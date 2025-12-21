ETV Bharat / state

कानून-व्यवस्था पर सवाल: सिवांची गेट इलाके के बाशिंदों का प्रदर्शन, विधायक ने माना...हां गड़बड़ है लॉ एंड ऑर्डर

जोधपुर: शहर के सिवांची गेट पर शनिवार देर शाम क्षेत्रवासियों ने मौन जुलूस निकाला. प्रदर्शन किया और तीन से चार घंटे धरना दिया. क्षेत्रवासियों का कहना है कि इलाके में रात को असामाजिक तत्वों का इतना जमावड़ा रहता है कि महिलाएं और बच्चियों का निकलना दूभर हो गया. लोगों ने कानून व्यवस्था चौपट होने की बात कही. आरोप लगाया कि अराजक तत्वों पर पुलिस एवं प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. इलाके में देर रात चाय की दुकानें खुली रहती है, जिस पर दर्जनों लोग जमे रहते हैं.

तीन घंटे के प्रदर्शन के बाद सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी मौके पर पहुंचे. उन्होंने माना कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है. एडीसीपी मुख्यालय सुनील पंवार और एसीपी रवींद्र बोथरा ने लोगों से समझाइश की, लेकिन क्षेत्रवासी कार्रवाई की मांग पर अड़ गए. क्षेत्रवासी उम्मेद अस्पताल के पास चौराहे पर सड़क पर बैठ गए. विधायक जोशी के 24 घंटे में समस्या का समाधान करने के आश्वासन पर मामला शांत हुआ. विधायक ने कहा कि लोगों की मूल समस्या कानून व्यवस्था को लेकर है, जो चरमराई हुई है. रात को दुकानें खुलती है, जहां तेज साउंड में डीजे बजता और अव्यवस्थित ठेलों से लोग परेशान हैं. पुलिस से बात हुई है. समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं खुद लोगों के साथ धरने पर बैठूंगा.