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EMAAR गोमती ग्रीन सोसाइटी में क्लब हाउस के बाहरी इस्तेमाल पर RWA का प्रदर्शन

LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि निश्चित तौर पर मामले में जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

EMAAR गोमती ग्रीन सोसाइटी में क्लब हाउस के बाहरी इस्तेमाल पर RWA का प्रदर्शन.
EMAAR गोमती ग्रीन सोसाइटी में क्लब हाउस के बाहरी इस्तेमाल पर RWA का प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 7:38 AM IST

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लखनऊ: इमार गोमती ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी का क्लब हाउस थर्ड पार्टी को बेचने और उसके बाहरी इस्तेमाल पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) ने विरोध प्रदर्शन किया. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बिल्डर ने सोसाइटी के क्लब को बाहरी एजेंसी को सौंप दिया है.

RWA अध्यक्ष राज किशोर ने बताया कि यहां देर रात तक शादियां और पार्टी चलती रहती है. तेज संगीत, शोर और हुड़दंग से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है. बुजुर्गों और महिलाओं को इससे परेशानी हो रही है.

RWA अध्यक्ष राज किशोर राकेश ने बताया कि क्लब मालिक अनुपम अग्रवाल ने उन्हें फोन पर धमकी दी है. उन्होंने कहा कि क्लब में थर्ड पार्टी का विवाह समारोह चल रहा है और RWA को इसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

लखनऊ में RWA का प्रदर्शन. (Video Credit: ETV Bharat)

राज किशोर राकेश ने दावा किया कि धमकी में व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने की बात कही गई. उन्होंने तुरंत EMAAR बिल्डर को इस घटना की सूचना दी और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.

निवासियों के अनुसार, क्लब के आकर्षण को देखकर कई लोगों ने यहां फ्लैट खरीदे थे. लेकिन बिल्डर ने क्लब को बाहरी लोगों के लिए खोल दिया. आए दिन देर रात तक पार्टी, तेज म्यूजिक और भीड़भाड़ से पूरा इलाका परेशान है. कल भी पुलिस को बुलाना पड़ा था. सोसाइटी की महिलाएं और बच्चे भी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.

RWA ने सभी रेजिडेंट्स से अपील की है कि आज शाम एकजुट होकर प्रदर्शन में शामिल हों. उन्होंने कहा कि क्लब मालिकों और कंपनी के गलत इरादों को नाकाम करना जरूरी है. RWA ने चेतावनी दी है और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी (LDA) से भी हस्तक्षेप की मांग की है.

निवासी मांग कर रहे हैं कि क्लब केवल सोसाइटी के सदस्यों के लिए ही इस्तेमाल हो और बाहरी व्यावसायिक गतिविधियां बंद की जाएं. RWA का कहना है कि अब समय आ गया है, जब सभी को एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, ताकि सोसाइटी में शांति और सुरक्षा बनी रहे.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का इस बारे में कहना है कि निश्चित तौर पर इस मामले में जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. रेजिडेंट्स की शिकायत पर लखनऊ विकास प्राधिकरण जरूर परीक्षण कराएगा.

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