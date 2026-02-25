ETV Bharat / state

दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन और विरोध करने पर एक महीने की रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब तलब

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक महीने तक सभी प्रकार के प्रदर्शनों पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने इस मामले को जनहित याचिका सुनने वाली बेंच को रेफर कर दिया. मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी. दरअसल, चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करती है.

याचिका दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी के छात्र उदय भदौरिया ने दायर की है. इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर की ओर से 17 फरवरी के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है, जिसमें सार्वजनिक सभाओं, जुलूस प्रदर्शन या पांच व्यक्तियों के जुटने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में रोक लगाई गई है. ये नोटिफिकेशन यूजीसी के इक्विटी गाइडलाइंस के आने के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों के समूहों के बीच झड़पों की खबरें आने के बाद जारी हुआ.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस नोटिफिकेशन के बाद किरोड़ीमल कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेज ने अपने परिसर में सख्त रुख अपनाते हुए आदेश का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के अलावा निलंबन और निष्कासन की चेतावनी दी है. दोनों कॉलेजों ने अपने छात्रों और स्टाफ को इस संबंध में कोई भी कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करने को कहा है. साथ ही यह भी कहा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये नोटिफिकेशन संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है. ये नोटिफिकेशन अकादमिक विमर्श को खत्म कर सकता है.