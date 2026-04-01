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वन विभाग के अफसरों की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों का धरना, विरोध के बाद वन दारोगा को हटाया

ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन और विरोध के बाद वन प्रभाग हरिद्वार की एसडीओ ने वन दारोगा को तत्काल प्रभाव से पीली पड़ाव से हटा दिया.

PROTEST AGAINST FOREST DEPARTMENT
वन विभाग के खिलाफ धरना (Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 1, 2026 at 12:35 PM IST

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हरिद्वार: वन विभाग की श्यामपुर वन रेंज में रसूलपुर और पीली पड़ाव गांव के लोग वन विभाग से नाराज हैं. मंगलवार को ग्रामीणों ने रेंज ऑफिस पर इकट्ठा होकर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की. ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गांव के आम रास्तों पर आवाजाही से ग्रामीणों को रोक रहे हैं और विरोध करने पर ग्रामीणों से मारपीट की जा रही है.

वन विभाग से नाराज ग्रामीणों का प्रदर्शन: वन विभाग के द्वारा आवागमन बंद करने पर ग्रामीणों और स्कूली छात्रों को स्कूल और कॉलेज जाने में दिक्कत खड़ी हो रही है. जबकि वनकर्मी जंगली जानवरों की आवाजाही पर रोकथाम के नाम पर ग्रामीणों का उत्पीड़न कर रहे हैं. पीली पड़ाव के ग्राम प्रधान शशि पाल सिंह झंडवाल ने आरोप लगाया कि चूल्हे के लिए लकड़ी लेने गए ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई.

ग्रामीणों ने रेंज ऑफिस पर इकट्ठा होकर धरना दिया. (ETV Bharat)

ग्राम प्रधान ने बताया कि, मौन पालन करने वाले लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है. रात में गांव में गाड़ियों के हूटर बजाकर ग्रामीणों पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है. रसूलपुर मीठी बेरी के ग्राम प्रधान कमलेश द्विवेदी ने कहा कि-

वन विभाग वनों में कंजू के पेड़ लगा रहा है, जो वन्यजीवों के हित में नहीं हैं. हमारी मांग की कि वन्यजीवों के अनुकूल प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाए.
- कमलेश द्विवेदी, ग्राम प्रधान -

वन विभाग की सफाई: उधर वन विभाग ने किसी भी ग्रामीण के उत्पीड़न और रास्ते पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात से इनकार किया है-

हमने किसी ग्रामीण का उत्पीड़न नहीं किया है. ये गलत आरोप हैं. विभाग वन्य जीवों के लिए उपयोगी प्रजाति के पौधे लगाता है.
- विनय राठी, रेंजर, श्यामपुर वन रेंज -

ग्रामीणों के विरोध के बाद वन दारोगा को पीली पड़ाव से हटाया: ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन और विरोध के बाद वन प्रभाग हरिद्वार की एसडीओ पूनम कैंथोला ने वन दारोगा नवीन कुमार को तत्काल प्रभाव से पीली पड़ाव से हटा दिया. नवीन कुमार के पास दो बीट का चार्ज था, जिसमें पीली पड़ाव और खारा शामिल थे. अब उन्हें पीली पड़ाव से हटाकर केवल खारा का ही चार्ज दिया गया है.

नवीन कुमार की जगह भूपेंद्र सिंह बिष्ट, डिप्टी रेंजर को पीली पड़ाव के लिए नियुक्त किया गया है. एसडीओ ने स्वयं प्रदर्शन स्थल पर जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और उनसे धरना समाप्त करने का अनुरोध करते हुए उनके मुद्दों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद धरना समाप्त हो गया और सभी ग्रामीण अपने घर लौट गए.

डीएफओ ने ये कहा: डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि-

वन दारोगा नवीन कुमार के पास पीली पड़ाव और खारा बीट का डबल चार्ज था. उनको पीली पड़ाव से हटाकर डिप्टी रेंजर भूपेंद्र सिंह बिष्ट को चार्ज सौंपा गया है. अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.
- स्वप्निल अनिरुद्ध, डीएफओ -

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