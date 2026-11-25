सैद्धांतिक सहमति के बीच झारखंड विधानसभा से SIR के विरोध में प्रस्ताव पारित, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की केंद्र से मांग
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई. रिपोर्ट भुवन किशोर झा.
Published : November 25, 2026 at 8:10 PM IST
रांची: झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बुलाए गए झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच दिनभर तीखी नोकझोंक होती रही. सत्तारूढ़ जेएमएम-कांग्रेस-राजद के विधायक जहां सदन में केन्द्र की मोदी सरकार पर आदिवासी, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक के वोटर लिस्ट से नाम षडयंत्र के तहत काटने का आरोप लगाते रहे वही विपक्षी दल बीजेपी के विधायक चुनाव आयोग का बचाव करते नजर आए.
पहले दिन की कार्यवाही का समापन
इन सबके बीच पहले दिन की कार्यवाही का समापन सदन से सैद्धांतिक सहमति के बाबजूद SIR के विरोध में लाए गए प्रस्ताव के पारित होने के साथ हुआ. सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर के द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने बहुमत के आधार पर पारित होने की घोषणा की. पारित प्रस्ताव के जरिए राज्य सरकार SIR का समय बढ़ाने के साथ साथ इसकी प्रक्रिया को सरल बनाने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा.
भोजनावकाश के बाद गरमाया सदन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में सदन गरमाया रहा. दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान के संबोधन से शुरू हुई. इस दौरान उन्होंने SIR का विरोध करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाते हुए गरीबों का वोट काटने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि क्योंकि भाजपा को गरीबों का वोट नहीं मिलता है, इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है.
SIR के दौरान मांगे जा रहे कागजात पर सवाल खड़ा करते हुए सुरेश पासवान ने कहा कि गरीबों के घर में रखा गया कागज दीमक खा गया है, इसलिए गरीबों के द्वारा डॉक्यूमेंट देना मुश्किल है, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए. सदन में विशेष चर्चा के दौरान विधायक चंद्रदेव महतो, जेएलकेएम विधायक जयराम महतो, सरयू राय, नवीन जायसवाल सहित कई नेताओं ने एसआइआर पर विचार रखें.
प्रस्ताव पर विधायक सरयू राय को आपत्ति
सरयू राय ने सरकार की ओर से सदन में लाये गए प्रस्ताव पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि एक तरफ प्रस्ताव में कहीं भी जिक्र नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाया जाए. वही सरकार के मंत्री बाहर बयान दे रहे हैं कि सदन से इसे पास कराया जाएगा. सरयू राय की इस आपत्ति पर संसदीय कार्य मंत्री ने तत्काल सदन में उठकर विशेषाधिकार के तहत इस प्रस्ताव को लाया गया है.
सत्र की कार्यवाही में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी मौजूद
इस दौरान मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित सतारूढ़ दल के कई विधायक एक साथ जोर जोर से बोलने लगे, जिसके कारण सदन में शोरगुल होने लगा. इन सबके बीच सरयू राय के द्वारा अब तक देश में बने मुख्य चुनाव आयुक्तों की सूची स्पीकर को सौंपी गई, जिसमें ज्ञानेश कुमार समेत 26 मुख्य चुनाव आयुक्तों के नाम शामिल थे. सबसे खास बात यह रही कि जिस समय सदन में विशेष चर्चा हो रही थी, अधिकारी दीर्घा में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार भी मौजूद थे और सदस्यों के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को वह गंभीरता से सुन रहे थे.
चंपाई सोरेन के संबोधन पर सदन में हुआ शोरगुल
एसआइआर को सही बताते हुए पूर्व सीएम और भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने इसे आदिवासी हितों वाला बताया. उन्होंने कहा कि पाकुड़ विधासभा क्षेत्र में लगभग दो तिहाई वोटर एक विशेष समुदाय के हैं. CNT-SPT Act रहने के बावजूद साहिबगंज, राजमहल, बरहेट से लेकर कोल्हान में कपाली तक, डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है.
