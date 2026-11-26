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MMDR पर रारः हेमंत सरकार ने विधानसभा से पारित कराया विरोध प्रस्ताव, केंद्र के फैसले के खिलाफ जमकर बरसे सीएम

स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे एवं आखिरी दिन सदन एमएमडीआर के मुद्दे पर गरमाया रहा. सदन की कार्यवाही दिन के 11 बजे से शुरू होने के बाद सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा केंद्र के एमएमडीआर कानून के खिलाफ सदन में संकल्प के जरिए प्रस्ताव लाया गया.

राज्य सरकार के द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव पर सदन में दिनभर गरमागरम बहस होती रही. सत्तारूढ़ जेएमएम-कांग्रेस-राजद के सदस्यों ने इस दौरान केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते रहे. वहीं बीजेपी राज्य सरकार के द्वारा लगाए जानेवाले सेस के कारण राजस्व में कमी और कोयला चोरी सहित अन्य नाकामी को गिनाती रही.