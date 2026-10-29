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हिंसा की तो सरकारी नौकरी से होंगे महरूम, यूपी में कैरेक्टर सत्यापन के लिए टाइट हुआ पेंच

यूपी में कैरेक्टर सत्यापन हुआ कठोर. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: पीछे दिनों दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान सत्ता परिवर्तन (रिजीम चेंज) की बात सामने आने के बाद सरकारी नौकरी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कठोर नियम अपनाएं हैं. हालांकि यह प्राविधान पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन इसे फिर से परिभाषित किया गया है.

प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज के स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि सत्ता परिवर्तन के लिए हिंसा करने वालों को सरकारी नौकरी पाना सम्भव नही होगा.

प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक के स्तर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों और स्थानीय निकायों में सीधी भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की और कठिन बनाया गया है. शासनादेश में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो, किसी ऐसे संगठन के सदस्य हैं जिनका संकल्पित उद्देश्य हिंसात्मक तौर तरीकों से व्यवस्था को बदलना यानी रिजीम चेंज करना है, वे सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाएंगे. हालांकि, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं माना जाएगा. केवल एफआईआर दर्ज होने या जांच लंबित होने पर नही माने जाएंगे अयोग्य शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि महज एफआईआर दर्ज होने या जांच लंबित रहने से अभ्यर्थी को स्वतः अयोग्य नहीं माना जाएगा. अंतिम रूप से बरी होने, समझौते से निपटे मामलों और किशोर न्याय कानून के तहत आने वाले मामलों में भी स्वतः अयोग्यता लागू नहीं होगी. आदेश में कहा गया है कि पूर्व से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों का नए सिरे से चरित्र सत्यापन नहीं होगा, जरूरत पड़ने पर पिछली तैनाती के तहत जरूरी जानकारी ली जा सकती है. दूसरे, केवल चरित्र सत्यापन लंबित होने के कारण नियुक्ति पत्र रोकने की जरूरत नहीं होगी.