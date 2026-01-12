ETV Bharat / state

भिवानी में जल संकट के खिलाफ आक्रोश, पालुवास में 9 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप, ग्रामीणों ने जलघर का किया घेराव

भिवानीः जिले के गांव पालुवास में बीते 9 दिनों से पानी की सप्लाई ठप है. पेयजल संकट के विरोध में ग्रामीणों ने सरपंच प्रतिनिधि की अगुवाई में पालुवास गांव स्थित जलघर के बाहर प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने इस दौरान मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द पानी सप्लाई बहाल कराई जाए. गांव में बीते 9 दिनों से पानी ना आने के कारण ग्रामीणों को टैंकर के पानी पर निर्भर होना पड़ रहा है. ग्रामीणों की ओर से बार-बार प्रशासन को चेताने के बाद भी जब उनकी समस्या का हल नहीं हुआ तो उन्होंने जल घर पहुंचकर प्रदर्शन किया.

शिकायत के बाद भी मदद नहींः सरपंच प्रतिनिधि रणबीर ने बताया कि "गांव पिछले 9 दिनों से पानी की सप्लाई से महरूम है. मोटर पैनल और बिजली का ट्रांसफॉर्मर खराब होने से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है. जल संकट के कारण ना केवल गांव के आम लोगों को बल्कि पशुओं को भी पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं. इसको लेकर स्थानीय लोग सांसद सहित पब्लिक हेल्थ और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ."