दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में गरजीं CM रेखा गुप्ता, कहा- खुद लड़नी होगी अपनी लड़ाई
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विधानसभा में जहां विपक्षी दलों पर भड़कीं, वहीं महिलाओं को कहा कि ये एक नए युग की शुरुआत है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : April 28, 2026 at 8:16 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में मंगलवार को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन पर विपक्ष के रवैए के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल लोकसभा से पास न होने पर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पेश किया. इस प्रस्ताव पर करीब पांच घंटे तक चर्चा चली. चर्चा में सत्ता पक्ष के करीब 10 और विपक्ष के सात विधायकों ने हिस्सा लिया.
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 17 अप्रैल को लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन कहा जाएगा. आजादी के 78 साल बाद भी महिलाएं आरक्षण के लिए खाली हाथ रह गईं. हमारे देश में महिला व पुरुष की सामाजिक व राजनैतिक परिस्थिति में बहुत अंतर है. हर महिला समाज की अपेक्षाओं का बोझ अपने कंधों पर डालकर आगे बढ़ने की कोशिश भी करे तो बढ़ नहीं पाती है. वहीं पुरुषों में दिक्कत नहीं है, उसके किसी की इजाजत नहीं चाहिए. समाज की प्रतिबद्धता नहीं, न ही कोई अवहेलना का डर.
LIVE: Speaking in the Delhi Assembly on Women’s Reservation https://t.co/ObFRdELK3X— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 28, 2026
जनता के आशीर्वाद से बनता है जनप्रतिनिधि: उन्होंने कहा कि जब हमारा संविधान हमें जमीन देता है, पार्टी मौका देती व जनता आशीर्वद देती तब कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन पाता है. मैंने भी यह सफर इसी तरह शुरू किया. संविधान ने निगम में आरक्षण दिया. मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया एंव जनता के आशीर्वाद से मैने जनसेवा की दहलीज के अंदर आने का मौका दिया. मैं पहली बार निगम पार्षद बनी और 30 साल बाद अपने राजनीतिक यात्रा के बाद यहां पहुंची. इस असंभव दिखने वाली दुर्गम यात्रा में मुझे हमारे नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिला. परंतु हर पार्टी में न ये सोच है न इतना बड़ा दिल.
समानता लिखना ही काफी नहीं: सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि देशभर में लगभग 15 लाख महिलाएं रिजर्वेशन के चलते पंचायत व निगम निकायों में चुनकर आती हैं. परंतु विधानसभा व लोकसभा तक मात्र कुछ ही प्रतिशत. आज विधानसभाओं के कुल 4600 सदस्यों में से मात्र 464 ही महिलाएं है, यानि 10 प्रतिशत और लोकसभा में केवल 78 यानी 13, 14 प्रतिशत. कहां कमी है. क्या परेशानी है, क्यों महिलाएं देश के उच्च सदन तक नहीं पहुंच पाती. जब देश आजाद हुआ तो देश का संविधान बना, उस संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थी, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता आदि. संविधान में सब मिला, समानता लिख देना काफी नहीं था.
महिलाओं को प्रतिनिधित्व से रखा वंचित: उन्होंने कहा, ये मालूम होता तो शायद उसी समय एससी/एसटी आरक्षण के साथ साथ, महिलाओं को भी रिजर्वेशन दे दिया जाता तो अच्छा रहता. उन्हें लगता था कि स्वतंत्र भारत के राजनैतिक दल देश की महिलाओं के साथ न्याय करेंगे. संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया, लेकिन हकीकत यह है राजनीतिक दलों ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व से हमेशा वंचित रखा. पिछले 27 सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए. इस बिल को 7 बार लाया गया. इस बिल को कभी लाया गया, कभी भटकाया गया और कभी उसका विलय किया.
राजनीतिक को लगता था डर: दिल्ली सीएम ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद, डीएमके, टीएमसी सहित विपक्ष इस बिल को लाने में काफी विरोध का काम किया. इन राजनीतिक दलों ने महिलाओं को आगे नहीं आने दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर महिलाएं नेतृत्व में आ गईं तो उनकी परिवारवादी राजनीति का अंत हो जाएगा. गांधी परिवार में इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव और राबड़ी देवी, मीसा यादव के अलावा किसी को भी आगे आने का मौका नहीं मिलता था. क्या ये महिलाएं मेहनत के आधार पर यहां तक पहुंची हैं? मैं इस सदन के माध्यम से देश की महिलाओं से पूछती हूं. इस भ्रष्टवादी समाज में बच्चों, महिलाओं को भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का निरंतर सामना करना पड़ता है. बच्चा पैदा होने के बाद भी महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिस पर किसी राजनीतिक दल ने ध्यान नहीं दिया.
महिलाओं को मिला सशक्तिकरण: उन्होंने कहा कि शौचालय, स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए हमने नजर घुमाई, तब जाकर महिलाओं की ओर ध्यान रखा. 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद हम भारत को महिलाओं का सशक्तिकरण देना शुरू किया. देश की करोड़ों महिलाएं मजबूर थीं, खुले में शौच जाने को. प्रधानमंत्री मोदी ने हर गांव-घर-घर शौचालय बनवाया. देश की महिलाएं चूल्हे के धुएं में अपना जीवन, अपनी आंखें जला रही थीं. पिछली सरकार ने किसान कर्ज माफ कर दिया, परंतु मोदी जी ने करोड़ों उज्ज्वला कनेक्शन देकर राहत दी, जीवन सुधारा.
अधिनियम एक नए युग की शुरुआत: सीएम ने आगे कहा कि मैं इस सदन के माध्यम से दिल्ली और देश की करोड़ों महिलाओं की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं. यह उनका ही साहस था, जिसने 2023 में इस मूल बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को पास कराया. आजाद भारत में किसी भी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के मुद्दों पर इतना खुलकर स्टैंड नहीं लिया, जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया. यह अधिनियम एक नए युग की शुरुआत है. अब देश की बेटियां नेतृत्व करेंगी, निर्णयों में भागीदार होंगी और नीतियां बनाएंगी. वे 'विकसित भारत' के संकल्प में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी और सुन लें ये विपक्ष के नेता, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा.
विधानसभा में गूंजी कविता: सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, मैं देश की अपनी 70 करोड़ बहनों से कहना चाहती हूं कि आप चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ी हों, शहर में हों या गाँव में यह समझ लें कि कांग्रेस, सपा, राजद, डीएमके, टीएमसी और आम आदमी पार्टी के लोग आपको कभी सम्मान या स्थान नहीं दे सकते. अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और अपने संग्राम का नेतृत्व खुद करना होगा. ऐसे में एक कवि की ये पंक्तियां मुझे अत्यंत उपयुक्त लगती हैं. सुनो द्रोपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएँगे. छोड़ो मेहंदी खड्ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो. धृतराष्ट्रों से भरे हैं सदन, मस्तक सब बिक जाएंगे. सुनो द्रोपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे कब तक आस लगाओगी तुम, बिके हुए दरबारों से. स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या लाज बचाएंगे. तुम ही कहो, ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे. सुनो द्रोपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे.
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