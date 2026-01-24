ETV Bharat / state

अलीगढ़ में संकल्प सभा का आयोजन; अतरौली को जिला बनाने की मांग, पूर्व विधायक बोले- जिला बनेगा तो विकास होगा

अलीगढ़ में संकल्प सभा का आयोजन ( Photo credit: ETV Bharat )

अलीगढ़ : जिले के अतरौली के पैठ चौराहे पर शनिवार को समाजवादी पार्टी की ओर से संकल्प सभा का आयोजन किया गया. सभा में अतरौली को जिला बनाने की मांग उठी. इस दौरान राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया. सभा में पूर्व विधायक वीरेश यादव के साथ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए.







गुन्नौर से समाजवादी पार्टी के विधायक राम खिलाड़ी यादव ने कहा कि राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है. उन्होंने पूर्व विधायक का आभार व्यक्त किया. संकल्प रैली की सफलता के लिये उन्होंने धन्यवाद कहा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कहती कुछ है और करती कुछ और है. 5 जनवरी को अतरौली को कल्याण सिंह नगर जिला बनाने की घोषणा होने की उम्मीद थी. अलीगढ़ में संकल्प सभा का आयोजन (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि कोई घोषणा नहीं हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को गुमराह किया गया. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि अतरौली को जिला बनाकर रहेंगे. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो अतरौली को निश्चित रूप से जिला बनाया जाएगा.