पर आग बुझाने का जिम्मा, जानें क्या है DFS की योजना

दिल्ली फायर सर्विस ने 540 संविदा कर्मियों को मैदान में उतारा है. वहीं शहरी मामलों के जानकार ने कई कमियां गिनाईं. पढ़ें पूरी खबर..

26 QRV की गई तैनात
26 QRV की गई तैनात (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 30, 2026 at 8:51 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की अग्निशमन सेवा (DFS) के इतिहास में पहली बार एक बड़ा व बदलाव देखने को मिला है. दिल्ली की घनी आबादी, तंग गलियों और बहुमंजिला इमारतों को आग की लपटों से बचाने के लिए अब संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर तैनात 540 फायरकर्मियों को सीधे मैदान-ए-जंग में उतार दिया गया है. अब तक दिल्ली फायर सर्विस में आग बुझाने की मुख्य व सीधी जिम्मेदारी केवल नियमित सरकारी कर्मचारियों की ही होती थी.

दिल्ली फायर सर्विस की इस नई रणनीति के तहत इन 540 संविदा कर्मचारियों को छोटी दमकल गाड़ियों, विशेषकर क्विक रिस्पांस व्हीकल (QRV) पर तैनात किया गया है. लेकिन इस फैसले ने देश की राजधानी की सुरक्षा प्रणाली, सरकारी भर्तियों में देरी, कर्मचारियों के शोषण व सुरक्षा मानकों को लेकर एक नई और गंभीर बहस छेड़ दी है. इस फैसले के सामने आते ही सबसे बड़ा सवाल नियमित व संविदा कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं के भारी अंतर को लेकर उठने लगा है.

नियमित फायर ऑपरेटर

दिल्ली फायर सर्विस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, नियमित कैडर के फायर ऑपरेटर को प्रतिमाह करीब 50,000 रुपये वेतन मिलता है. साथ ही उन्हें मेडिकल कवर, सरकारी पेंशन/पीएफ व अन्य तमाम भत्ते व सुविधाएं दी जाती हैं.

540 संविदा कर्मचारियों की तैनाती, सीएफओ ने बताई योजना (ETV Bharat)

संविदा फायरकर्मी

वहीं, पहली बार फ्रंटलाइन पर उतारे जा रहे 540 संविदा कर्मियों का निश्चित वेतन 22,400 रुपये प्रतिमाह तय किया गया है. इसमें से भी ईएसआई (ESI) और भविष्य निधि (PF) की कटौती के बाद कर्मियों के हाथ में केवल 20,000 के आसपास ही आएंगे.

आधे से कम वेतन में काम

चौंकाने वाली बात यह है कि योग्यता के मामले में संविदा कर्मियों पर भी सख्त शर्तें लागू की गई थीं. इसके लिए 12वीं पास होने के साथ-साथ हेवी मोटर व्हीकल (HMV) का ड्राइविंग लाइसेंस व किसी मान्यता प्राप्त टेक्निकल बोर्ड से 6 महीने का फायर फाइटिंग कोर्स अनिवार्य किया गया था. यानी तकनीकी रूप से दक्ष होने और जान जोखिम में डालने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों के मुकाबले आधे से भी कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है.

जगदीश ममगांई, शहरी मामलों के जानकार (ETV Bharat)

लालफीताशाही की भेंट चढ़ी 10,743 पदों पर भर्ती

दिल्ली में फायर फाइटर्स की यह आपातकालीन संविदा भर्ती विभाग में कर्मचारियों के भारी अकाल का नतीजा है. दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के अनुसार, विभाग इस समय जनशक्ति की प्रचंड कमी से जूझ रहा है. दिल्ली की सुरक्षा के लिए 12,500 से अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है. इस संकट से निपटने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल ने 10,743 पदों पर स्थायी भर्ती के लिए मंजूरी दे दी थी. विभाग ने करीब दो महीने पहले ही इन 10,743 पदों पर सीधी भर्ती के लिए पूरा ड्राफ्ट तैयार कर दिल्ली सरकार को भेज दिया था. हालांकि फाइल सरकारी विभागों के चक्कर काट रही है और अभी तक इस भर्ती को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है. नतीजतन, स्थायी भर्ती में हो रही देरी के कारण विभाग को मजबूरी में ठेके पर कर्मचारी रखकर काम चलाना पड़ रहा है.

