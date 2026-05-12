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PM मोदी की अपील का असर! प्रदूषण और महंगाई के खिलाफ 'साइकिल' बना हथियार, सुनें दिल्लीवालों ने क्या कहा...

लोगों का मानना है कि यदि समाज में जागरूकता बढ़ती रही तो आने वाले समय में प्रदूषण और ईंधन की खपत कम हो सकती है.

बीजेपी नेता ने निकाली साइकिल यात्रा
बीजेपी नेता ने निकाली साइकिल यात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 12, 2026 at 3:00 PM IST

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Updated : May 12, 2026 at 3:06 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ईंधन की खपत को लेकर अब आम लोगों में भी जागरूकता देखने को मिल रही है. सोमवार को दिल्ली के इलाके में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर साइकिल चलाते नजर आए छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, महिलाओं और दिहाड़ी मजदूरों ने साइकिल के माध्यम से लोगों को ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.

लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल-डीजल की कीमतों के कारण अब लोग वैकल्पिक साधनों की ओर ध्यान दे रहे हैं. कई लोगों ने इसे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद बताया. शाम के समय शाहदरा, राम विहार और सूरजमल विहार आसपास के क्षेत्रों में साइकिल से सफर करते लोगों की संख्या सामान्य दिनों से अधिक दिखाई दी.

विश्वास नगर निवासी पवन वर्मा ने कहा कि अगर लोग छोटी दूरी के लिए बाइक और कार की जगह साइकिल का उपयोग करें तो इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि प्रदूषण भी कम होगा. उन्होंने कहा कि देशहित में किए गए ऐसे प्रयासों में हर नागरिक को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए.



वहीं स्थानीय निवासी शिवा ने बताया कि वह पिछले दो महीनों से नियमित रूप से साइकिल का उपयोग कर रहे हैं. उनका कहना है कि साइकिल चलाने से शरीर स्वस्थ रहता है और रोजमर्रा के खर्चों में भी कमी आती है. कई छात्रों ने भी कहा कि साइकिल पर्यावरण के लिए सुरक्षित साधन है और इससे ट्रैफिक की समस्या भी कम हो सकती है.

PM मोदी की अपील का दिल्लीवालों की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)
इलाके के लोगों का मानना है कि यदि समाज में इस तरह की जागरूकता बढ़ती रही तो आने वाले समय में प्रदूषण और ईंधन की खपत को काफी हद तक कम
किया जा सकता है. लोगों ने सरकार और सामाजिक संगठनों से भी ऐसे अभियान लगातार चलाने की मांग की.


बीजेपी नेता ने निकाली साइकिल यात्रा
इस दौरान भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला के कार्यकर्ताओं द्वारा भी साइकिल यात्रा निकाली गई. भाजपा शाहदरा जिला अध्यक्ष दीपक गाबा ने अपने निवास 206 राम विहार से जिला कार्यालय विज्ञान लोक तक साइकिल यात्रा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और स्वस्थ जीवनशैली को लेकर दिए गए संदेश से प्रेरित होकर यह अभियान चलाया जा रहा है. भाजपा कार्यकर्ता सचिन ने कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए पहले स्वयं जागरूक होना जरूरी है और पार्टी आगे भी इस तरह के जनजागरूकता कार्यक्रम जारी रखेगी.

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Last Updated : May 12, 2026 at 3:06 PM IST

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