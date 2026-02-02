ETV Bharat / state

नगरीय निकायों में पट्टा मामलों का निस्तारण अब आयुक्त-अधिशाषी अधिकारी स्तर पर, गड़बड़ी की जिम्मेदारी भी उन्हीं की

जयपुर: राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जमीन के पट्टा, लीज डीड और इससे जुड़ी पत्रावलियों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन ने आदेश जारी कर साफ किया है कि बोर्ड के गठन तक नियुक्त प्रशासक को महापौर, सभापति या अध्यक्ष जैसी बोर्ड की शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी. पट्टों से संबंधित सभी पत्रावलियों का निस्तारण आयुक्त या अधिशाषी अधिकारी के स्तर से ही किया जाएगा. किसी प्रकार की त्रुटि के लिए जिम्मेदार भी वे ही होंगे.

प्रदेश में 195 नगरीय निकायों में बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो चुका है. वहां प्रशासक नियुक्त किए गए हैं. ऐसे कुछ नगरीय निकायों में पट्टा, लीज डीड और भूमि से जुड़े ऐसे प्रकरण प्रशासक के समक्ष पेश किए जा रहे थे, जिन पर फैसला केवल निर्वाचित बोर्ड की ओर से किया जाना चाहिए. स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार ये प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं है और भविष्य में कानूनी विवादों का कारण बन सकती है. ऐसे में स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन ने निर्देश दिए हैं कि पट्टा से संबंधित सभी पत्रावलियों का निस्तारण आयुक्त- अधिशाषी अधिकारी के स्तर से किया जाएगा, नियमों की पूर्ति होने पर पट्टा या लीज डीड एकल हस्ताक्षर से जारी की जाएगी. ऐसे किसी भी प्रकरण को प्रशासक के समक्ष पेश नहीं किया जाएगा.