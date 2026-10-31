अमेठी में "एक दिवस में पूर्ण समाधान अभियान"? 21 दिन में 345 शिकायतों का निपटारा, जानिए कैसे मिली राहत?
पढ़ें अमेठी से संवाददाता सूर्यभान द्विवेदी की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 11:15 PM IST
अमेठी : जिले में "एक दिवस में पूर्ण समाधान अभियान" की खूब चर्चा हो रही है. दावा है कि इस अभियान के जरिये लोगों की शिकायतों का समय से निस्तारण हो रहा है और ग्रामीणों को तुरंत राहत भी मिल रही है. पांच साल से लंबित उज्ज्वला गैस कनेक्शन का मामला हो या दो साल से चकमार्ग की समस्या को लेकर परेशान ग्रामीणों को एक ही दिन में राहत मिलने की भी काफी चर्चा है.
सवाल यह है कि जिन समस्याओं के समाधान में वर्षों लग जाते हैं, वह "एक दिवस में पूर्ण समाधान अभियान" के बाद कुछ घंटों में कैसे सुलझ रहीं हैं? आइये ईटीवी भारत की इस स्पेशल स्टोरी में अभियान की कार्यप्रणाली, लोगों को मिली राहत और इसके जरिए बदलती जनसुनवाई व्यवस्था की तस्वीर के बारे में जानते हैं.
जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने बताया कि जनसुनवाई व्यवस्था की लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर से भी समीक्षा की जाती है. सामान्य प्रक्रिया में शिकायतें जिलाधिकारी कार्यालय से संबंधित अधिकारियों और फिर फील्ड स्तर के अधिकारियों तक पहुंचती हैं, जिसमें कई बार काफी समय लग जाता है. उन्होंने बताया कि खासकर सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को तकनीकी समस्याओं, आवेदन लंबित होने या अन्य कारणों से समय पर लाभ नहीं मिल पाता और उन्हें अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. ऐसी समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से एक दिवस में पूर्ण समाधान अभियान शुरू किया गया है.
उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जनसुनवाई में आने वाले ऐसे पात्र लाभार्थियों की शिकायतों को प्राथमिकता से लिया जाता है, जिन्हें किसी तकनीकी समस्या, आवेदन प्रक्रिया में देरी या अन्य कारणों से योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. यदि किसी पात्र व्यक्ति का आवेदन लंबित है या आवेदन ही नहीं हो पाया है, तो संबंधित अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराकर एक ही दिन में लाभ दिलाने का प्रयास किया जाता है.
जिलाधिकारी ने बताया कि इसके लिए प्रत्येक विभाग में संबंधित अधिकारियों के नेतृत्व में फील्ड स्तर पर टास्क फोर्स बनाई गई है. इस तरह की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित कर उसी दिन निस्तारित करने का प्रयास किया जाता है. इसके अलावा, शाम को स्वयं उनके स्तर से भी समीक्षा की जाती है कि अभियान के तहत कितनी शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया.
उन्होंने कहा कि अभियान को लेकर जनता से अच्छा फीडबैक मिल रहा है और लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है. भविष्य में इसे और व्यापक रूप देने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी. इसके तहत जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों को उनकी प्रकृति और श्रेणी के आधार पर अलग-अलग किया जाएगा, ताकि उन मामलों की पहचान की जा सके जिनमें लोग लंबे समय से सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं. ऐसे मामलों को प्राथमिकता में रखते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा.
"जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए गये" : अमेठी में "एक दिवस में पूर्ण समाधान अभियान" के तहत सामने आए मामलों में प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की तस्वीर दिखती है. जिले के मयास गांव की पुष्पा देवी वर्ष 2021 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने का इंतजार कर रहीं थीं. पुष्पा देवी के मुताबिक, जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद महज पांच घंटे में उन्हें गैस कनेक्शन, सिलेंडर, चूल्हा, पाइप समेत जरूरी उपकरण उपलब्ध करा दिए गए. उन्होंने बताया कि उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा था. एक दिन उन्हें पता चला कि अभियान के तहत एक दिन में ही समस्या का निराकरण हो रहा है.
