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हांसी में 4 महीने से टूटी गली, फूटा लोगों का गुस्सा, मौके पर पहुंचे एडीसी, ठेकेदार को लगाई जमकर फटकार, दिया अल्टीमेटम

हांसी की शांतिनिकेतन कॉलोनी में चार महीने से टूटी गली ( ETV Bharat )

हांसी: शहर की शांतिनिकेतन कॉलोनी में पिछले चार महीनों से अधूरी पड़ी गली को लेकर लोगों का गुस्सा गुरुवार को खुलकर सामने आ गया. बारिश के बीच जलभराव और कीचड़ से परेशान कॉलोनीवासियों ने प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की. लोगों ने चेतावनी दी कि यदि तय समय में काम शुरू नहीं हुआ तो वे हाईवे जाम कर आंदोलन करेंगे. चार महीने से अधूरी गली बनी परेशानी: स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब चार महीने पहले गली को तोड़ दिया गया था, लेकिन इसके बाद निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ. बारिश के कारण पूरी गली में पानी और कीचड़ भर गया है, जिससे पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है. चार कॉलोनियों के लोगों के लिए यही मुख्य रास्ता होने के कारण हजारों लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है. वाहन भी इस मार्ग से नहीं निकल पा रहे हैं. हांसी में 4 महीने से टूटी गली (ETV Bharat) "अब आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं": स्थानीय निवासी रणसिंह ने कहा कि, "बारिश के कारण गली में पानी और कीचड़ भर गया है. बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का निकलना मुश्किल हो गया है. कई बार अधिकारियों और ठेकेदार से शिकायत की, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है. अब अगर जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा."