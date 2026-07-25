धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा; अखिलेश बोले-युवाओं की बड़ी जीत, चंद्रशेखर ने मनाया जश्न
सपा अध्यक्ष ने कहा- सरकार को शिक्षा के बारे में बहुत गंभीरता से सोचना होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 3:12 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 4:33 PM IST
लखनऊ: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश में भी सियासत गरमा गई है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधान के इस्तीफे को युवाओं की बड़ी जीत बताया है. जबकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने इसे छात्र-युवा आंदोलन और जनसंघर्ष की बड़ी जीत कहा है.
Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigns.— ANI (@ANI) July 25, 2026
"...To ensure that anti-national elements are not benefitted by the situation at Jantar Mantar and across the country, that the nation remains united, students in India do not get tangled in legal complexities and focus on… https://t.co/sbtiMMhrgp pic.twitter.com/DPdZwn8q7i
क्या कहा अखिलेश ने
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा, यह खबर जहां भी पहुंची, लोगों ने जश्न मनाया. सवाल उठाया कि ऐसी जिद क्यों दिखाई गई? यह फैसला पहले भी लिया जा सकता था. सरकार ने खुद माना था कि परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो गया था. आप कैमरे के सामने बोलते थे, लेकिन जेन-जी की ताकत देखकर आपको भी अपना मोबाइल सीधा करना पड़ा और आधी रात को आपने मैसेज भेजा. यह नई पीढ़ी की बड़ी जीत है और सरकार को यह समझना चाहिए कि उसे शिक्षा के बारे में बहुत गंभीरता से सोचना होगा. उसे यह पक्का करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे कि पेपर लीक न हो. यह युवाओं के लिए बहुत बड़ी जीत है.
#WATCH | आजमगढ़, उत्तर प्रदेश | समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा, " जहां-जहां ये खबर पहुंची, लोगों ने खुशियां मनाई है। ये जिद क्यों की गई? ये फैसला पहले ही लिया जा सकता था... सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा… pic.twitter.com/xSewq2aIlH— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 25, 2026
सपा प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने कहा कि देश भर के छात्र और नौजवान लगातार सड़कों पर उतरकर अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस जन-आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया. वे स्वयं जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचे, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा उनके साथ धक्का-मुक्की की गई और उन्हें हिरासत में भी लिया गया. इसके विरोध में पूरे प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आक्रामक प्रदर्शन कर सरकार को घेरा. सपा का कहना है कि चौतरफा दबाव और छात्रों के अटूट हौसले के आगे आखिरकार भाजपा सरकार को झुकना पड़ा.
फकरुल हसन चांद ने इस इस्तीफे को उन तमाम छात्रों की ऐतिहासिक जीत बताया, जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान पुलिस की लाठियां सहीं, भूख हड़ताल झेली और अनशन पर बैठे रहे. समाजवादी पार्टी ने सरकार से पुरजोर मांग की है कि पेपर लीक और प्रशासनिक लापरवाही के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हुए छात्रों के पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता (मुआवजा) तत्काल प्रदान की जाए.
दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद लखनऊ के इको गार्डन में पेपर लीक को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की खबर सुनते ही उन्होंने छात्र आंदोलन को कामयाब बताते हुए जश्न मनाया. नारे लगवाए.
सपा विधायक बोले-नौजवानों के आगे झुकी सरकार
कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने इसे देश के युवाओं और छात्रों के एकजुट संघर्ष की ऐतिहासिक जीत करार दिया है. शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खुशी जताते हुए सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर देश के छात्र-छात्राओं और युवाओं को बधाई दी. कहा कि देश के नौजवानों और छात्र-छात्राओं ने सड़क पर उतरकर हक की लड़ाई खड़ी की. आखिरकार उस आंदोलन के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा और शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा.
बरेली में युवा वकीलों का जश्न, मिठाई बांटकर मनाई खुशी
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आते ही बरेली में युवा वकीलों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई. कचहरी परिसर के बाहर युवा अधिवक्ताओं ने एकत्र होकर मिठाई बांटी. इस्तीफे को छात्रों के लंबे संघर्ष और लोकतांत्रिक आवाज की जीत बताया.
युवा वकीलों का कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर देशभर के छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे. छात्रों की मांगों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाया जाना चाहिए.