संग्रामपुर क्षेत्र की रहने वाली प्रिया जायसवाल ने बताया कि उनकी शादी 12 अप्रैल 2025 को हुई थी. उनके पति की डेंगू जैसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी. परिवार लाभ योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने की जरूरत थी. उन्होंने बताया कि इसके बाद वह ब्लॉक संग्रामपुर पहुंचीं और परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए संबंधित सचिव से संपर्क किया.
अभियान के तहत समस्या का समाधान : उन्होंने बताया कि वहां उनसे परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर वाला शपथ पत्र लाने को कहा गया. कई बार प्रयास करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई. प्रिया जायसवाल के मुताबिक, उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए अभियान के तहत 24 घंटे के भीतर उनकी समस्या का समाधान करा दिया गया. उन्होंने त्वरित कार्रवाई के लिए अफसरों का आभार जताया.
जनता दर्शन में पहुंचकर रखी शिकायत : अभियान के क्रम में डेढ़ पसार निवासी दीपक कुमार पांडेय ने बताया कि ग्राम सभा में चकमार्ग संख्या 1453 से जुड़ी समस्या को लेकर वह वर्ष 2024 से परेशान थे. इस संबंध में वह करीब 20 बार शिकायत कर चुके थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका था. इसके बाद उन्होंने जनता दर्शन में पहुंचकर अपनी शिकायत रखी. जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गये, जिसके बाद उसी दिन चकमार्ग से जुड़ी समस्या का निराकरण करा दिया गया.
एक दिन में बदला ट्रांसफार्मर : इसी तरह "एक दिवस में पूर्ण समाधान अभियान" के तहत अमेठी जिले में कई शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया. जिला प्रशासन के मुताबिक, पश्चिम दुआरा गांव के रहने वाले ग्रामीण की शिकायत पर खराब ट्रांसफॉर्मर बदलवाकर बिजली आपूर्ति बहाल कराई गई. पूरे गौतम मजरे दुलापुर में खेत के ऊपर झुकी हाईटेंशन लाइन को दुरुस्त कराया गया. मुसाफिरखाना क्षेत्र में शिकायत पर खराब हाईमास्ट लाइट ठीक कराई गई.
वहीं, धरमतेपुर में एक महिला को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, चूल्हा, पाइप और रेगुलेटर उपलब्ध कराया गया. गौरीगंज क्षेत्र के गौतम का पुरवा मजरे दुलापुरकला में युवक का नाम राशन कार्ड में दोबारा जुड़वाया गया. अमेठी तहसील के बोड़वा मजरे पीपरपुर निवासी महिला की खतौनी में नाम संबंधी त्रुटि सुधारी गईय सरमें गांव के ग्रामीण की शिकायत पर रामलीला स्थल की खराब हाईमास्ट लाइट ठीक कराई गई. इसके अलावा राजापुर कसारवां गांव में आबादी से सटकर शवदाह स्थल बनाने की शिकायत पर निर्माण रुकवाया गया.
"14 कार्य दिवस में 14 शिकायतों का निस्तारण" : जिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समस्याओं का समाधान कराया. जिला प्रशासन के अनुसार, "एक दिवस में पूर्ण समाधान अभियान" 30 सितंबर से शुरू हुआ. अभियान के दौरान 21 अक्टूबर तक कुल 345 शिकायतें प्राप्त हुईं. अभियान में चयनित प्रतिदिन कम से कम एक शिकायत का पूर्ण निस्तारण होता है. कुल 14 कार्य दिवस में 14 शिकायतों का पूर्ण रूप से निस्तारण किया गया. इस दौरान जनसुनवाई में आई दो अन्य शिकायतों का भी निस्तारण हुआ है.
