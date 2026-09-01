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हमें 24 घंटे बिजली चाहिए, नोएडा के डूब क्षेत्र के लोगों ने विधायक के कार्यालय का किया घेराव

स्थानीय लोगों के मुताबिक बिजली विभाग की तरफ से चलाए जा रहे अभियान में सेंकड़ों बिजली के कनेक्शन काटे गए हैं.

डूब क्षेत्र के लोगों ने विधायक के कार्यालय का किया घेराव
डूब क्षेत्र के लोगों ने विधायक के कार्यालय का किया घेराव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 1, 2026 at 8:40 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के कई डूब क्षेत्र में लोगों द्वारा अवैध रूप से कालोनियां बनाई गई हैं, जहां सैंकड़ों की संख्या में लोग रह रहे हैं. वहां रहने वाले लोग अवैध रूप से बिजली जलाने का काम कर रहे थे, जिसे लेकर बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए सभी घरों की बिजली काटने का काम किया गया है. लोगों के घरों की बिजली काटने के बाद मंगलवार को लोग स्थानीय विधायक पंकज सिंह के कार्यालय पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया. मौके पर विधायक से मुलाकात नहीं हुई, पर उनके लोगों द्वारा आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद लोग चले गए.

डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगो ने विधायक पंकज सिंह के कार्यालय पर आज प्रदर्शन किया. पिछले 4 दिनों से बिजली विभाग की तरफ से चलाए जा रहे अभियान में सेंकड़ों बिजली के कनेक्शन काटे गए है. छिजारसी, चोटपुर, बेहलोलपुर डूब क्षेत्र में कनेक्शन काटे गए है. लोगों को बिजली ना आने की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी जीने में दिक्कत आ रही है.

सैंकड़ों की संख्या में लोगों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

लोगों का कहना है कि हमने बिजली के लिए रजिस्ट्री कराई है, और कई सालों से रह रहे है, तो अब बिजली काटने की क्या जरूरत है. हम लोगों को भी 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए. हमें पक्का मीटर दिया जाए. डूब क्षेत्रों में प्राइवेट सिंडिकेट द्वारा अवैध मीटर लगाकर बिजली सप्लाई की जा रही थी. सीएम ने शिकायत मिलने के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाया था.

सीएम के फटकार के बाद बिजली विभाग लगातार अभियान चलाकर बिजली काट रहा है. इसी बात से नाराज लोगों ने विधायक कार्यालय पर प्रदर्शन किया. तीन कॉलोनी के लोग विधायक से मिलने उनके कार्यालय गए, पर विधायक से मुलाकात नहीं हो पाई. उनके प्रतिनिधियों द्वारा कार्यालय पर आए लोगों को उनकी समस्या को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया गया. फिलहाल इस मामले में बिजली विभाग द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया है.

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