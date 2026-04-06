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बीजेपी कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा, सामुदायिक भवन नहीं बनने पर फूटा गुस्सा

भूमिपूजन के बाद भी शुरू नहीं हुआ निर्माण वार्डवासियों का कहना है कि सामुदायिक भवन निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति मिल चुकी है.अंजनी चौक नगरी के पास निर्धारित स्थल पर भूमि पूजन भी संपन्न हो चुका है. यह जमीन आबादी भूमि बताई जा रही है. स्थानीय लोगों के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में वन विभाग का एक शासकीय भवन है, जो पूर्व विधायक पिंकी शिवराज शाह के नाम से आवंटित है. रहवासियों का आरोप है कि पूर्व विधायक वहां निवास नहीं करतीं और केवल सुरक्षा गार्ड ही तैनात हैं.

धमतरी : बीजेपी स्थापना दिवस के दिन धमतरी जिले के नगर पंचायत नगरी में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है. सोमवार को वार्ड क्रमांक 9 एवं 10 के 102 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से पार्टी की प्राथमिक एवं सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया.इस घटनाक्रम से स्थानीय राजनीति में भूचाल आ गया है.बताया जा रहा है कि वार्ड क्रमांक 9 और 10 में प्रस्तावित सामुदायिक भवन निर्माण भूमिपूजन के बाद भी शुरू नहीं होने से वार्डवासियों में नाराजगी है. इसी विरोध में कार्यकर्ताओं और रहवासियों ने अपना सामूहिक इस्तीफा भाजपा नगरी मंडल अध्यक्ष बलजीत छाबड़ा को सौंपा.

बीजेपी कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा (Etv Bharat)

वार्ड 9 और 10 में अब तक कोई सामुदायिक भवन नहीं है, जिससे शादी-समारोह और सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों को परेशानी होती है.शासन से राशि स्वीकृत हो चुकी है, नगर पंचायत ने भूमि उपलब्ध करा दी है. जनप्रतिनिधियों और वार्डवासियों की मौजूदगी में भूमिपूजन हो चुका है. इसलिए निर्माण उसी स्थान पर किया जाए.मांग पूरी नहीं होने पर वार्डवासी उग्र आंदोलन और चक्का जाम करने को बाध्य होंगे- भरत साहू, वार्डवासी

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वार्डवासियों का आरोप है कि भूमिपूजन से पहले पूर्व विधायक ने निर्माण पर आपत्ति नहीं होने की बात कही थी, लेकिन अब अधिकारियों से संपर्क कर निर्माण कार्य शुरू नहीं होने दिया जा रहा है. इससे क्षेत्र में आक्रोश बढ़ गया है. वार्डवासियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया, तो उग्र आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

दोनों वार्ड में बीजेपी का है दबदबा



स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड क्रमांक 09 और 10 लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रहे हैं. यहां के कार्यकर्ता चुनावों में पार्टी को लगातार समर्थन देते आए हैं. बावजूद इसके मांग पूरी नहीं होने से नाराज कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंचकर सामूहिक इस्तीफा देने पर मजबूर हुए. भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में भाजपा नगरी मंडल अध्यक्ष बलजीत सिंह छाबड़ा को भाजपाइयों ने त्याग पत्र सौंपा है. इस संबंध में बलजीत सिंह छाबड़ा ने कहा कि कार्यकताओं की जो मांगें हैं उसे बहुत जल्द पूरा किया जाएगा. त्याग पत्र पर बलजीत छाबड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं. बीजेपी के रीति नीति से अलग नहीं जाएंगे.

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