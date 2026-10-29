हिंसा की तो सरकारी नौकरी से होंगे महरूम, यूपी में कैरेक्टर सत्यापन के लिए टाइट हुआ पेंच
प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के आदेश में कहा गया कि सत्ता परिवर्तन के लिए हिंसा करनेवालों को सरकारी नौकरी पाना सम्भव नहीं होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 11:38 AM IST
लखनऊ: पीछे दिनों दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान सत्ता परिवर्तन (रिजीम चेंज) की बात सामने आने के बाद सरकारी नौकरी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कठोर नियम अपनाएं हैं. हालांकि यह प्राविधान पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन इसे फिर से परिभाषित किया गया है.
प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज के स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि सत्ता परिवर्तन के लिए हिंसा करने वालों को सरकारी नौकरी पाना सम्भव नही होगा.
प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक के स्तर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों और स्थानीय निकायों में सीधी भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की और कठिन बनाया गया है.
शासनादेश में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो, किसी ऐसे संगठन के सदस्य हैं जिनका संकल्पित उद्देश्य हिंसात्मक तौर तरीकों से व्यवस्था को बदलना यानी रिजीम चेंज करना है, वे सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाएंगे. हालांकि, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं माना जाएगा.
केवल एफआईआर दर्ज होने या जांच लंबित होने पर नही माने जाएंगे अयोग्य
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि महज एफआईआर दर्ज होने या जांच लंबित रहने से अभ्यर्थी को स्वतः अयोग्य नहीं माना जाएगा. अंतिम रूप से बरी होने, समझौते से निपटे मामलों और किशोर न्याय कानून के तहत आने वाले मामलों में भी स्वतः अयोग्यता लागू नहीं होगी.
आदेश में कहा गया है कि पूर्व से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों का नए सिरे से चरित्र सत्यापन नहीं होगा, जरूरत पड़ने पर पिछली तैनाती के तहत जरूरी जानकारी ली जा सकती है. दूसरे, केवल चरित्र सत्यापन लंबित होने के कारण नियुक्ति पत्र रोकने की जरूरत नहीं होगी.
अभ्यर्थी से स्व-घोषणा पत्र और निर्धारित प्रपत्र लेकर औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी किया जा सकेगा. वहीं गलत जानकारी देने या सत्यापन में अयोग्य पाए जाने पर नियुक्ति तत्काल रद्द करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी होगी.
नए आदेश के तहत हत्या, डकैती, बलात्कार, लज्जा भंग, भ्रष्टाचार, आतंकवादी कृत्य, पेपर लीक, और सॉल्वर गैंग आदि से जुड़े मामलों में संलिप्तता मिलने पर अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं.
बालिग होने के उपरांत तीन वर्ष की अवधि तक संलिप्तता पाए जाने पर माना जायेगा संलिग्न
आदेश में कहा गया है कि 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद और उस पर दर्ज ऐसे मामले की जांच की तिथि से तीन वर्ष के भीतर किसी भी ऐसी (रिजीम चेंज) गतिविधि में भाग लेने को इस बात का प्रमाण माना जाएगा कि व्यक्ति अब भी ऐसी गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न है. हालांकि, इस अवधि में उसके अंदर आये बदलाव के सकारात्मक प्रमाण मिलने पर विचार किया जा सकता है.
30 दिन के अंदर पुलिस को देनी होगी रिपोर्ट
प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक के स्तर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि पुलिस और स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआईयू) को सत्यापन रिपोर्ट मिलने के 30 दिन के अंदर नियुक्ति प्राधिकारी को रिपोर्ट देनी होगी. समय पर रिपोर्ट नहीं मिलने पर गृह विभाग इसकी निगरानी करेगा. सत्यापन के लिए पुलिस या एलआईयू अभ्यर्थी के घर जाकर पूछताछ नहीं करेगी और न ही उसकी भौतिक उपस्थिति जरूरी होगी. यदि रिपोर्ट प्रतिकूल होती है तो जिलाधिकारी अपनी संस्तुति भेजने से पहले अभ्यर्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर देंगे.