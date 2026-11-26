MMDR पर रारः हेमंत सरकार ने विधानसभा से पारित कराया विरोध प्रस्ताव, केंद्र के फैसले के खिलाफ जमकर बरसे सीएम
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में हेमंत सरकार ने MMDR संशोधन एक्ट पर विरोध प्रस्ताव पारित करा लिया. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 26, 2026 at 9:16 PM IST
रांचीः झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे एवं आखिरी दिन सदन एमएमडीआर के मुद्दे पर गरमाया रहा. सदन की कार्यवाही दिन के 11 बजे से शुरू होने के बाद सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा केंद्र के एमएमडीआर कानून के खिलाफ सदन में संकल्प के जरिए प्रस्ताव लाया गया.
राज्य सरकार के द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव पर सदन में दिनभर गरमागरम बहस होती रही. सत्तारूढ़ जेएमएम-कांग्रेस-राजद के सदस्यों ने इस दौरान केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते रहे. वहीं बीजेपी राज्य सरकार के द्वारा लगाए जानेवाले सेस के कारण राजस्व में कमी और कोयला चोरी सहित अन्य नाकामी को गिनाती रही.
भोजनावकाश के बाद दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई जिस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक होता रहा. लोजपा विधायक जनार्दन पासवान एमएमडीआर के जरिए अवैध खनन रुकने की उम्मीद जताते नजर आए. वहीं जेएलकेएम विधायक जयराम महतो एमएमडीआर के विरोध में बोलते हुए झारखंड को इससे भारी क्षति होने का अंदेशा जताया. उन्होंने कहा कि राज्य में हर साल 50000 करोड़ का अवैध कारोबार कोयला का होता है.
झामुमो विधायक उमाकांत रजक ने केंद्र की भाजपा सरकार पर एमडीआर के जरिए झारखंड का 136000 करोड़ को हड़पने का प्रयास बताया. वहीं बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी केंद्र की भाजपा सरकार का बचाव करते हुए राज्य में चल रहे कोयला चोरी को रोकने में हेमंत सरकार पर विफल होने का आरोप लगाया.
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव एमएमडीआर के विरोध में लाए गए प्रस्ताव की सराहना करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में मोदी जी सत्ता में आए हैं संघीय व्यवस्था को धत्ता बताकर संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार किया जा रहा है.
बहस के दौरान संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर केंद्र पर हमला बोलते नजर आए. उन्होंने कहा कि यदि राजनीतिक उद्देश्य होता तो जीएसटी और मनरेगा में जब बदलाव हुआ तो विशेष सत्र बुलाया जाता मगर एमडीआर लाकर झारखंड की अस्मिता पर केंद्र की भाजपा सरकार ने सवाल खड़ा कर दिया है. इस कानून से ढाई लाख हेक्टेयर जमीन हमारा ले लिया गया है. जिसमें 400 गांव आते हैं जहां कोयला का खनन होता है. संसदीय कार्य मंत्री के बयान पर बीजेपी विधायक ने आपत्ति जताते हुए सदन के अंदर खड़े हो गए और हो हल्ला के बीच एनडीए के सभी सदस्य सदन से वॉक आउट कर गए.
केंद्र से मिला अनुदान हमारा हक है, भीख नहीं- सीएम
विशेष सत्र के दूसरे एवं अंतिम दिन सदन के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए केंद्र पर जमकर बरसे. करीब 40 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एसआईआर और एमएमडीआर के बहाने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते नजर आए.
विपक्ष के वॉकआउट पर सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि राज्य के विकास के लिए हमें उम्मीद थी कि इतने गंभीर मुद्दे पर विपक्ष का सहयोग मिलेगा. मगर इतनी संवेदनशील मुद्दे पर उनकी स्थिति ऐसी है तो हमें चिंता होती है कि उनके घर परिवार या इर्द-गिर्द कोई घटना होती होगी तब इनका रुख क्या होता होगा.
सीएम ने कहा कि फिर एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे हम विरोध नहीं करते हैं मगर इसमें जो जटिलता है जिससे लोगों को कठिनाई हो रही है उस पर हम सवाल उठा रहे हैं. केंद्र से झारखंड को मिलने वाली अनुदान राशि पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह हमारा हक है भीख नहीं है उन्हें देना पड़ेगा.
राज्य सरकार के द्वारा खनिज संपदा पर सेस लगाए जाने को सही बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के अनुरूप किया गया लेकिन इन लोगों ने कानून बनाकर हमारा हाथ बांधने का काम किया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार व्यापारियों के हित में एमडीआर लाया है इससे साबित होता है कि केंद्र की मजबूत नहीं मजबूर सरकार है. सदन में एक बार फिर झारखंड सरकार के केंद्र पर 136000 करोड़ का बकाया का मुद्दा उठा.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह राशि झारखंड को नहीं दी गई है. अपने संबोधन में बातों ही बातों में मुख्यमंत्री ने E20 पेट्रोल पर तंज कसते हुए कहा कि समझ में नहीं आता है की गाड़ी में पेट्रोल डाला जा रहा है या गन्ने का रस डाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि फिर में अब तक 63 लाख लोगों को नोटिस गया है जिन्हें यहां का नागरिक होना साबित करना है.
एसआईआर का समय बढ़ने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इनकी चोरी पकड़ी गई तब उन्होंने यह निर्णय लिया है और अपनी कमियों को ढकने की कोशिश में ये जुटे हुए हैं. सीएम के संबोधन के पश्चात स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने MMDR के खिलाफ लाए गए संकल्प को सदन के सदस्यों के बहुमत से पारित होने की घोषणा की साथ ही इसे केंद्र सरकार को भेजने की सहमति व्यक्त किया. अंत में सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की गई.
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