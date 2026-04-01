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झूला टूटने से बच्ची घायल, सोसायटी मैनेजमेंट के खिलाफ मोबाइल फ्लैश लाइट में निकाला पैदल मार्च

सोसायटी मैनेजमेंट और कंपनी के खिलाफ स्थानीय निवासियों में आक्रोश.

सोसायटी मैनेजमेंट के खिलाफ मोबाइल फ्लैश लाइट में निकाला पैदल मार्च
सोसायटी मैनेजमेंट के खिलाफ मोबाइल फ्लैश लाइट में निकाला पैदल मार्च (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 1, 2026 at 11:05 AM IST

3 Min Read
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जयपुर : हरमाड़ा इलाके में सनसिटी स्थित मैक्स हाइट मैजेस्टी में रविवार को झूला टूटने से गंभीर घायल हुई बच्ची के मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. सोसायटी मैनेजमेंट और कंपनी के खिलाफ लोगों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट में पैदल मार्च निकाला और आक्रोश जताया. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि हादसे के बाद भी सोसायटी मैनेजमेंट सुध नहीं ले रहा है. पहले भी कई बार सुविधाओं और गार्डन के झूलों को लेकर शिकायत की गई, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया. अब इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद सोसायटी मैनेजमेंट ने न तो घायल बच्ची की सुध ली और न ही शिकायतों पर कोई एक्शन लिया जा रहा है.

सोसायटी प्रबंधन-कंपनी पर लगाए गंभीर आरोप : मैक्स हाइट मैजेस्टी के निवासी भंवर सिंह का कहना है कि घायल बच्ची को अस्पताल पहुंचाने की बजाए सोसायटी प्रबंधन के जिम्मेदार लोग भाग खड़े हुए. दो दिन बीतने के बाद भी न तो यहां रह रहे लोगों से मुलाकात की और न ही बच्ची की सुध ली. ऐसे में मंगलवार रात को स्थानीय निवासियों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट में पैदल मार्च निकालकर आक्रोश जताया. वहीं, सीताराम पारीक का कहना है कि 29 मार्च, रविवार को झूला टूटने से 12 वर्षीय आशिनी पारीक गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका उपचार चल रहा है.

सोसायटी मैनेजमेंट के खिलाफ दिखा लोगों में आक्रोश. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. सोसाइटी में झूला टूटकर बच्ची पर गिरा, गंभीर रूप से चोटिल, मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज

अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही घायल : बच्ची के परिजनों का कहना है कि इस घटना को लेकर हरमाड़ा थाने में सोसायटी प्रबंधन और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है. उनकी मांग है कि इस मामले में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. परिजनों का कहना है कि बच्ची अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है. उसके चेहरे पर गंभीर चोट आई है. नाक और जबड़े की सर्जरी हो रही है. फिलहाल, घायल बच्ची की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

पुलिस पहुंची मौके पर, एफएसएल ने जुटाए सबूत : हरमाड़ा थानाधिकारी उदयसिंह यादव का कहना है कि इस घटना को लेकर बच्ची के पिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है. जिसकी जांच जारी है. उन्होंने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और स्थानीय लोगों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं. झूला टूटने से बच्ची के घायल होने के मामले में जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, सोसायटी के लोगों ने भी शिकायत की है. इस संबंध में प्रबंधन से जुड़े लोगों को मेंटेनेंस के लिए पाबंद किया जाएगा.

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झूला टूटने से बच्ची घायल
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