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उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, देखिए किन अफसरों के कतरे गए पर, किनका बढ़ा कद

उत्तराखंड सचिवालय ( Etv Bharat )

नितेश कुमार से लिया गया पंचायती राज विभाग: आईएएस नितेश कुमार झा की जिम्मेदारी कम की गई है. सचिव शहरी विकास, पंचायती राज विभाग नितेश कुमार को सचिव पंचायती राज विभाग के पद से हटा दिया गया है. अब उनके पास सिर्फ सचिव शहरी विकास का पद रह गया है.

प्रशासनिक अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव की लिस्ट (Courtesy- Uttarakhand Government) सी रविशंकर का कद बढ़ा: सचिव, कौशल विकास एवं सेवायोजन, वन पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सी रविशंकर के विभाग बढ़ाए गए हैं. उन्हें सचिव, सैनिक कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. युगल किशोर पंत की जिम्मेदारी घटाई: सचिव, संस्कृति, सैनिक कल्याण, सचिवालय प्रशासन विभाग, महानिदेशक संस्कृति युगल किशोर पंत की जिम्मेदारी भी कम की गई है. उनसे सचिव, सैनिक कल्याण विभाग का पद वापस ले लिया गया है.