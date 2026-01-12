ETV Bharat / state

भिवानी में जल संकट के खिलाफ आक्रोश, पालुवास में 9 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप, ग्रामीणों ने जलघर का किया घेराव

Water problem in Bhiwani: पेयजल संकट के खिलाफ भिवानी के गांव पालुवास में ग्रामीणों ने जलघर का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया.

Water problem In Bhiwani
जल संकट के खिलाफ प्रदर्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 12, 2026 at 5:25 PM IST

भिवानीः जिले के गांव पालुवास में बीते 9 दिनों से पानी की सप्लाई ठप है. पेयजल संकट के विरोध में ग्रामीणों ने सरपंच प्रतिनिधि की अगुवाई में पालुवास गांव स्थित जलघर के बाहर प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने इस दौरान मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द पानी सप्लाई बहाल कराई जाए. गांव में बीते 9 दिनों से पानी ना आने के कारण ग्रामीणों को टैंकर के पानी पर निर्भर होना पड़ रहा है. ग्रामीणों की ओर से बार-बार प्रशासन को चेताने के बाद भी जब उनकी समस्या का हल नहीं हुआ तो उन्होंने जल घर पहुंचकर प्रदर्शन किया.

शिकायत के बाद भी मदद नहींः सरपंच प्रतिनिधि रणबीर ने बताया कि "गांव पिछले 9 दिनों से पानी की सप्लाई से महरूम है. मोटर पैनल और बिजली का ट्रांसफॉर्मर खराब होने से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है. जल संकट के कारण ना केवल गांव के आम लोगों को बल्कि पशुओं को भी पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं. इसको लेकर स्थानीय लोग सांसद सहित पब्लिक हेल्थ और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ."

भिवानी में जल संकट के खिलाफ आक्रोश (Etv Bharat)

आरोप-प्रत्यारोप जारीः ग्रामीण सतपाल ने आरोप लगाया कि "बिजली विभाग के अधिकारी कहते हैं कि पानी सप्लाई न होने के पीछे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का फॉल्ट है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का पानी सप्लाई का पैनल खराब है."

समस्या का स्थायी समाधान होः वहीं भाजपा नेता डॉ. महेंद्र चौहान ने बताया कि "पब्लिक हेल्थ के अधिकारी कहते हैं कि ये पूरा बिजली ट्रांसफॉर्मर का फाल्ट है, जिसके चलते मोटर नहीं चलती. दोनों विभाग हमारी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है." दो विभागों के बीच मामला फंसा हुआ है. इस कारण ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है. ग्रामीणों ने मांग की है कि उनकी समस्या का स्थायी हल किया जाए और उनके तीनों पैनल बदले जाएं, ताकि पानी की मोटर चल सके और गांव में पानी की सप्लाई शुरू हो सके.

