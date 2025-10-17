ETV Bharat / state

दीपों से सज रही दिल्ली, इस क्षेत्र के लोगों के सपने मिट्टी में दबे, कहा- ऐसे कैसे मनेगी दिवाली?

यमुना बाजार कॉलोनी में बाढ़ का पानी उतरने के बाद सिल्ट की सफाई न होने से लोगों में नाराजगी है. जानें क्या कहा उन्होंने..

माला बनाकर गुजर-बसर करने को मजबूर हुए लोग
माला बनाकर गुजर-बसर करने को मजबूर हुए लोग
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 17, 2025 at 8:15 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी जहां एक ओर दीपावली की रोशनी में नहा रही है और ड़कों से लेकर बाजार तक सजावट और चमक-दमक का माहौल है, वहीं यमुना बाजार कॉलोनी में बसा एक हिस्सा ऐसा भी है, जहां दीपावली का मतलब केवल जलने वाले दीयों से नहीं, बल्कि बल्कि बुझी उम्मीदों से है. कुछ महीने पहले आई यमुना की बाढ़ ने यहां के सैकड़ों परिवारों से उनका घर, रोजगार व सुकून सब छीन लिया. बाढ़ का पानी तो उतर गया, लेकिन पीछे रह गई मोटी सिल्ट, टूटी दीवारें व अधूरे सपने.

यमुना बाजार कॉलोनी में रहने वाले मोहित कुमार ने बताया कि बाढ़ के दौरान उनके घर में सिल्ट व गंदगी जमा हो गई थी. करीब 20 दिन तक लगातार सफाई की, इसके बाद घर रहने लायक हुआ. अब दीपावली से पहले दीवारों की पुताई कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पैसे नहीं हैं, घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे हैं. त्योहार मनाने का मन भी तभी होता है जब पेट भरा हो और मन में सुकून हो.

सिल्ट की सफाई न होने से लोगों में नाराजगी (ETV BHARAT)

सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं: उनके अलावा सपना शर्मा नामक महिला ने बताया कि जब बाढ़ आई तो घर में पानी घुस गया. सारा सामान खराब हो गया. हमारा दो लाख का नुकसान हुआ है. 15 दिन तक मंदिर में शरण लेनी पड़ी. सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है. हमने खुद अपनी जमा पूंजी लगाकर मालवा व सिल्ट हटवाई. इस परेशानियों के कारण अब दीपावली का उत्साह नहीं है.

ऐसे कर रहे जीवन-यापन: वहीं कॉलोनी निवासी राम कुमारी देवी कहती हैं कि अभी भी कॉलोनी का हाल बेहाल है. चारों तरफ सिल्ट, टूटे सामान व गंदगी का ढेर है. सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिली. हम जैसे-तैसे जी रहे हैं. साफ जगह तक नहीं बची, जहां दीपक रख दें. ऐसे में दीपावली कैसे मनाएं. उधर शकुंतला देवी ने बताया कि बाढ़ ने उनके जीवन की नींव हिला दी है. न तो बिस्तर बचा, न कपड़े. सब सिल्ट औव पानी में खराब हो गया. हमें मजबूरी में सब फेंकना पड़ा.

अब दीपावली पर पैसे नहीं हैं, घर में दाल-सब्जी तक नहीं है. हम माला बनाकर थोड़ा-बहुत पैसा कमाते हैं, जिससे घर चल सके. त्योहार है, इसलिए मानना पड़ रहा है, नहीं तो दिल में तो बस बोझ है. कॉलोनी की एक अन्य महिला नीलम देवी ने बताया कि उनका भी भारी नुकसान हुआ. बहुत सारा सामान बह गया. कोई सरकारी मदद नहीं मिली. मजदूर लगाकर और खुद मिलकर घर की सफाई करनी पड़ी. अब घर तो साफ हो गया है लेकिन जिंदगी अब भी कीचड़ में फंसी है.

