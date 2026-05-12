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PM मोदी की अपील का असर! प्रदूषण और महंगाई के खिलाफ 'साइकिल' बना हथियार, सुनें दिल्लीवालों ने क्या कहा...

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ईंधन की खपत को लेकर अब आम लोगों में भी जागरूकता देखने को मिल रही है. सोमवार को दिल्ली के इलाके में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर साइकिल चलाते नजर आए छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, महिलाओं और दिहाड़ी मजदूरों ने साइकिल के माध्यम से लोगों को ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.



लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल-डीजल की कीमतों के कारण अब लोग वैकल्पिक साधनों की ओर ध्यान दे रहे हैं. कई लोगों ने इसे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद बताया. शाम के समय शाहदरा, राम विहार और सूरजमल विहार आसपास के क्षेत्रों में साइकिल से सफर करते लोगों की संख्या सामान्य दिनों से अधिक दिखाई दी.



विश्वास नगर निवासी पवन वर्मा ने कहा कि अगर लोग छोटी दूरी के लिए बाइक और कार की जगह साइकिल का उपयोग करें तो इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि प्रदूषण भी कम होगा. उन्होंने कहा कि देशहित में किए गए ऐसे प्रयासों में हर नागरिक को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए.