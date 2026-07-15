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बस्तर को बदलने का संकल्प दिमाग में, बदलते बस्तर की उम्मीद दिल में, तैयार हो रहा नया बस्तर- केदार कश्यप

वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के संकल्प ने छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को पूरे तौर पर सफाया किया है. अब बस्तर के विकास के लिए कई बड़ी योजनाएं कम कर रही हैं. बस्तर में नक्सली समाप्ति को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए केदार कश्यप ने कहा कि दर्द की एक अंतिम कथा बस्तर के अंचल से लगी रही है, जो अब धीरे-धीरे खत्म होगी.

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में लाए गए नक्सली समाप्ति के धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर छत्तीसगढ़ के वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर अब एक नए बदलाव की तरफ चल रहा है. सड़क हो, स्वास्थ हो, शिक्षा हो, बुनियादी ढांचा हो, मानव विकास हो, रोजगार के अवसर की बात हो इसे लेकर तेजी से काम किया जा रहा है. केदार कश्यप ने कहा कि आने वाले समय में एक विकसित बस्तर एक बेहतर बस्तर लोगों के सामने होगा.

बदलते बस्तर पर केदार कश्यप की ईटीवी भारत से चर्चा (ETV Bharat Chhattisgarh)

बदलते बस्तर को देखने की उम्मीद- केदार कश्यप

केदार कश्यप ने कहा कि सदन में इस विषय पर जिन नेताओं ने कुछ भी बोला है, वह किसी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, यह सभी लोगों के दिल के दर्द और अपनों के खोने या अपनों के बीच उनके न होने की पीड़ा है. जो कभी हमारे बीच होते थे लेकिन कुछ समय बाद ही पता चलता था कि नक्सलियों ने उन्हें मार दिया. यह वैसी कहानी है जो बस्तर में हुआ है. विधानसभा में हुई चर्चा और उसमें नेताओं द्वारा दिए गए अपने बयान को लेकर केदार कश्यप ने कहा कि जो कुछ भी बस्तर में हुआ है, लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हमने अपने भाई को खोया है. अपने परिजनों को खोया है. यह एक ऐसा दर्द है जो कभी खत्म नहीं होगा. लेकिन बदलते बस्तर को देखना सब लोगों की उम्मीद थी. आज बदलता हुआ बस्तर सबके सामने है.

चर्चा में कांग्रेस नहीं हुई शामिल

केदार कश्यप ने कहा कि यह कांग्रेस का असली चेहरा और चरित्र है, जो हिड़मा के पक्ष में नारे लगाते हैं. दिल्ली में जाकर रैलिया करते हैं, वह बस्तर के हितैशी नहीं हो सकते. वह नक्सली पीड़ितों के हितैषी नहीं हो सकते. ये उन नक्सलियों के समर्थक हैं और यही वजह है कि आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी वह सदन में नहीं रहे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर बस्तर को नक्सल मुक्त किया है. केदार कश्यप ने कहा कि यही कांग्रेस का राजनीतिक चेहरा है और कांग्रेस इसी आधार को लेकर जनता के सामने अब बेनकाब हो चुकी है.

"तेजी से बदल रहा बस्तर"

बस्तर में बदलाव की उम्मीदों को लेकर वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हर क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है. वर्तमान समय में सरकार के 6 मंत्री एक साथ बस्तर में कैंप करके बस्तर को सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं. बदलते हुए बस्तर की संकल्पना सबके दिमाग में है.बदलते हुए बस्तर की उम्मीद सबके दिल में है. बदलने का जज्बा सभी लोगों ने ठान लिया है. अब यह तय है कि बस्तर बदल कर रहेगा और इसके लिए तेजी से काम भी हो रहा है. चाहे वह बुनियादी विकास की बात हो. शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने की बात हो. स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की बात हो या फिर सड़क विस्तार की बात हो. इन सभी चीजों पर तेजी से काम किया जा रहा है और आने वाले समय में एक विकसित बस्तर लोगों के समक्ष होगा.