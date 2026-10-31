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कभी बच्चों से रोशन था घर, आज यादों में गुजर रही दिवाली, वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की दर्दभरी कहानी

धनबादः दिवाली... खुशियों का त्योहार , अपनों के साथ का त्योहार. घरों में दीये जलते हैं, मिठाइयां बंटती हैं और परिवार एक साथ बैठकर खुशियां मनाता है. लेकिन उन चेहरों की दिवाली कैसी होती होगी, जिनकी आंखों में आज भी अपनों के लौटने का इंतजार है. जिनके पास बीते दिनों की यादें तो हैं, लेकिन उन यादों को साझा करने वाला कोई अपना नहीं. धनबाद के एक वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के लिए दिवाली अब खुशियों से ज्यादा पुरानी यादों और अधूरे रिश्तों का नाम बन गई है. किसी को बेटे की याद सताती है, तो कोई पोते-पोतियों के साथ बिताए पलों को याद कर रो पड़ता है. देखिए, अपनों से दूर इन बुजुर्गों की दर्द भरी दिवाली पर हमारी यह खास रिपोर्ट.

धनबाद के सरायढेला में आठ लेन सड़क के किनारे सबलपुर स्थित इस वृद्धाश्रम में करीब 50 बुजुर्ग रहते हैं. उम्र के इस पड़ाव पर किसी के कदम कमजोर हो गए हैं, तो किसी की आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई है. लेकिन दिल में बसी अपनों की तस्वीर आज भी बिल्कुल साफ है. दिवाली करीब है... और इस त्योहार के साथ ही लौट रही हैं वो यादें, जब घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, आंगन में दीये सजते थे और पूरा परिवार एक साथ खुशियां मनाता था.

वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के बयान (Etv Bharat)

अपनों का इंतजार खत्म नहीं होता

कभी जिन हाथों ने अपने बच्चों के लिए घर सजाया, जिन आंखों ने बच्चों को बड़ा होते देखा, आज उन्हीं आंखों में अपनों की याद में आंसू हैं. दिवाली पर बेटों, बहुओं और पोते-पोतियों के साथ बिताए पुराने दिन याद आते हैं. लेकिन जब त्योहार आता है, तो घर की रौनक नहीं, सिर्फ अपनों की कमी महसूस होती है. किसी मां को आज भी अपने बेटों के आने का इंतजार है. किसी को उम्मीद है कि शायद इस दिवाली कोई दरवाजे पर दस्तक देगा. लेकिन त्योहार गुजर जाते हैं और इंतजार खत्म नहीं होता. शिकायतें भी हैं, दर्द भी है, लेकिन मां का दिल आज भी अपनों को याद करता है.

आज दूसरों के सहारे गुजर रही है जिंदगी

इनमें से किसी ने जिंदगी भर परिवार के लिए मेहनत की, तो किसी ने रिश्तों को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया. लेकिन वक्त के साथ रिश्ते बिखरते चले गए. एक बुजुर्ग की कहानी में तीन भाइयों का परिवार है, खुशियों से भरा घर है, लेकिन भाइयों के गुजर जाने के बाद जिंदगी ऐसी बदली कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा. आज दूसरों के सहारे जिंदगी गुजर रही है.

जब अपनों ने ही मुंह मोड़ लिया हो (Etv Bharat)

एक और बुजुर्ग की जिंदगी तो बचपन से ही संघर्षों में बीती. महज चार-पांच साल की उम्र में माता-पिता का साया उठ गया. जिंदगी ने कई रिश्ते दिए, परिवार भी बना, लेकिन बुढ़ापे में फिर अकेले रह गए. आज बेटा अनिल है, उसकी अपनी दुनिया है, लेकिन पिता की दुनिया में आज भी बेटे की यादें जिंदा हैं.