पाकुड़ के जिकरहट्टी, मालपहाड़िया, तलवाडांगा, किताझोर समेत दर्जनों ऐसे गांव हैं, जहां अब आदिवासी ढूंढ़ने से भी नहीं मिलते. यह झारखंड की मूल भावना के खिलाफ है. SIR से ऐसे मामलों की पहचान हो सकती है. झारखंड आंदोलन के दौरान जल, जंगल, जमीन की बात करने वाले लोग, आज सत्ता के नशे में महाजनी आंदोलन की मूल भावना को भूल चुके हैं. आदिवासियों/ मूलवासियों के अस्तित्व को संकट में डाल रहे हैं.
मंत्री डॉ. इरफान अंसारी पर जमीन खरीदने का आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी जमीन को बिहार, उत्तर प्रदेश वाले नहीं बल्कि सबसे ज्यादा जमीन मुसलमान जबरन ले रहे हैं. उन्होंने मंत्री डॉ. इरफान अंसारी पर भी जमीन खरीदने का आरोप लगाया. चंपाई सोरेन के इस बयान से सदन हंगामेदार होने लगा. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने चंपाई सोरेन के बयान पर जहां आपत्ति जताई. वही मंत्री इरफान अंसारी ने इसे हिंदू-मुसलमान के बीच विभेद करने वाला बयान बताया.
हालांकि चंपाई सोरेन इतना पर भी नहीं रुके और उन्होंने आरोप लगाया कि कपाली में आदिवासियों का जमीन हड़पकर 40 इस्लामनगर बन गया है. सदन में कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने एसआइआर के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डॉक्यूमेंट को लेकर हो रही परेशानी की बात कही. साथ ही फार्म 7 के जरिए बीजेपी के बीएलए द्वारा बीएलओ से जबरन हस्ताक्षर कर लोगों का नाम काटे जाने का आरोप लगाया.
सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दिया जवाब
सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर विपक्ष के आरोप पर तर्कपूर्ण जवाब देने की कोशिश करते रहे. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा ने इस विशेष सत्र को राजनीतिक रूप देने का काम किया है.
मैं दावे के साथ करता हूं कि एमएमडीआर और एसआइआर झारखंड में भाजपा को मटियामेट करने के लिए काफी है. उन्होंने 14.50 लाख गायब मतदाता के घुसपैठिया बताए जाने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की जमकर आलोचना की. संसदीय कार्य मंत्री ने भारत निर्वाचन आयोग को चुनौती देते हुए कहा कि ये दिल्ली नहीं है झारखंड है.
संसदीय कार्य मंत्री की ज्ञानेश कुमार को चुनौती
झारखंड के सुदूर भर्ती कर गांव मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चले, उन गांव में रहने वाले आदिवासी, दलित, पिछड़ों का जाति जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें. मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चंपाई सोरेन को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने तंज करते हुए कहा कि आप कम बोलेंगे तो यहां आने की संभावना अधिक बनी रहेगी.
ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जाए: मंत्री राधाकृष्ण किशोर
संसदीय कार्य मंत्री चुनाव आयोग की तुलना उग्रवादियों से करते नजर आए. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोधी उग्रवादी भी थे और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोधी भारत निर्वाचन आयोग भी है. इसीलिए सदन से मैं एसआइआर को सरल बनाने, इसकी समय सीमा बढ़ाने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं.
संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा प्रस्ताव सदन में लाए जाने के बाद स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने सदस्यों से औपचारिक सहमति प्राप्त की, जिस दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों के द्वारा बहुमत से इसे पारित करने की घोषणा की गई. सदन की कार्यवाही 26 नवंबर दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की गई. 26 नवंबर को दो दिवसीय इस विशेष सत्र के अंतिम दिन एमएमडीआर पर सदन में विशेष चर्चा होगी.
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