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सैद्धांतिक सहमति के बीच झारखंड विधानसभा से SIR के विरोध में प्रस्ताव पारित, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की केंद्र से मांग

संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बुलाए गए झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच दिनभर तीखी नोकझोंक होती रही. सत्तारूढ़ जेएमएम-कांग्रेस-राजद के विधायक जहां सदन में केन्द्र की मोदी सरकार पर आदिवासी, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक के वोटर लिस्ट से नाम षडयंत्र के तहत काटने का आरोप लगाते रहे वही विपक्षी दल बीजेपी के विधायक चुनाव आयोग का बचाव करते नजर आए.

पहले दिन की कार्यवाही का समापन