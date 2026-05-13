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पंचायत मुख्यालय बना परेशानी, लोगों ने किया चुनावों का बहिष्कार, वार्ड से नहीं भरा नामांकन

हमीरपुर: जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की री पंचायत के अंतर्गत आने वाले कंगरी वार्ड नंबर-1 के निवासियों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का बड़ा फैसला लिया है. ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है कि कोई व्यक्ति मतदान में हिस्सा नहीं लेगा. वार्ड से किसी व्यक्ति ने चुनाव के लिए नामांकन भी नहीं भरा है. इस निर्णय को लेकर मंगलवार को गांव के लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को अपने सामूहिक फैसले से अवगत करवाया.

ग्रामीणों का कहना है कि वो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है. इसी अनदेखी के चलते गांव के लोगों में भारी रोष व्याप्त है और उन्होंने मजबूर होकर चुनाव बहिष्कार का रास्ता चुना है. ग्रामीणों ने ये भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया, तो वो पंचायत चुनाव के साथ-साथ आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी मतदान नहीं करेंगे. ग्रामीणों ने उपायुक्त से आग्रह किया कि वो स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लें और जनहित में उचित निर्णय लें. साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग भी की कि उनके वार्ड में पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्र (बूथ) स्थापित न किए जाएं, क्योंकि कोई भी ग्रामीण मतदान करने नहीं जाएगा.

पंचायत मुख्यालय पहुंचने के लिए 150 रुपये तक आता है खर्च