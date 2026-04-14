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कोर्ट के दो फैसले: अधिक अंक होने के बावजूद चयन नहीं करने को लेकर आपत्ति करें तय, पेपर लीक आरोपी को जमानत

याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि भर्ती में पूर्व में नियुक्त कुछ अभ्यर्थियों के अंक याचिकाकर्ता से कम हैं.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 14, 2026 at 8:20 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 के संशोधित परिणाम में अधिक अंक लाने के बावजूद भी अभ्यर्थी का चयन नहीं करने के मामले में राज्य सरकार को कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले में दिए निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन तय करे. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सोनम शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने करौली जिला परिषद की ओर से आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, 2012 में आवेदन किया था. परीक्षा के विवादित प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट ने संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे. जिला परिषद की ओर से जारी संशोधित परिणाम में याचिकाकर्ता के अधिक अंक आ गए, लेकिन उसे नियुक्ति नहीं दी गई. याचिका में कहा गया कि मामले को लेकर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश जारी कर मेरिट में आने वालों को नियुक्ति देने को कहा. इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से पेश एसएलपी भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि भर्ती में पूर्व में नियुक्त कुछ अभ्यर्थियों के अंक याचिकाकर्ता से कम हैं. ऐसे में खंडपीठ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उसे भी नियुक्ति दी जाए.

पढ़ें: एसआई भर्ती 2021 प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर

एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी को मिली जमानत: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी अशोक कुमार की द्वितीय जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पेपर लीक प्रकरण में जो आरोप याचिकाकर्ता पर है, वह समान आरोप उस आरोपी पर भी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. ऐसे में याचिकाकर्ता को जमानत देना उचित है.

पढ़ें: एसआइ भर्ती 2021 की परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल, आयोग अध्यक्ष और सदस्य भी कटघरे में

जमानत प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता तुषार भटनागर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को मामले में फंसाया गया है. वहीं प्रकरण में सह आरोपी मनोहर सिंह पर भी समान आरोप हैं और उसे गत 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. इसके अलावा समान आरोपों वाले कुछ अन्य आरोपी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत पर बाहर हैं. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पर गंभीर आरोप हैं. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने अपने स्थान पर डमी को परीक्षा दिलवाकर चयनित हुआ.

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