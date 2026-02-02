ETV Bharat / state

नगरीय निकायों में पट्टा मामलों का निस्तारण अब आयुक्त-अधिशाषी अधिकारी स्तर पर, गड़बड़ी की जिम्मेदारी भी उन्हीं की

स्वायत्त शासन विभाग ने ये भी स्पष्ट किया है कि यदि पट्टा या लीज डीड के मामलों की पूरी जिम्मेदारी संबंधित आयुक्त की होगी.

Urban Local Bodies Department
स्वायत्त शासन विभाग (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 2, 2026 at 9:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जमीन के पट्टा, लीज डीड और इससे जुड़ी पत्रावलियों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन ने आदेश जारी कर साफ किया है कि बोर्ड के गठन तक नियुक्त प्रशासक को महापौर, सभापति या अध्यक्ष जैसी बोर्ड की शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी. पट्टों से संबंधित सभी पत्रावलियों का निस्तारण आयुक्त या अधिशाषी अधिकारी के स्तर से ही किया जाएगा. किसी प्रकार की त्रुटि के लिए जिम्मेदार भी वे ही होंगे.

प्रदेश में 195 नगरीय निकायों में बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो चुका है. वहां प्रशासक नियुक्त किए गए हैं. ऐसे कुछ नगरीय निकायों में पट्टा, लीज डीड और भूमि से जुड़े ऐसे प्रकरण प्रशासक के समक्ष पेश किए जा रहे थे, जिन पर फैसला केवल निर्वाचित बोर्ड की ओर से किया जाना चाहिए. स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार ये प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं है और भविष्य में कानूनी विवादों का कारण बन सकती है. ऐसे में स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन ने निर्देश दिए हैं कि पट्टा से संबंधित सभी पत्रावलियों का निस्तारण आयुक्त- अधिशाषी अधिकारी के स्तर से किया जाएगा, नियमों की पूर्ति होने पर पट्टा या लीज डीड एकल हस्ताक्षर से जारी की जाएगी. ऐसे किसी भी प्रकरण को प्रशासक के समक्ष पेश नहीं किया जाएगा.

पढ़ें: मृत महिला के नाम फर्जी पट्टा बनाकर दुकान निर्माण का आरोप, दूसरे पक्ष ने आरोप बताया निराधार

विभाग ने ये भी स्पष्ट किया है कि यदि पट्टा या लीज डीड के मामलों में किसी प्रकार की अनियमितता होती है या प्रकरण लंबित रहता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित आयुक्त-अधिशाषी अधिकारी की होगी. इस आदेश के बाद निर्णय की जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय हो जाएगी. स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 326 का हवाला देते हुए कहा है कि बोर्ड के गठन तक प्रशासक केवल सीमित प्रशासनिक शक्तियों का ही प्रयोग कर सकता है. ऐसे में जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में अब प्रक्रिया पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है.

TAGGED:

नगरीय निकाय पट्टा प्रकरण
नगर परिषद आयुक्त
URBAN LOCAL BODIES
ADMINISTRATOR IN MUNICIPALTIES
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.