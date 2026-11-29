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उत्तराखंड में फिर प्रशासनिक फेरबदल, कई एसडीएम इधर से उधर, देखें लिस्ट

उत्तराखंड में फिर प्रशासनिक फेरबदल ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून जिले में डिप्टी कलेक्टरों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है. जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अपूर्वा सिंह को सदर से हटाकर डोईवाला भेजा गया है, जबकि मुकेश रमोला को सदर की जिम्मेदारी मिली है. आईएएस हर्षिता सिंह ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मसूरी बनाई गई हैं. रविंद्र कुमार जुवांठा को चकराता, प्रेमलाल को प्रभारी अधिकारी, अभय प्रताप सिंह को विकासनगर और राजकुमार पांडे को ऋषिकेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

देहरादून जिले में डिप्टी कलेक्टरों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है. जिलाधिकारी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी करते हुए विभिन्न अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है. जिले में हाल ही में कुछ नए डिप्टी कलेक्टरों की तैनाती हुई थी, जबकि तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के कारण कई अधिकारियों का दूसरे जिलों में तबादला किया गया था. इसके बाद से ही जिले में खाली हुए पदों और जिम्मेदारियों को लेकर नए आदेश का इंतजार किया जा रहा था.