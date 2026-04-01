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झूला टूटने से बच्ची घायल, सोसायटी मैनेजमेंट के खिलाफ मोबाइल फ्लैश लाइट में निकाला पैदल मार्च

सोसायटी मैनेजमेंट के खिलाफ मोबाइल फ्लैश लाइट में निकाला पैदल मार्च ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : हरमाड़ा इलाके में सनसिटी स्थित मैक्स हाइट मैजेस्टी में रविवार को झूला टूटने से गंभीर घायल हुई बच्ची के मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. सोसायटी मैनेजमेंट और कंपनी के खिलाफ लोगों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट में पैदल मार्च निकाला और आक्रोश जताया. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि हादसे के बाद भी सोसायटी मैनेजमेंट सुध नहीं ले रहा है. पहले भी कई बार सुविधाओं और गार्डन के झूलों को लेकर शिकायत की गई, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया. अब इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद सोसायटी मैनेजमेंट ने न तो घायल बच्ची की सुध ली और न ही शिकायतों पर कोई एक्शन लिया जा रहा है. सोसायटी प्रबंधन-कंपनी पर लगाए गंभीर आरोप : मैक्स हाइट मैजेस्टी के निवासी भंवर सिंह का कहना है कि घायल बच्ची को अस्पताल पहुंचाने की बजाए सोसायटी प्रबंधन के जिम्मेदार लोग भाग खड़े हुए. दो दिन बीतने के बाद भी न तो यहां रह रहे लोगों से मुलाकात की और न ही बच्ची की सुध ली. ऐसे में मंगलवार रात को स्थानीय निवासियों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट में पैदल मार्च निकालकर आक्रोश जताया. वहीं, सीताराम पारीक का कहना है कि 29 मार्च, रविवार को झूला टूटने से 12 वर्षीय आशिनी पारीक गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका उपचार चल रहा है. सोसायटी मैनेजमेंट के खिलाफ दिखा लोगों में आक्रोश. (ETV Bharat Jaipur)