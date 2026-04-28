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EMAAR गोमती ग्रीन सोसाइटी में क्लब हाउस के बाहरी इस्तेमाल पर RWA का प्रदर्शन

EMAAR गोमती ग्रीन सोसाइटी में क्लब हाउस के बाहरी इस्तेमाल पर RWA का प्रदर्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: इमार गोमती ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी का क्लब हाउस थर्ड पार्टी को बेचने और उसके बाहरी इस्तेमाल पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) ने विरोध प्रदर्शन किया. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बिल्डर ने सोसाइटी के क्लब को बाहरी एजेंसी को सौंप दिया है. RWA अध्यक्ष राज किशोर ने बताया कि यहां देर रात तक शादियां और पार्टी चलती रहती है. तेज संगीत, शोर और हुड़दंग से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है. बुजुर्गों और महिलाओं को इससे परेशानी हो रही है. RWA अध्यक्ष राज किशोर राकेश ने बताया कि क्लब मालिक अनुपम अग्रवाल ने उन्हें फोन पर धमकी दी है. उन्होंने कहा कि क्लब में थर्ड पार्टी का विवाह समारोह चल रहा है और RWA को इसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. लखनऊ में RWA का प्रदर्शन. (Video Credit: ETV Bharat) राज किशोर राकेश ने दावा किया कि धमकी में व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने की बात कही गई. उन्होंने तुरंत EMAAR बिल्डर को इस घटना की सूचना दी और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.