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चंडीगढ़ के सेक्टर-45 में मकान तोड़ने पहुंची टीम का विरोध, लोगों ने सड़क पर बैठकर रोकी कार्रवाई

सेक्टर-45 में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की टीम की कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया.

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चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 7, 2026 at 8:28 PM IST

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चंडीगढ़: सेक्टर-45 ए में उस वक्त माहौल खराब हो गया, जब चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की टीम मकान तोड़ने पहुंची. स्थानीय लोगों ने मिलकर जोरदार तरीके से विरोध-प्रदर्शन किया. ऐसे में हालात इतने बिगड़ गए कि लोग पुलिस की गाड़ियों के आगे बैठ गए. जिसके बाद कुछ तो गाड़ियों के सामने लेट गए. इस दौरान लोगों और पुलिस के बीच धक्कामुक्की भी हुई. मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि इस झड़प में कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं.

बंद घर में तोड़फोड़ का आरोपः सेक्टर-45 की महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके घरों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है. एक महिला ने बताया कि एक मकान पर ताला लगा हुआ था, इसके बावजूद टीम अंदर घुस गई और तोड़फोड़ शुरू कर दी.

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई का विरोध (Etv Bharat)

कार्रवाई का विरोधःविरोध के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता शादाब राठी भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का विरोध किया. पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया.

हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई पर उठाए सवाल: मामले में स्थानीय पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी ने भी हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "उनके वार्ड को ही बार-बार निशाना बनाया जा रहा है, जबकि पूरे शहर में कई जगह नियमों का उल्लंघन हो रहा है."
पूरे शहर में समान रूप से कार्रवाई की मांगः उन्होंने प्रशासन से अपील की कि गरीब लोगों के घर न तोड़े जाएं. अगर कार्रवाई करनी है तो पूरे शहर में समान रूप से की जाए, सिर्फ एक इलाके को निशाना न बनाया जाए. फिलहाल मौके पर पुलिस तैनात है और स्थिति को संभालने की कोशिश करने के बाद लोगों को शांत किया गया. प्रशासन से बातचीत करने के बाद चंडीगढ़ सेक्टर 45 की कार्रवाई रोक दी गई.

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