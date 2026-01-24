ETV Bharat / state

अलीगढ़ में संकल्प सभा का आयोजन; अतरौली को जिला बनाने की मांग, पूर्व विधायक बोले- जिला बनेगा तो विकास होगा

गुन्नौर से समाजवादी पार्टी के विधायक राम खिलाड़ी यादव ने कहा कि राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है.

अलीगढ़ में संकल्प सभा का आयोजन
अलीगढ़ में संकल्प सभा का आयोजन (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 10:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़ : जिले के अतरौली के पैठ चौराहे पर शनिवार को समाजवादी पार्टी की ओर से संकल्प सभा का आयोजन किया गया. सभा में अतरौली को जिला बनाने की मांग उठी. इस दौरान राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया. सभा में पूर्व विधायक वीरेश यादव के साथ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए.



गुन्नौर से समाजवादी पार्टी के विधायक राम खिलाड़ी यादव ने कहा कि राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है. उन्होंने पूर्व विधायक का आभार व्यक्त किया. संकल्प रैली की सफलता के लिये उन्होंने धन्यवाद कहा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कहती कुछ है और करती कुछ और है. 5 जनवरी को अतरौली को कल्याण सिंह नगर जिला बनाने की घोषणा होने की उम्मीद थी.

अलीगढ़ में संकल्प सभा का आयोजन (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि कोई घोषणा नहीं हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को गुमराह किया गया. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि अतरौली को जिला बनाकर रहेंगे. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो अतरौली को निश्चित रूप से जिला बनाया जाएगा.

पूर्व विधायक वीरेश यादव ने कहा कि अतरौली को जिला बनाने की मांग किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि जनता की मांग है. उन्होंने बताया कि राजू भैया ने घोषणा की थी कि अतरौली को जिला बनवाएंगे. उन्होंने कहा था कि 5 जनवरी को इसकी घोषणा हो जाएगी. उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कहा था कि हम इस बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि जब अतरौली जिला बनेगा तो विकास होगा.

उन्होंने कहा कि हम जितने भी समाजवादी हैं, अतरौली का विकास हो उसके लिये हम साथ खड़े हैं. उन्होंने कहा कि हम आज भी यही कहना चाह रहे हैं कि हम अतरौली को जिला बनाने के लिये जो भी यहां के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने घोषणा की है कि हम जिला बनाएंगे तो हम उनके साथ खडे़ हुए हैं.

उन्होंने कहा कि संकल्प सभा का उद्देश्य यह है कि आने वाले दिनों में अतरौली को जिला बनाने के लिये इसकी मांग को लेकर हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और आखिरी समय तक इसकी मांग रखेंगे और यह चाहेंगे कि वह अगर इसको नहीं बना पा रहे हैं तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से यह कहेंगे कि जब वह सीएम बनें तो अतरौली को जिला बनाने की घोषणा करें.

यह भी पढ़ें : BJP पर अखिलेश के गंभीर आरोप, कहा - हर बूथ पर 200 अतिरिक्त वोट बढ़ा रही भाजपा

TAGGED:

ALIGARH NEWS
समाजवादी पार्टी
SANKALP SABHA IN ALIGARH
SAMAJWADI PARTY SANKALP SABHA
ALIGARH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.