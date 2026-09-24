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उत्तराखंड के ग्रामीण सड़कों में बदलेगी इंजीनियरिंग व्यवस्था, PWD के अभियंता संभालेंगे PMGSY में जिम्मेदारी

देहरादून: उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत अनुभवी अभियंताओं को शामिल किया जा रहा है. इसके लिए बाकायदा 12 खंड चिन्हित किए गए हैं, जहां लोक निर्माण विभाग के अभियंता काम करेंगे. खास बात ये है कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई में अधिकतर सिंचाई विभाग के अभियंताओं को प्रमुखता मिलती रही है, लेकिन अब ग्रामीण सड़कों में कुछ हद तक इंजीनियरिंग व्यवस्था बदलने जा रही है.

उत्तराखंड में ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उनकी गुणवत्ता की निगरानी से जुड़ी इंजीनियरिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं की भूमिका बढ़ाने की तैयारी है. इसके तहत ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संचालित पीएमजीएसवाई में लोक निर्माण विभाग के 12 खंड शुरू किए जाने का प्लान तैयार किया गया है. खास बात यह है कि पीएमजीएसवाई में फिलहाल इतने ही खंड सिंचाई विभाग के अभियंताओं के जिम्मे हैं.

दरअसल, उत्तराखंड में सड़क और पुल निर्माण का सबसे बड़ा तकनीकी अनुभव लोक निर्माण विभाग के पास है. प्रदेशभर में सड़कों के निर्माण, रखरखाव और पुलों से जुड़े काम में लोक निर्माण विभाग की बड़ी भूमिका है. इसके बावजूद पीएमजीएसवाई की इंजीनियरिंग व्यवस्था में अब तक सिंचाई विभाग के अभियंताओं की प्रमुख भूमिका रही है. ऐसे में अब सड़क निर्माण के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को पीएमजीएसवाई से जोड़ने की तैयारी की जा रही है.

12 खंड लोक निर्माण विभाग को देने की तैयारी: नई व्यवस्था के तहत लोक निर्माण विभाग के 12 खंड पीएमजीएसवाई में शुरू किए जाने हैं. इन खंडों में लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी. इसका उद्देश्य ग्रामीण सड़कों के निर्माण में सड़क और पुलों के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे अनुभवी अभियंताओं की विशेषज्ञता का इस्तेमाल करना है. सरकार का मानना है कि इससे पीएमजीएसवाई की इंजीनियरिंग व्यवस्था को मजबूती मिल सकती है.

ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं. कहीं सड़क कटिंग को लेकर शिकायतें सामने आईं, तो कहीं निर्माण की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों के पालन को लेकर आपत्तियां दर्ज होती रही हैं. ऐसे में पीएमजीएसवाई के इंजीनियरिंग ढांचे में बदलाव को ग्रामीण सड़कों के निर्माण की तकनीकी निगरानी से भी जोड़कर देखा जा रहा है.