दीपों से सज रही दिल्ली, इस क्षेत्र के लोगों के सपने मिट्टी में दबे, कहा- ऐसे कैसे मनेगी दिवाली?

नई दिल्ली: राजधानी जहां एक ओर दीपावली की रोशनी में नहा रही है और ड़कों से लेकर बाजार तक सजावट और चमक-दमक का माहौल है, वहीं यमुना बाजार कॉलोनी में बसा एक हिस्सा ऐसा भी है, जहां दीपावली का मतलब केवल जलने वाले दीयों से नहीं, बल्कि बल्कि बुझी उम्मीदों से है. कुछ महीने पहले आई यमुना की बाढ़ ने यहां के सैकड़ों परिवारों से उनका घर, रोजगार व सुकून सब छीन लिया. बाढ़ का पानी तो उतर गया, लेकिन पीछे रह गई मोटी सिल्ट, टूटी दीवारें व अधूरे सपने.

यमुना बाजार कॉलोनी में रहने वाले मोहित कुमार ने बताया कि बाढ़ के दौरान उनके घर में सिल्ट व गंदगी जमा हो गई थी. करीब 20 दिन तक लगातार सफाई की, इसके बाद घर रहने लायक हुआ. अब दीपावली से पहले दीवारों की पुताई कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पैसे नहीं हैं, घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे हैं. त्योहार मनाने का मन भी तभी होता है जब पेट भरा हो और मन में सुकून हो.

सिल्ट की सफाई न होने से लोगों में नाराजगी (ETV BHARAT)

सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं: उनके अलावा सपना शर्मा नामक महिला ने बताया कि जब बाढ़ आई तो घर में पानी घुस गया. सारा सामान खराब हो गया. हमारा दो लाख का नुकसान हुआ है. 15 दिन तक मंदिर में शरण लेनी पड़ी. सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है. हमने खुद अपनी जमा पूंजी लगाकर मालवा व सिल्ट हटवाई. इस परेशानियों के कारण अब दीपावली का उत्साह नहीं है.