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नकटी का गुस्सा मंत्री के बंगले तक, ओपी चौधरी के घर के बाहर डटे विस्थापित, पुलिस का कड़ा पहरा

नकटी गांव के विस्थापन का मुद्दा गरम हो चुका है. आंदोलनकारी अब सरकार के मंत्रियों पर निशाना साध रहे हैं.

Protest by the people of Nakti village
नकटी गांव के लोगों को प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 3, 2026 at 10:50 PM IST

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रायपुर: नकटी गांव से विस्थापित लोगों का आक्रोश अब सीधे सरकार के दरवाजे तक पहुंच गया है. आवास और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के शंकर नगर स्थित शासकीय बंगले के बाहर बड़ी संख्या में विस्थापित धरने पर बैठे हैं. प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

मंत्री के बंगले के बाहर डटे विस्थापित

नकटी गांव से विस्थापित किए गए लोग शुक्रवार को आवास मंत्री ओपी चौधरी के शंकर नगर स्थित सरकारी बंगले के बाहर पहुंच गए. महिलाएं, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में धरने पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं.

नकटी गांव के विस्थापन का मुद्दा (ETV BHARAT)

न्याय और पुनर्वास की मांग

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके घर तोड़ दिए गए, लेकिन पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं को लेकर अब तक संतोषजनक व्यवस्था नहीं की गई. उन्हें वापस नकटी गांव में बसाया जाए. उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

प्रदर्शन को देखते हुए मंत्री के बंगले के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो.

सरकार पर बढ़ा राजनीतिक दबाव

नकटी विस्थापन का मुद्दा अब लगातार राजनीतिक रूप लेता जा रहा है. विपक्ष पहले से सरकार को घेर रहा है और अब विस्थापितों का सीधे मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन सरकार पर दबाव बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है.

नकटी विस्थापन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब विस्थापित सीधे आवास मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत करती है या आंदोलन और तेज होता है.

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