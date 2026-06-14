"आदमी एक दूसरे का दुश्मन बन गया है...", हेड कांस्टेबल ने वायरल किया इस्तीफा; लिखा- देश सेवा के लिये राजनीति में जाना चाहता हूं
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि उनके पास इस्तीफा नहीं आया है. अभी वह जीआरपी में संबद्ध है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 10:25 PM IST
बरेली : मुरादाबाद जीआरपी में तैनात हेड कांस्टेबल मो. जमशेद का एक वीडियो और त्याग पत्र सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जमकर वायरल हो रहा है. हेड कांस्टेबल ने देश में सांप्रदायिकता बढ़ने का आरोप लगाया है. साथ ही राजनीति में जाने की इच्छा जाहिर की है. मो. जमशेद ने बरेली के SSP को अपना इस्तीफा भेजा है. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनका इस्तीफा एसएसपी कार्यालय को प्राप्त हुआ है या नहीं.
फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के रहने वाले मो. जमशेद ने अपने वायरल त्यागपत्र में लिखा है कि "पुलिस की वर्दी ने उन्हें सम्मान, पहचान और समाज की सेवा करने का अवसर दिया. उन्होंने अपने पूरे सेवा काल में वर्दी की गरिमा और जिम्मेदारियों के साथ कभी समझौता नहीं किया तथा वह पुलिस सेवा से संतुष्ट हैं."
उन्होंने पत्र में आरोप लगाया कि "वर्तमान समय में देश और प्रदेश के अंदर सांप्रदायिकता लगातार बढ़ती जा रही है. हालात ऐसे हो गये हैं कि आदमी ही एक दूसरे का दुश्मन बन गया है." उन्होंने लिखा कि "वह सांप्रदायिकता को कम करने के लिये देश सेवा में राजनीति में जाना चाहते हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश पुलिस से त्याग पत्र देना चाहते हैं." हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
मो. जमशेद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें अपने विभाग या अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं है. अधिकारियों ने हमेशा उनके काम की सराहना की है. उन्होंने बताया कि उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में पुलिस लाइन भेज दिया गया है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि उनके पास इस्तीफा नहीं आया है. अभी वह जीआरपी में संबद्ध है.
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