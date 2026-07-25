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धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा; अखिलेश बोले-युवाओं की बड़ी जीत, चंद्रशेखर ने मनाया जश्न

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद गरमाई यूपी की सियासत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश में भी सियासत गरमा गई है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधान के इस्तीफे को युवाओं की बड़ी जीत बताया है. जबकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने इसे छात्र-युवा आंदोलन और जनसंघर्ष की बड़ी जीत कहा है. क्या कहा अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा, यह खबर जहां भी पहुंची, लोगों ने जश्न मनाया. सवाल उठाया कि ऐसी जिद क्यों दिखाई गई? यह फैसला पहले भी लिया जा सकता था. सरकार ने खुद माना था कि परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो गया था. आप कैमरे के सामने बोलते थे, लेकिन जेन-जी की ताकत देखकर आपको भी अपना मोबाइल सीधा करना पड़ा और आधी रात को आपने मैसेज भेजा. यह नई पीढ़ी की बड़ी जीत है और सरकार को यह समझना चाहिए कि उसे शिक्षा के बारे में बहुत गंभीरता से सोचना होगा. उसे यह पक्का करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे कि पेपर लीक न हो. यह युवाओं के लिए बहुत बड़ी जीत है. सपा प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने कहा कि देश भर के छात्र और नौजवान लगातार सड़कों पर उतरकर अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस जन-आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया. वे स्वयं जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचे, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा उनके साथ धक्का-मुक्की की गई और उन्हें हिरासत में भी लिया गया. इसके विरोध में पूरे प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आक्रामक प्रदर्शन कर सरकार को घेरा. सपा का कहना है कि चौतरफा दबाव और छात्रों के अटूट हौसले के आगे आखिरकार भाजपा सरकार को झुकना पड़ा.