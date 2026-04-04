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कनखल क्षेत्र में फिर घुसा जंगली हाथियों का झुंड, लोगों में अफरा तफरी, वायरल हुआ वीडियो

हरिद्वार: हरिद्वार के आबादी वाले क्षेत्रों में जंगली हाथियों के घुसने का सिलसिला लगातार जारी है. कनखल क्षेत्र में हाथियों की चलहकदमी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो बिजली घर के नजदीक गंगा पर बने पुल का है, जहां कुछ हाथी तारबाड़ को तोड़कर आबादी में घुस आए. काफी देर तक हाथी आबादी में चहलकदमी करते रहे. हाथियों को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई. वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि हाथियों का झुंड बेखौफ होकर रिहायशी इलाके में पहुंच गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र पहले भी वन्यजीवों की आवाजाही के लिए संवेदनशील रहा है, लेकिन इस तरह खुलेआम बाधाएं तोड़कर प्रवेश करना चिंता का विषय है. हाथियों को समस्या का स्थाई समाधान होना चाहिए. वहीं रात को ही सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने हाथियों को जंगल में खदेड़ा. अधिकारी जल्द ही हाथी रोधी दीवार बनाकर हाथियों को रोकने का दावा कर रहे हैं. हरिद्वार का अधिकतर आबादी वाला क्षेत्र जंगल से घिरा है. कहीं राजाजी टाइगर रिजर्व तो कहीं वन विभाग की सीमा है. सबसे ज्यादा प्रभावित हरिद्वार का मिस्सरपुर और जगजीतपुर क्षेत्र है.