14 शिकायतकर्ताओं को मिला लाभ : जिला प्रशासन के अनुसार, इस अभियान के तहत 14 शिकायतकर्ताओं को अभियान का लाभ मिल चुका है. जनसुनवाई में प्राप्त कुल 345 शिकायतों में 329 शिकायतें आंशिक रूप से निस्तारित की गईं. आंशिक रूप से निस्तारित या लंबित शिकायतों का निस्तारण समय रहते करने का प्रयास किया जा रहा है.
इन विभागों के शिकायतों का एक दिन में समाधान : जिला प्रशासन से प्राप्त विवरण के अनुसार, निस्तारित शिकायतों में डीएफओ से संबंधित तीन, बीडीओ मुसाफिरखाना से एक, ईओ नगर पंचायत अमेठी से दो, एसडीएम गौरीगंज, एसडीएम अमेठी और एसडीएम मुसाफिरखाना से एक-एक मामले शामिल हैं. इसके अलावा एसओसी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीओ मुसाफिरखाना, एसएचओ गौरीगंज, एसएचओ बाजारशुक्ल, तहसीलदार गौरीगंज और विद्युत विभाग से संबंधित एक-एक मामला शामिल है. इस प्रकार कुल 16 मामले निस्तारित हुए हैं.
15 से 29 सितंबर तक जनसुनवाई में 110 शिकायतें : जिले में "एक दिवस में पूर्ण समाधान अभियान" का व्यापक असर भी दिखाई देने लगा है. एक ही दिन में पूर्ण समाधान की खबर मिलने के बाद शिकायतकर्ताओं का विश्वास और उम्मीद बढ़ गई है. आंकड़ों पर गौर करें तो अभियान शुरू होने के 15 दिन पूर्व यानि 15 से 29 सितंबर तक जनसुनवाई में महज 110 शिकायतें ही आईं थीं. वहीं अभियान के दौरान शिकायतों की संख्या बढ़कर सीधा तीन गुना यानि 345 हो गई.
कारण बताओ नोटिस जारी : जिला प्रशासन के अनुसार, निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी संदर्भों का निस्तारण किया जा रहा है. अंतिम दिन तक संदर्भ लंबित रहने पर तहसीलदार गौरीगंज, अधिशासी अभियंता जल निगम शहरी, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अमेठी, जगदीशपुर, संग्रामपुर और भादर के खंड विकास अधिकारियों तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत, मुसाफिरखाना को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए.
जिला प्रशासन के अनुसार, 30 सितंबर से 21 अक्टूबर 2026 तक प्राप्त जनसुनवाई संदर्भों के विभागवार विवरण के अनुसार, राजस्व एवं आपदा विभाग के अंतर्गत एसडीएम अमेठी के यहां सर्वाधिक 69 मामले लंबित दर्ज हैं. इसके बाद एसडीएम गौरीगंज के यहां 41, एसडीएम तिलोई के यहां 21 और एसडीएम मुसाफिरखाना के यहां 17 मामले लंबित हैं. ग्राम्य विकास विभाग में सीडीओ के स्तर पर सात, बीडीओ शाहगढ़ के यहां सात और बीडीओ गौरीगंज के यहां छह मामले दर्ज हैं. चकबंदी विभाग में बंदोबस्त अधिकारी के स्तर पर आठ मामले लंबित हैं.
वहीं, विद्युत विभाग में अधिशासी अभियंता के स्तर पर आठ, विद्युत वितरण खंड प्रथम और द्वितीय में पांच-पांच मामले दर्ज हैं. पुलिस विभाग में क्षेत्राधिकारियों के स्तर पर भी कई मामले लंबित हैं, जिनमें गौरीगंज और मुसाफिरखाना में छह-छह तथा तिलोई में चार मामले शामिल हैं. इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग में छह और लोक निर्माण विभाग में विभिन्न खंडों से संबंधित मामले दर्ज हैं. उपलब्ध विवरण के अनुसार, इस अवधि में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 345 जनसुनवाई संदर्भ दर्ज किए गए.
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