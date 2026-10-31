ETV Bharat / state

अमेठी में "एक दिवस में पूर्ण समाधान अभियान"? 21 दिन में 345 शिकायतों का निपटारा, जानिए कैसे मिली राहत?

अमेठी में "एक दिवस में पूर्ण समाधान अभियान" ( Photo credit: ETV Bharat )

अमेठी : जिले में "एक दिवस में पूर्ण समाधान अभियान" की खूब चर्चा हो रही है. दावा है कि इस अभियान के जरिये लोगों की शिकायतों का समय से निस्तारण हो रहा है और ग्रामीणों को तुरंत राहत भी मिल रही है. पांच साल से लंबित उज्ज्वला गैस कनेक्शन का मामला हो या दो साल से चकमार्ग की समस्या को लेकर परेशान ग्रामीणों को एक ही दिन में राहत मिलने की भी काफी चर्चा है.

सवाल यह है कि जिन समस्याओं के समाधान में वर्षों लग जाते हैं, वह "एक दिवस में पूर्ण समाधान अभियान" के बाद कुछ घंटों में कैसे सुलझ रहीं हैं? आइये ईटीवी भारत की इस स्पेशल स्टोरी में अभियान की कार्यप्रणाली, लोगों को मिली राहत और इसके जरिए बदलती जनसुनवाई व्यवस्था की तस्वीर के बारे में जानते हैं.

अमेठी में "एक दिवस में पूर्ण समाधान अभियान"? (Video credit: ETV Bharat)

जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने बताया कि जनसुनवाई व्यवस्था की लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर से भी समीक्षा की जाती है. सामान्य प्रक्रिया में शिकायतें जिलाधिकारी कार्यालय से संबंधित अधिकारियों और फिर फील्ड स्तर के अधिकारियों तक पहुंचती हैं, जिसमें कई बार काफी समय लग जाता है. उन्होंने बताया कि खासकर सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को तकनीकी समस्याओं, आवेदन लंबित होने या अन्य कारणों से समय पर लाभ नहीं मिल पाता और उन्हें अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. ऐसी समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से एक दिवस में पूर्ण समाधान अभियान शुरू किया गया है.



उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जनसुनवाई में आने वाले ऐसे पात्र लाभार्थियों की शिकायतों को प्राथमिकता से लिया जाता है, जिन्हें किसी तकनीकी समस्या, आवेदन प्रक्रिया में देरी या अन्य कारणों से योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. यदि किसी पात्र व्यक्ति का आवेदन लंबित है या आवेदन ही नहीं हो पाया है, तो संबंधित अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराकर एक ही दिन में लाभ दिलाने का प्रयास किया जाता है. अमेठी में "एक दिवस में पूर्ण समाधान अभियान"? (Photo credit: ETV Bharat)







जिलाधिकारी ने बताया कि इसके लिए प्रत्येक विभाग में संबंधित अधिकारियों के नेतृत्व में फील्ड स्तर पर टास्क फोर्स बनाई गई है. इस तरह की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित कर उसी दिन निस्तारित करने का प्रयास किया जाता है. इसके अलावा, शाम को स्वयं उनके स्तर से भी समीक्षा की जाती है कि अभियान के तहत कितनी शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया.







उन्होंने कहा कि अभियान को लेकर जनता से अच्छा फीडबैक मिल रहा है और लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है. भविष्य में इसे और व्यापक रूप देने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी. इसके तहत जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों को उनकी प्रकृति और श्रेणी के आधार पर अलग-अलग किया जाएगा, ताकि उन मामलों की पहचान की जा सके जिनमें लोग लंबे समय से सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं. ऐसे मामलों को प्राथमिकता में रखते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा. शिकायतों का निस्तारण (Photo credit: ETV Bharat) "जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए गये" : अमेठी में "एक दिवस में पूर्ण समाधान अभियान" के तहत सामने आए मामलों में प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की तस्वीर दिखती है. जिले के मयास गांव की पुष्पा देवी वर्ष 2021 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने का इंतजार कर रहीं थीं. पुष्पा देवी के मुताबिक, जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद महज पांच घंटे में उन्हें गैस कनेक्शन, सिलेंडर, चूल्हा, पाइप समेत जरूरी उपकरण उपलब्ध करा दिए गए. उन्होंने बताया कि उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा था. एक दिन उन्हें पता चला कि अभियान के तहत एक दिन में ही समस्या का निराकरण हो रहा है. संग्रामपुर क्षेत्र की रहने वाली प्रिया जायसवाल ने बताया कि उनकी शादी 12 अप्रैल 2025 को हुई थी. उनके पति की डेंगू जैसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी. परिवार लाभ योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने की जरूरत थी. उन्होंने बताया कि इसके बाद वह ब्लॉक संग्रामपुर पहुंचीं और परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए संबंधित सचिव से संपर्क किया. निस्तारित शिकायतें (Photo credit: ETV Bharat) अभियान के तहत समस्या का समाधान : उन्होंने बताया कि वहां उनसे परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर वाला शपथ पत्र लाने को कहा गया. कई बार प्रयास करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई. प्रिया जायसवाल के मुताबिक, उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए अभियान के तहत 24 घंटे के भीतर उनकी समस्या का समाधान करा दिया गया. उन्होंने त्वरित कार्रवाई के लिए अफसरों का आभार जताया. जनता दर्शन में पहुंचकर रखी शिकायत : अभियान के क्रम में डेढ़ पसार निवासी दीपक कुमार पांडेय ने बताया कि ग्राम सभा में चकमार्ग संख्या 1453 से जुड़ी समस्या को लेकर वह वर्ष 2024 से परेशान थे. इस संबंध में वह करीब 20 बार शिकायत कर चुके थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका था. इसके बाद उन्होंने जनता दर्शन में पहुंचकर अपनी शिकायत रखी. जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गये, जिसके बाद उसी दिन चकमार्ग से जुड़ी समस्या का निराकरण करा दिया गया.

अमेठी में "एक दिवस में पूर्ण समाधान अभियान"? (Photo credit: ETV Bharat)