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चंडीगढ़ के सेक्टर-45 में मकान तोड़ने पहुंची टीम का विरोध, लोगों ने सड़क पर बैठकर रोकी कार्रवाई

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: सेक्टर-45 ए में उस वक्त माहौल खराब हो गया, जब चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की टीम मकान तोड़ने पहुंची. स्थानीय लोगों ने मिलकर जोरदार तरीके से विरोध-प्रदर्शन किया. ऐसे में हालात इतने बिगड़ गए कि लोग पुलिस की गाड़ियों के आगे बैठ गए. जिसके बाद कुछ तो गाड़ियों के सामने लेट गए. इस दौरान लोगों और पुलिस के बीच धक्कामुक्की भी हुई. मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि इस झड़प में कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं. बंद घर में तोड़फोड़ का आरोपः सेक्टर-45 की महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके घरों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है. एक महिला ने बताया कि एक मकान पर ताला लगा हुआ था, इसके बावजूद टीम अंदर घुस गई और तोड़फोड़ शुरू कर दी.