दिल्ली में आग का तांडव और डराने वाले आंकड़े

दिल्ली में आग लगने की घटनाएं और उनसे होने वाला नुकसान लगातार बढ़ रहा है. आंकड़े बताते हैं कि शहर किस कदर खतरे के मुहाने पर बैठा है. दिल्ली में हर साल औसतन 100 लोगों की आग लगने से मौत हो जाती है. मई और जून के महीनों में जब गर्मी चरम पर होती है, तब आग लगने की कॉल्स 3,000 के आंकड़े को पार कर जाती हैं. ऐसे में बिना पर्याप्त तैयारी के संविदा कर्मियों को झोंकना कितना सुरक्षित है, यह बड़ा सवाल है.

शहरी मामलों के विशेषज्ञ ने उठाए गंभीर सवाल

शहरी मामलों के जाने-माने जानकार जगदीश ममगांई ने दिल्ली में आग से बचाव व फायर ब्रिगेड की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कई बड़े सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि शहर में आज भी ऐसी स्काई लिफ्ट का इस्तेमाल हो रहा है जो 3 मंजिल से ऊपर नहीं पहुंच सकतीं. सुरक्षा जाल (Nets) व आधुनिक उपकरणों का भारी अभाव है. जवानों को आग से बचाने वाले विशेष कपड़े (Fire Suits), विशेष बूट, दस्ताने और ड्रोन/हाई-कैमरा जैसी आधुनिक तकनीक तक नहीं है.

गुणवत्तापूर्ण संसाधन खरीदने पर दें ध्यान

विभाग में स्थायी पदों में से आधे खाली हैं. ठेके पर रखे जा रहे कर्मियों को न तो उचित और कठोर ट्रेनिंग मिली है और न ही दुर्घटना की स्थिति में उनके जीवन बीमा या सुरक्षा के लिए कोई ठोस नीति है. उन्होंने कहा कि विभाग में स्थायी पदों में से आधे खाली हैं. ठेके पर रखे जा रहे कर्मियों को न तो उचित और कठोर ट्रेनिंग मिली है और न ही दुर्घटना की स्थिति में उनके जीवन बीमा या सुरक्षा के लिए कोई ठोस नीति है. सरकार को कागजी घोषणाओं और संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) भर्ती के बजाय स्थायी पदों को भरने, कर्मचारियों को आधुनिक ट्रेनिंग देने व गुणवत्तापूर्ण संसाधन खरीदने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

दिल्ली फायर सर्विस के सीएफओ गिनाए कार्य

इन तमाम सवालों व चिंताओं के बीच दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक का कहना है कि यह कदम आपात स्थिति में प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए उठाया गया है. सीएफओ एके मलिक ने कहा कि हमारे पास पहले 24 'क्विक रिस्पांस व्हीकल' (QRV) डिप्लॉयड थीं. अब 26 नई गाड़ियां जोड़ी गई हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. अब कुल 50 QRV मैदान में हैं. मैनपावर की कमी को देखते हुए हमने इन 50 गाड़ियों के संचालन के लिए 540 संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) फायर ऑपरेटर्स को जोड़ा है.

100 QRV तैनात करने की योजना

उन्होंने कहा कि इससे पहले स्वीकृत पदों के एवज में 318 संविदा कर्मचारी पहले से कार्यरत थे. हमने एक एसओपी बनाई है, जिसके तहत गाड़ी का ड्राइवर और इंचार्ज हमारा नियमित सरकारी कर्मचारी रहेगा, जबकि क्रू मेंबर के तौर पर संविदा फायर ऑपरेटर तैनात रहेंगे. ये गाड़ियां दिल्ली पुलिस की PCR के साथ अलाइन की गई हैं और उन हॉटस्पॉट इलाकों में लगाई जा रही हैं जहां सड़कें संकरी हैं. चालू वित्तीय वर्ष में हमारी 100 QRV तैनात करने की योजना है, बाकी 50 गाड़ियों का टेंडर जल्द निकाला जाएगा, जिन्हें मार्च तक बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा.

सुरक्षा से समझौता या मजबूरी का हल

दिल्ली जैसे विशाल व संवेदनशील महानगर में जहां हर साल आग में औसतन 100 लोग जान गंवा देते हैं और सैकड़ों घायल होते हैं, वहां अग्निशमन सेवा में संविदा प्रथा की शुरुआत कई सवाल छोड़ती है. क्विक रिस्पांस व्हीकल और संविदा कर्मियों की तैनाती से संकरी गलियों में शुरुआती राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी, लेकिन कम वेतन, अपर्याप्त सुविधाओं व अनिश्चित भविष्य के साथ मैदान में उतरने वाले ये 540 संविदा कर्मचारी कितनी कुशलता से अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचा पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा.

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